Os cientistas reagem à confirmação da RFK, Jr. como secretário do HHS

Os cientistas estão se preparando para grandes mudanças na direção da pesquisa biomédica americana Robert F. Kennedy Jr, que promoveu a desinformação de vacinas e parcelas de saúde públicaassume o controle de um grande rótulo de política científica.

O Senado votou hoje para confirmar Kennedy como secretário do Ministério da Saúde e Serviços Sociais do presidente Donald Trump, que tem um orçamento anual de cerca de 1,7 bilhão de dólares e inclui o Centros de Controle e Prevenção de DoençasFood and Drug Administration (FDA) e Institutos Nacionais de Saúde (NIH) – O maior financiador para o mundo da pesquisa biomédica. Kennedy adotou certas áreas de pesquisa biomédica. Mas ele demonstrou hostilidade a outras pessoas e rejeitou a ciência estabelecida no Eficácia das vacinas covvi-19Segurança da vacina em geral e outros assuntos. (Kennedy disse ao Senado que apoiou as vacinas e acredita que elas haviam salvado vidas.)

“O futuro da América como uma superpotência de pesquisa parece sombrio”, explica Theodora Hatziioannou, virologista da Universidade Rockefeller em Nova York, que cria novos modelos para estudar HIV e Horbar; Que Kennedy sugeriu falsamente não é a causa da Aids. “Mesmo nas perguntas que ele afirma apoiar, ele não segue evidências científicas. Escolher uma pessoa como essa para dirigir é como ter o goleiro do lobo The Sheep. »»

Dicotomia falsa

Durante sua própria campanha presidencial, Kennedy disse que favoreceria pesquisas sobre doenças crônicas e daria Pesquisa de doenças infecciosas no NIH “A Break” por oito anos. Falando perante um comitê senatorial em janeiro, Kennedy disse que condições crônicas como obesidade, diabetes, asma e certos tipos de câncer receberam historicamente menos atenção do que doenças infecciosas, mas são principalmente responsáveis ​​por ‘aumento nos custos de saúde. (Dados do NIH Mostre que o câncer sozinho recebe mais financiamento federal do que o alocado a todas as doenças infecciosas combinadas.)

Mesmo alguns pesquisadores que poderiam se beneficiar da ênfase nas doenças crônicas são cautelosas. Eric Lau, pesquisador de câncer no Moffitt Cancer Center em Tampa, Flórida, diz que, embora certamente seja agradável ver mais dinheiro pago no estudo do câncer, o governo federal deve se concentrar em aumentar o aumento do financiamento da pesquisa biomédica em em geral.

Ele e Larry Schlesinger, médico-cientista e diretor geral do Instituto de Pesquisa Biomédica do Texas em San Antonio, dizem que a idéia de cortar uma área para o benefício de outra cria uma falsa dicotomia entre doenças crônicas e infecciosas que não está enraizada no Realidade científica científica.

Como exemplo de como os dois estão ligados, os pesquisadores citam evidências crescentes de que Certas condições crônicas surgem de doenças infecciosas: infecção com Papilomavírus humano (HPV), por exemplo, pode causar câncer cervical e outros tecidos. “A priorização de condições crônicas é cada vez mais priorizar doenças infecciosas”, explica Schlesinger, que era ele mesmo diagnosticado com câncer de boca Após uma infecção por décadas de HPV antes. “Agradecemos cada vez mais que as infecções e a inflamação que eles causam desempenham um papel importante nessas condições crônicas”.

Os cientistas também dizem que o gatilho em andamento de gripe pássaroQue fizeram pelo menos 68 pessoas nos Estados Unidos em caso de 2024, tornando -o um momento particularmente ruim para reduzir a pesquisa sobre doenças infecciosas.

Concentre -se na comida

Como parte de seu compromisso “tornar a América saudável novamente”, Kennedy pediu repetidamente a outros estudos em Dieta e nutriçãobem como pesquisas sobre os vínculos entre poluição ambiental e saúde humana. Durante sua audiência de janeiro, Kennedy disse que os cientistas “sabem” que a obesidade é causada por “uma toxina ambiental” e perguntou por que os pesquisadores não se dedicaram a encontrar e eliminá -la.

Fátima Cody Stanford, médica-cientista da Escola de Medicina de Boston Harvard, Massachusetts, que estuda a obesidade da medicina, observa que A obesidade é uma condição complexa Tomado não apenas pelo meio ambiente, mas também pela genética, desenvolvimento e comportamento. “A afirmação da RFK reflete um conhecimento limitado dessa complexidade”, diz ela.

Uma ênfase mais forte nos sistemas alimentares e na dieta sempre pode ser uma mudança bem -vinda, explica Deirdre Tobias, epidemiologista do Brigham e Hospital Feminino em Boston. As administrações anteriores, ela observa, acima de tudo, negligenciou “o” f “no FDA”. Mas as mudanças na política alimentar devem ser cuidadosamente examinadas e apoiadas por uma ciência sólida, diz ela, porque as más decisões políticas podem prejudicar.

Por exemplo, Kennedy recomendou a eliminação de alimentos de ultra-ajuste. Mas essa categoria contém tipos extremamente diferentes de alimentos, e os pesquisadores ainda não sabem quais aspectos podem ser prejudiciais, explica Tobias. “Pode haver muito com bons passos”, disse ela, mas o governo não deve “levar martelos a coisas que estão quebradas sem entender as ramificações”.

Revista

Quaisquer que sejam as prioridades de Kennedy, parece claro que o Financiamento total disponível para pesquisa biomédica será menor do que o que tem sido nos anos anteriores. O consultor próximo de Trump, Elon Musk, está comprometido em reduzir o orçamento federal em pelo menos 2 bilhões de dólares. Em 7 de fevereiro, o governo anunciou que cairia uma forma de financiamento de pesquisa chamado pagamentos de custo indiretos, Elogio em pânico na comunidade universitária. Um juiz federal tem temporariamente suspenso A política, que, segundo o NIH, economizaria mais de US $ 4 bilhões por ano.

Francisco Diez-Gonzalez, microbiologista de segurança alimentar da Universidade da Geórgia em Griffin, diz que mais do que tudo “é a redução do financiamento que será o principal impacto” do mandato de Kennedy.

Kennedy disse que reexaminaria a mudança nos custos indiretos, mas os pesquisadores estão preocupados com seus próximos movimentos. Kennedy “não tem histórias de investigação científica”, disse Cody Stanford. “É difícil saber o que ele faria”.

