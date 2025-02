Os cientistas revelam um plano ambicioso para detectar a matéria escura no espaço

Um novo detector em casa no mistério da matéria escura está mais próxima da implantação.

Na Universidade de Southampton, no Reino Unido, os físicos testam um dispositivo que envolve folhas de grafite na microgravidade para buscar pequenas anomalias que possam indicar a natureza dessa substância indescritível.





“A matéria escura continua sendo uma das questões fundamentais que os cientistas sempre tentam responder – dita a estrutura do nosso universo, mas é sempre indetectável”. disse o físico Tim Fuchs da Universidade de Southampton.





“Existem muitas teorias sobre o que a matéria escura poderia ser, mas nenhuma experiência na Terra nunca esteve perto de detectá -la”.

Quando olhamos no universo mais amplo, há uma grande diferença entre a quantidade de material normal que podemos ver e a quantidade de gravidade. Em termos simples, há muito sério para ser atribuído apenas a coisas normais ou barônicas, que compõem todas as estrelas, planetas e poeira.





Podemos dizer isso olhando coisas como a rotação das partes externas das galáxias, que são muito mais altas do que deveriam ser baseadas em sua massa, ou na maneira como o espaço-tempo se deforma e se dobra em torno de massas enormes. Podemos dizer, com base nas medidas desses fenômenos, que a matéria escura prevalece sobre a matéria normal por um relatório de cerca de seis a um.





Mas não sabemos o que é a matéria escura. Não podemos detectá -lo diretamente. Não desiste da luz ou interage com o universo que podemos dizer, além de seu impacto gravitacional. Podemos nunca saber o que é, mas os cientistas não o deixarão ir sem esgotar todos os meios possíveis de investigação.





É aqui que o trabalho de Fuchs e sua equipe entra em cena, com uma experiência que deve embarcar na Orbite da Terra a bordo de um satélite chamado Jovian-1, de onde ele estará caindo para a Orbit Earth por dois anos planejados.





“Nossa experiência não é como nenhuma tentativa antes: levaremos a grafite entre os ímãs que, em gravidade zero, são incrivelmente sensíveis a pequenas forças”. Fuchs explica.





“Se houver uma densidade suficientemente alta de matéria escura, um” vento “escuro empurra lentamente nossas partículas em levitação por uma quantidade que podemos medir – detectá -lo pela primeira vez”.

Jovian-1 será do tamanho de uma caixa de sapatos, transportando várias experiências projetadas por estudantes da Universidade de Southampton, da Universidade de Portsmouth e da Universidade de Surrey, todos no Reino Unido. A equipe planeja lançar o satélite no início de 2026, para que pudéssemos esperar um pouco para ver os resultados.





Mas esses resultados, em sua chegada, poderiam nos dizer muito mais sobre matéria escura, seja uma detecção ou não.





“Existem teorias que dizem que a taxa de interação da matéria escura pode realmente ser tão alta que não pode penetrar em nossa atmosfera ou nas montanhas sob as quais os detectores foram construídos. Conclusivo”. Fuchs diz.

“Nossa missão é a primeira do gênero a usar essa tecnologia na levitação no espaço – e esperamos que ela sirva como prova de princípio de que podemos detectar a matéria escura acima da Terra”.