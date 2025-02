Os cientistas simularam que Bennu caiu na Terra em 2182 de setembro. Não é bonito.

Simulações de um impacto potencial por um evento de rock espacial do tamanho de uma colina no próximo século revelou que a humanidade brutal estaria no papel do que seria necessário para sobreviver a um desastre.





Faz muito tempo que a Terra foi atingida por um grande asteróide, mas isso não significa que estamos claros. O espaço está cheio de rochas, e muitos deles são alegremente fechados em trajetórias que podem colocá -las em contato violento com nosso planeta.





Um deles é o asteróide Bennu, o recente alvo sortudo de uma missão de coletar amostras de asteróides. Em apenas 157 anos – setembro de 2182 dC, para ser preciso – tem a chance de colidir com a terra.





Essa chance é fina, com certeza, apenas 1 em 2.700, ou 0,04%. Mas não é zero.





Para estar preparado para o pior, os climatologistas da Coréia do Sul modelaram o que aconteceria se essa colisão fosse realizada, especialmente porque o último grande impacto de asteróides há 66 milhões de anos, conhecido sob o nome de Chicxulub, está envolvido na extinção dos dinossauros.





Bennu, 500 metros (1.640 pés), é consideravelmente menor que o tamanho estimado de 10 a 15 quilômetros do impactor Chicxulub – mas até os resultados são alarmantes.

“Nossas simulações, que injetam até 400 milhões de toneladas de poeira na estratosfera, mostram distúrbios marcados no clima, química atmosférica e fotossíntese mundial”, ” Escreva Lan Dai e Axel Timmerman da Universidade Nacional de Pusan ​​na Coréia do Sul.





“As temperaturas médias globais devem cair em 4 graus Celsius, e a precipitação geral diminui em 15% em nossas simulações”.





Os efeitos de um grande e grande impacto não são totalmente conhecidos; É provável que um evento catastrófico tenha consequências longas e profundas. Os cientistas examinaram os efeitos do impacto de Chicxulub de acordo com geologia, fóssil e árvores, que se combinam para pintar uma imagem bastante escura.





Para entender os efeitos de impactos futuros, Dai e Timmerman usaram o supercalculador Aleph no Centro IBS para Física Climática da Universidade para simular um asteróide de colisão de 500 metros com a Terra, incluindo simulações de ecossistemas terrestres e marinhos que foram omitidos anteriores Simulações.





Não é o acidente de boom que devastaria a Terra, mas o que iria acontecer depois. Tal impacto liberaria 100 a 400 milhões de toneladas métricas de poeira na atmosfera do planeta, observou os pesquisadores, perturbando a química da atmosfera, pastando suficientemente ao sol para interferir na fotossíntese e atingir o clima como uma demolição de bola.





Além da queda de temperatura e precipitação, seus resultados mostraram 32%de depleção de ozônio. Estudos anteriores mostraram que a exaustão do ozônio pode devastar a vida vegetal da terra.





“O inverno repentino forneceria condições climáticas desfavoráveis ​​para o desenvolvimento das plantas, o que causaria uma redução inicial de 20 a 30% da fotossíntese dos ecossistemas terrestres e marinhos”, ” Dai diz. “Isso provavelmente levaria a distúrbios maciços na segurança alimentar global”.





Mas não é todo o infortúnio e tristeza. Enquanto as plantas terrestres são sensíveis a essas mudanças e levam algum tempo para se recuperar, as algas que vivem em corpos de água não apenas se recuperaram mais rapidamente, recuperando -se em alguns meses, elas cresceram em volumes que não atingem normais e normais condições climáticas.

Esse comportamento inesperado estava ligado ao ferro em poeira de asteróides e a poeira do material aterrado sobre o impacto, um nutriente que ajudou as algas simuladas a prosperar. Esse foi particularmente o caso das diatomáceas marinhas, nas quais o zooplâncton feed – sugerindo uma possível avenida para aliviar a insegurança alimentar, segundo os pesquisadores.





É impossível dizer exatamente com que frequência nosso planeta foi impressionado com grandes asteróides em sua história. As crateras são apagadas e cobertas por processos de erosão. Algumas rochas grandes explodem no ar, deixando apenas detritos difíceis de identificar no arquivo geológico se você não procurar.





As estimativas sugerem, no entanto, que não é incomum. Isso significa que a humanidade como um todo provavelmente sobreviveria a uma consulta com Bennu, embora em números menores do que anteriormente, e com estilos de vida consideravelmente modificados, pelo menos por um tempo.





“Em média, asteróides de tamanho médio colidem com a Terra cerca de 100 a 200 mil anos”, ” Timmermann diz. “Isso significa que nossos primeiros ancestrais humanos podem ter experimentado alguns desses eventos de mudança de planeta com possíveis impactos na evolução humana e até na nossa própria composição genética”.





Somos tão ruins quanto baratas, honestamente.

A pesquisa foi publicada em Avanços científicos.