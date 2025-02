Os compradores do Google Pixel 9A para obter acesso gratuito ao Premium do YouTube, Fitbit Premium: Fame

O Google disse à Pixel 9 Series em agosto do ano passado, e agora a marca está se preparando para revelar o pixel 9A com preço do orçamento. É provável que o modelo de médio alcance seja público em 19 de março, a primeira data de lançamento em Pixel A Series Phone’s Story. Mais recentemente, o novo vazamento emergiu on -line de detalhes especiais que os compradores podem ser elegíveis com a compra do Pixel 9A. O Google corresponderá à assinatura de uma variedade de serviços premium à compra do Sweets Pixel 9A. Todos esses brindes também vêm com uma série Pixel 9.

Manchetes do Android, citando incautioso Fontes, detalhou os brindes para o Pixel 9A. Compradores do Userning Google Mauris Fitbit grátis Premium por seis meses. Eu também poderia obter prêmio gratuito do YouTube e 100 GB do Google One Assination três meses.

Esses brindes são semelhantes à série Pixel 9 do Google. O relatório sugere que o Pixel 9A e a falta de 2TB + AI Plan para o Google One e os usuários precisarão pagar por quaisquer recursos avançados de Gemini.

O Google deve iniciar as encomendas do Pixel 9A em 19 de março, quando levado para começar em 26 de março.

Google Pixel 9A Especificações (esperadas)

O Pixel 9A provavelmente reterá o mesmo processador Tensor G4 para a série principal do Pixel 9. Espera-se que ele venha com exibição de diário de 6,3 polegadas, com brilho de pico de 2.700NITs e proteção Gorilla Glass 3. Eu poderia embalar 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento embutido. Diz -se que gloria uma classificação IP68 para poeira e resistência à água.

Para a óptica, o Pixel 9A é inclinado na característica de uma unidade de câmera dupla, compreendendo uma câmera primária de 48 megapixels e uma câmera ultrawida de 13 megapixels. Espera -se que chegue em casa da bateria de 5.100mAh com ajuda de carregamento sem fio de 23W e 7,5W. Também é provável que ele faça um recurso em display, scanner de impressão digital.