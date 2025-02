Os cortes de financiamento do NIH estão impedindo a pesquisa médica americana, diz o Insider

Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos anunciaram em 7 de fevereiro. Cerca de US $ 4 bilhões por ano no financiamento de pesquisadores biomédicos em todo o país. Essa decisão reduziria a participação das subsídios do NIH pagos aos custos “indiretos” – entrevista, administração e operação A taxa histórica quase em doisdurante a noite.

No anúncio, o NIH disse que de cerca de 35 bilhões de dólares gastos no financiamento de 300.000 pesquisadores em todo o país em 2023, US $ 9 bilhões foram para custos indiretos. A transição para uma taxa de custo indireta mais baixa, ele argumentou, colocou -os mais compatíveis com os implementados por fundações privadas.

10 de fevereiro em resposta, 22 estados apresentou uma queixa federal“Para proteger seus estados e seus residentes contra as medidas ilegais dos Institutos Nacionais de Saúde (” NIH “), que devastarão pesquisas críticas em saúde pública em universidades e instituições de pesquisa nos Estados Unidos”.

Donald Trump propôs abandonar a taxa de custo indireta do NIH para 10% em 2017mas rosto Resistência ao Congresso. Como foi o caso, os cortes recém -propostos acionados críticas generalizadas cientistas, que dizem isso Em perigo de pacientes e a vantagem estratégica americana na pesquisa. “Francamente, isso significa que a vida de meus filhos e meus netos – e talvez a sua – será mais curta e mais doente”, o professor de medicina Theodore Iwashya, da Universidade Johns Hopkins, disse à CNN.

Custos indiretos que comer em subsídios de laboratório têm muito tempo acionou queixas cientistas, mas um 2014 Natureza análise Concluiu que “no geral, os dados apóiam as afirmações dos administradores segundo os quais sua recuperação real de custos indiretos geralmente cai bem abaixo de suas taxas negociadas”.

Cientista americano De acordo com David Skorton, presidente da Associação de Faculdades de Medicina Americana, que representa todo o diploma em medicina nos Estados Unidos, sobre essa mudança e seus efeitos na medicina.

Como isso afeta as pessoas que nunca tenham ouvido falar de subsídios “indiretos” antes, mas que ficam doentes ou que conhecem pessoas que poderiam se beneficiar de um medicamento melhor?

A idéia de pesquisa biomédica é, portanto, multifacetada. Uma parte deve ajudar a entender o funcionamento da vida. Mais de uma década de pesquisa levou à idéia de que o RNA do Messenger, um elemento básico da biologia, por exemplo, poderia de fato ser usado como uma plataforma para vacinas. Esse conhecimento era muito básico, muito fundamental e, finalmente, alimentado na velocidade de deformação da operação e no desenvolvimento de vacinas covid. Então isso é uma coisa.

Depois, há projetos de pesquisa que você pode chamar de pesquisa aplicada, como ensaios clínicos sobre câncer. Qualquer pessoa tem câncer, e pesquisas básicas mostraram que uma nova abordagem, como imunoterapia, explorando o sistema imunológico para combater células cancerígenas, poderia ajudar. Temos que descobrir, então ele vai a ensaios clínicos humanos. Esses ensaios clínicos também são projetos de pesquisa. E há projetos de pesquisa que têm a ver com o diagnóstico de doenças. Não o trate. Fiz algumas pesquisas no início da minha carreira em imagens de processamento médico do sistema cardiovascular. A idéia era desenvolver melhores técnicas de diagnóstico que pudessem levar a uma maneira mais rápida de diagnosticar uma doença. Para que você saiba o tratamento certo.

Tudo isso obviamente tem requisitos diferentes. A pesquisa básica geralmente exige um laboratório complicado e caro, que possui o tipo certo de água, serviços públicos e capacidades. E neste laboratório, pode haver cinco grupos de pesquisa e todos estudam questões diferentes. Assim, esses grupos de pesquisa individuais, realizando seus projetos individuais, exigirão financiamento (NIH). Para todo o próprio laboratório, pelo custo da execução, para serviços públicos, todas essas coisas, às vezes não podem ser alocadas exatamente para um único projeto, porque realmente se aplica a todos os projetos. E, portanto, o funcionamento do laboratório físico, o custo dos serviços públicos, as bibliotecas que o apóiam, são consideradas uma instalação de maneira tão chamada e um custo administrativo e às vezes chamadas de custos indiretos

Décadas atrás, o governo federal teve a idéia de que eles teriam periodicamente, cuidadosamente escolas de medicina ou universidades que estavam fazendo a pesquisa para saber quanto dinheiro eles realmente gastaram em coisas como a alta tecnologia de laboratório (equipamento), dados de velocidade, segurança, segurança, armazenamento de dados. E essas são as coisas que são reembolsadas por instalações e custos administrativos ou custos indiretos.

Para ficar claro, esses custos são necessários para realizar pesquisas.

Todos esses são custos essenciais para o gerenciamento de laboratórios nas universidades. Essas não são coisas como uma pipeta individual. Essas são funções, dizem bibliotecas ou data centers, coisas que você precisa para executar o laboratório. A razão pela qual o governo federal tem um sistema de auditoria meticuloso é que é reconhecido que o próprio subsídio direto realmente financia o problema específico que é estudado. Mas você precisa dessa infraestrutura para estudar muitos problemas. Então não, estes não são frescos.

Então, o que está acontecendo quando você corta esse tipo de financiamento?

De fato, se os custos administrativos do estabelecimento forem reduzidos muito, muito severamente, conforme anunciado pelo NIH, os laboratórios literalmente se tornariam sombrios. A pesquisa iria parar. A marcha do conhecimento segundo a qual alguém, pai, amigo, vizinho, colega, precisa sobreviver a uma doença ou diagnosticar ou seguir em frente após um acidente, seja qual for o fato, seja o que for que haja alguns, Eles sofreriam Porque a pesquisa não poderia continuar. Os custos indiretos não são babados e os subsídios do NIH não pagam o custo total da pesquisa por esse motivo.

E é intenção, certo? A idéia por décadas por trás do pagamento do NIH que esse subsídio era construir um colosso gigantesco de pesquisa biomédica nos Estados Unidos, que se tornou. Esses custos indiretos são a maneira como fizemos exatamente isso.

Está exatamente correto. Mas a empresa não foi construída apenas para se gabar de direitos. Foi construído para servir o povo americano.

O que você faz com a comparação com as taxas de custo indiretas para subsídios da fundação no anúncio do NIH? É uma comparação justa?

Nós temos Algo online sobre issoMas alguns pontos altos: as fundações geralmente permitem mais flexibilidade do que o governo federal para permitir despesas administrativas. É, portanto, uma comparação de maçãs e laranjas. E as fundações geralmente têm um objetivo de pesquisa que pode diferir do governo federal. Quando você pensa nas diferenças – em outras palavras, o que a fundação seria usada como custo direto que o governo federal não o fará – quando você entender que mostra uma comparação na cabeça, os preços não são muito diferentes.