Os cronogramas de produção tripla da Samsung vazaram novamente; Diz-se que o Galaxy Z Fold 7 é mais fino

Espera-se que a LG revele sua série de smartphones Galaxy S25 em 22 de janeiro, em seu primeiro evento Galaxy Unpacked do ano. Espera-se que a gigante da tecnologia sul-coreana revele seu tablet triplo dobrável este ano, junto com seus sucessores em forma de livro e dobrável, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Detalhes sobre o modelo triplo dobrável também. O suposto Galaxy Z Fold 7 apareceu online novamente, dando-nos uma ideia de quando o sorriso será enviado.

Produto smartphone dobrável, cronograma de lead (vazamento)

De acordo com X* depois via Jukanlosreve (@Jukanlosreve) aquele vídeo do The Elec (em coreano), a Samsung deverá iniciar a produção do componente para seu smartphone triplo dobrável no segundo trimestre (2º trimestre) de 2025, ou seja, entre abril e junho. A empresa deverá lançar o smartphone no terceiro trimestre de 2025, portanto poderá chegar antes de setembro.

A LG deve produzir 200.000 unidades dos smartphones triplos da empresa este ano. Quando desenvolvido, espera-se que o aparelho tenha uma tela principal medindo entre 9,9 e 10 polegadas. O Eleito solicitado Segundo seu e-mail, quando dobrado, o modelo triplo medirá 15 mm de espessura.

O que foi dito acima refere-se ao design diferente do Huawei Mate XT Ultimate, que usa um design em forma de S, onde a tela se dobra para dentro e para fora, a Samsung espera um smartphone triplo dobrável a partir de uma tela “tipo G” com triplo- recurso dobrável. Diz-se que este design oferece mais proteção, onde se espera que a tela se dobre em três partes, cobrindo a esquerda e a direita no meio.

De acordo com o último vazamento, a Samsung provavelmente lançará quatro smartphones de dupla utilização em 2025, incluindo um modelo triplo, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Flip FE. Espera-se que a versão Fan Edition da variante Flip seja um desenvolvimento dobrável e de baixo custo. Espera-se que a empresa remova a S-Pen de impressão digital do Galaxy Z Fold 7, possivelmente em um esforço para tornar o telefone mais fino. Isto poderia envolver a inclusão de um determinado estilo S, que requer um aviso.