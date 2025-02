Os custos ocultos do isolamento social dos homens

Os homens têm problemas – pelo menos, é isso bastante valores mobiliários sugerir. Comparado às mulheres, elas declaram que têm menos e menos favorável Amizades. Os homens estão consideravelmente atrasados ​​em realizações como Realização do ensino superior. As taxas de suicídio também revelam uma disparidade sinistra entre os sexos: as mulheres tentam cometer suicídio Na maioria das vezesMas os homens são muito mais propensos a morrer por ela.

As preocupações sobre essas perguntas e outras se tornaram uma prioridade para alguns dos maiores credores filantrópicos no planeta. Embora esses desafios exijam corretamente recursos e atenção, o discurso público continua discutindo os problemas dos homens como interconectados com a vida das mulheres. Se os homens estão com problemas, o que isso significa para as mulheres?

Em nossa pesquisa, exploramos uma peça crucial do quebra -cabeça para entender as dificuldades mais amplas dos homens: o estado de suas relações estreitas. Formamos uma teoria sobre como o tecido emagrecedor de muitos mundos sociais para homens pode exercer pressão adicional sobre as mulheres em suas vidas. Nosso trabalho está cheio de vários filhos de evidência de psicologia e sociologia: as dificuldades dos homens na construção de redes socialmente favoráveis, o papel excessivo das mulheres na manutenção de sistemas de apoio social para homens e desigualdades no trabalho que homens e mulheres realizam em sua privacidade .

A vida em muitas nações ocidentais tornou -se mais isolante socialmente para todos durante o século passado. Os homens, no entanto, são O maior risco de isolamento socialEspecialmente quando vivem em um país onde as pessoas apreciam fortemente o individualismo. Embora esse risco seja o maior Para homens mais velhosquase dois terços dos jovens Homens americanos relatam que “Ninguém me conhece muito bem.” Quase metade Os homens do Reino Unido dizem que não podem confiar em seus amigos a problemas. As pesquisas importantes e representativas do censo indicam que o número de homens americanos que dizem que não têm amigos íntimos aumentou Nos últimos 30 anos em comparação com as mulheres.

Em outras palavras, os homens podem não ter amigos nos quais possam contar. Mas não é a única dinâmica em jogo. Mais especificamente, entre os casais em um relacionamento heterossexual, os homens se baseiam mais em seu parceiro romântico do que mulheres, enquanto as mulheres são mais propensos a nomear amigos ou familiares Como suas fontes essenciais de apoio emocional estreito.

Os pesquisadores documentaram este modelo há décadas, principalmente em Adultos mais velhos. Mas evidências mais recentes sugerem que a tendência é estável através de vários grupos Homens e mulheres heteroes em várias idades. As questões ficam ainda mais claras quando as parcerias românticas terminam: redes sociais masculinas Frequentemente estreitoEnquanto as mulheres permanecem intactas. É um desequilíbrio impressionante, o que sugere que a infraestrutura emocional dos homens é frequentemente construída sobre as fundações que as mulheres mantêm.

Nem todos os homens contam desproporcionalmente com as mulheres para obter apoio social; Alguns estão mais em risco do que outros. As crenças culturais sobre gênero podem ser um importante preditor dessa diferença. No Ocidente contemporâneo, as normas em torno da virilidade e masculinidade enfatizaram qualidades como estoicismo emocional – a idéia de que emoções “mais fracas” ou “mais suaves” devem ser mantidas em tudo o preço – e hiperiabilidade – a idéia de que os homens não precisam de ninguém, especialmente outros homens . De fato, psicólogos mostraram que homens e meninos aprova fortemente essas idéias Tenha boa saúde mental e física e é menos provável que tenham amizades estreitas.

Mas os padrões enraizados em torno da masculinidade podem moldar mais do que os homens se relacionam com outros homens. Especialistas em ciências sociais documentaram como as mulheres enfrentam Funciona emocional e de logística Manter a harmonia dentro de suas famílias. Isso pode se parecer com mulheres, mais do que homens, lembrar aniversários, planejar passeios e verificar o bem-estar emocional dos membros da família. Socióloga Carolyn Rosenthal inventou o termo “KinKeeping” Para esse tipo de trabalho. Em um aceno para esse idioma, chamamos o trabalho que as mulheres dedicaram especificamente a ajudar os homens com laços sociais eficientes em “manutenção”.

Nossa teoria tem várias partes. De acordo com pesquisas anteriores, suspeitamos que homens que aderem aos padrões rígidos masculinos são os mais propensos a essa dinâmica e que as mulheres frequentemente fazem trabalho invisível, organizando e incentivando interações sociais dos homens. Mas também planejamos que o homem de manutenção coloque um fardo No tempo e no bem-estar das mulheres. Existem pistas sobre esse efeito em pesquisas anteriores. Em um estudo sobre casais canadenses, o falecido sociólogo americano Barry Wellman descobriu que as mulheres facilitado ativamente As interações sociais de homens com outros homens e tiveram menos tempo para suas próprias amizades de acordo. E mais recentemente, os psicólogos descobriram que as mulheres sofrem de sofrimento psicológico, insatisfação relacional e redução da autonomia pessoal quando elas insistir demais As necessidades de seu parceiro. Acreditamos que a aposta que muitas mulheres tomam no homem é calculada. Mesmo com o custo pessoal das mulheres, esses comportamentos podem reduzir o ônus do isolamento dos homens nas famílias, relações entre mulheres e homens e homens.

Estudos futuros de nós mesmos e dos outros colocarão a teoria de nosso homem à prova. Medir essa dinâmica significa responder a perguntas como: Onde é a força de trabalho mais difundida-e o que isso pode nos dizer sobre essas comunidades? As mulheres que têm apoio desigual em seus relacionamentos com os homens são realmente mais impressionados? E as mulheres que têm apoio mutuamente com seus parceiros masculinos estão mais satisfeitos?

No final, pensamos que o homem merece atenção por duas razões. Ao nomear o trabalho duro que as mulheres seguem como redes sociais para homens magros, outros pesquisadores de todo o mundo podem se juntar a nós para avaliar esse fenômeno e seus efeitos. E as mulheres, em particular aquelas que vivem, podem ser capacitadas para um idioma que torna seu trabalho emocional visível. Pesquisadores e defensores já distribuem o trabalho, oferecendo termos como Cargamigas E Margetderie Para contextos espanhol e francês, respectivamente.

Nomeação de formas de desigualdade também é um primeiro passo para soluções de nome. Iniciativas como Círculo masculino E Além da igualdade Crie espaços onde os homens possam se abrir entre si, em vez de amigos ou parceiros românticos, e praticar vulnerabilidade emocional e apoio mútuo. O objetivo não é recriar Exclusão de “clubes de meninos” Mas para construir redes que perturbam os modelos de comportamento masculino que acabam não servir as mulheres Ou homens. Independentemente do remédio, abordando as desigualdades que as mulheres enfrentam após a força de trabalho, devemos questionar os rígidos padrões masculinos que deixam tantos homens com más laços sociais para começar.

