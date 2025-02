Os dados urgentes do CDC sobre a gripe e a gripe estão desaparecendo à medida que as epidemias aumentam

Sonya Stokes, médica de emergência na região da Baía de São Francisco, está se preparando para um dilúvio diário de pacientes que são pacientes com tosse, dor, febres, vômitos e outros sintomas pseudo-gerais.

Está desesperado por informações, mas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, uma fonte crítica de análise urgente da gripe e outras ameaças de saúde pública, ficaram em silêncio nas semanas seguintes ao início do presidente Donald Trump.

“Sem mais informações, somos cegos”, disse ela.

A gripe tem sido brutal nesta temporada. O Estimativas do CDC Pelo menos 24 milhões de doenças, 310.000 hospitalizações e 13.000 mortes de influenza desde o início de outubro. Ao mesmo tempo, a epidemia de gripe aves continua a infectar trabalhadores de gado e agricultura. Mas o CDC analisa que informa as pessoas sobre essas situações atrasadas e o CDC reduziu a comunicação com médicos, pesquisadores e a Organização Mundial da Saúde, dizem médicos e especialistas em saúde pública.

“No momento, o CDC não traz dados de influenza via Global Who Platforms, Flunet (e) Fluid, que eles forneceram informações (ON) há muitos anos”, Maria van Kerkhove, diretora interina de preparação para epidemias e pandemia em Maria Van Kerkhove O OMS, disse em 12 de fevereiro conferência de imprensa.

“Estamos nos comunicando com eles”, acrescentou, “mas não ouvimos nada de volta”.

Em seu primeiro dia de mandato, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos se retirariam de quem.

Uma análise crítica da gripe sazonal selecionada para a distribuição por meio da rede de alertas de saúde do CDC bloqueou, de acordo com pessoas próximas ao CDC. Eles pediram para não serem identificados devido a temores de represálias. A rede, abreviada como Han, é o principal método do CDC para compartilhar informações urgentes em saúde pública com autoridades de saúde, médicos e, às vezes, o público.

Uma tabela dessa análise, examinada pela KFF Health News, sugere que a gripe pode estar em um nível recorde. Cerca de 7,7% dos pacientes que visitaram clínicas e hospitais sem serem admitidos apresentaram sintomas pseudo-ruins no início de fevereiro, um relatório superior ao das outras quatro temporadas da gripe representadas no gráfico. Isso inclui 2003-04, quando uma cepa de influenza atípica alimentou uma temporada particularmente perigosa que matou pelo menos 153 crianças.

Sem uma análise completa, no entanto, não está claro se essa onda da doença prenuncia um aumento de hospitalizações e mortes que hospitais, farmácias e escolas devem preparar. Mais especificamente, outros dados podem retransmitir o número de doenças pseudo -grappadas causadas pelos vírus influenza – ou que deformação das pessoas infecta as pessoas. Um relacionamento mais profundo também pode revelar se a gripe é mais grave ou contagiosa do que o habitual.

“Preciso saber se estamos lidando com uma tensão mais virulenta ou uma co-infecção com outro vírus que torna meus pacientes mais doentes e o que procurar para que eu saiba se meus pacientes estão em perigo”, disse Stokes. “Os atrasos nos dados criam situações perigosas na linha de frente”.

Embora CDC Painel de gripe Assista a uma onda de gripe, não inclui todos os dados necessários para interpretar a situação. Tampouco oferece conselhos feitos sob medida encontrados em alertas de Han que indicam aos profissionais de saúde como proteger os pacientes e o público. Em 2023, por exemplo, um relatório exortou clínicas a testar pacientes com sintomas respiratórios, em vez de assumir que os casos são gripes, porque outros vírus causaram problemas semelhantes naquele ano.

“É incrivelmente perturbador”, disse Rachel Hardeman, membro do comitê consultivo do diretor do CDC. Em 10 de fevereiro, Hardeman e outros membros do comitê escreveram ao diretor interino do CDC, Susan Monarez, à agência para explicar os dados ausentes, os estudos atrasados ​​e a equipe potencialmente grave. “O CDC é vital para a segurança do nosso país”, disse a carta.

Vários estudos também foram atrasado ou permanece falta Baseado na publicação científica anterior do CDC, a relação semanal de morbimortalidade. Anne Schuhat, ex -diretora assistente do CDC, disse que ficaria preocupada se houvesse vigilância política do material científico: “A exclusão da informação é potencialmente confusa, talvez perigosa, e ela pode se voltar contra ele”.

A porta -voz do CDC, Melissa Dibble, se recusou a comentar sobre análises atrasadas ou ausentes. “Não é inesperado ver a atividade da gripe alta e aumentar na época do ano”, disse ela.

Um rascunho de um estudo não publicado, examinado pela KFF Health News, que foi recusado na MMWR por três semanas descreveu como um transportador de leite e um trabalhador de laticínios de Michigan podem ter espalhado a gripe para seus gatos para a empresa de animais. Gatos interiores ficaram gravemente doentes e morreram. Embora os trabalhadores não tenham sido testados, o estudo diz que um deles havia irritado os olhos antes que o gato fique doente – um sintoma comum da gripe. Essa pessoa disse aos pesquisadores que o animal “dirigiria em suas roupas de trabalho”.

Depois que um gato ficou doente, relata a investigação, um adolescente na casa desenvolveu uma tosse. Mas o relatório indica que esse jovem foi testado negativo para gripe e positivo para um vírus que causava o resfriado.

Os documentos correspondentes do CDC que resumem o estudo do CAT e outra análise não publicada de influenza de aves, como não publicada, disseram que os relatórios deveriam ser publicados em 23 de janeiro. Estes foram examinados pela KFF Health News. O briefing sobre os gatos aconselha os trabalhadores agrícolas de laticínios a “retirar roupas e sapatos e enxaguar qualquer resíduo de biproduto animal antes de entrar na casa para proteger outras pessoas da casa, incluindo gatos potencialmente o interior apenas”.

O segundo resumo refere -se à análise “mais completa” do vírus das aves caneladas detectadas em águas residuais nos Estados Unidos.

Jennifer Nuzzo, diretora do Pandemic Center da Brown University, disse que os atrasos nos relatórios sobre a influenza dos pássaros são esmagadores porque são necessários para informar o público sobre uma situação de agravamento com muitos elementos desconhecidos. Citando “dados insuficientes” e “forte incerteza”, o Reino Unido levantou Sua avaliação O risco representado pela epidemia americana em laticínios.

“Dados ausentes e atrasados ​​causam incerteza”, disse Nuzzo. “Isso também nos faz reagir contraprodutivamente”.

Outro estudo sobre gripe ave -ave -de -pássaro planejada para a publicação de janeiro se apresentou no MMWR em 13 de fevereiro, Três semanas depois de esperar o que. Ele revelou Que três veterinários de gado haviam sido infectados sem conhecê -lo no ano passado, com base na descoberta de anticorpos contra o vírus da gripe ave no sangue. Um dos veterinários trabalhou na Geórgia e na Carolina do Sul, estados que não apontaram epidemias em fazendas de laticínios.

O estudo fornece evidências adicionais de que os Estados Unidos não detectam adequadamente casos em vacas e pessoas. Nuzzo disse que também enfatiza como os dados podem fornecer notícias tranquilizadoras. Apenas três dos 150 veterinários de gado tinham sinais de infecções anteriores, sugerindo que o vírus não se espalhou facilmente de animais para pessoas. Mais de 40 leite foram infectados, mas geralmente tiveram mais contatos apoiados com gado doente e seu leite carregado de vírus do que os veterinários.

Em vez disso, os relatórios publicados recentemente dizem respeito a incêndios florestais na Califórnia e no Havaí.

“Interessante, mas não urgente”, disse Nuzzo, dado que emergências agudas de incêndio terminaram. A epidemia de gripes de pássaros, disse ela, é uma “ameaça à saúde urgente para a qual precisamos de informações no minuto para saber como proteger as pessoas”.

“O público americano está mais em risco quando não temos informações oportunas”, disse Schuchat.

Nesta semana, um juiz federal ordenou que o CDC e outras agências de saúde “restaurarem” conjuntos de dados e sites que os médicos organizadores da América haviam identificado em um julgamento como tendo sido modificado. Além disso, o juiz ordenou que as agências “identificassem todos os outros recursos nos quais os membros do DFA confiam para fornecer assistência médica” e restaurá -los até 14 de fevereiro.

Em sua carta, os membros do Comitê Consultivo do CDC solicitaram uma investigação sobre os relatórios ausentes e atrasados ​​dos relatórios. Hardeman, um consultor especialista em política de saúde da Universidade de Minnesota, disse que o grupo não sabia por que dados e resultados científicos foram recusados ​​ou excluídos. No entanto, ela acrescentou: “Eu tenho o diretor interino do CDC, o chefe do HHS e a Casa Branca”.

Hardeman disse que o governo Trump teve o poder de dissolver o comitê consultivo. Ela disse que o grupo espera que isso aconteça, mas fez seus pedidos de qualquer maneira.

“Queremos proteger o rigor do trabalho para o CDC, porque somos profundamente cuidados de saúde pública”, disse ela. “Não estamos aqui para ficar em silêncio.”

KFF Health NewsAnteriormente conhecido como Kaiser Health News (KHN), é uma sala editorial nacional que produz um jornalismo aprofundado em problemas de saúde e é um dos principais programas operacionais em Kff – A fonte independente de pesquisa sobre políticas de saúde, pesquisa e jornalismo.