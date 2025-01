Os filmes de astronautas Aurora “intensamente verdes” a bordo

Um vídeo incrível capturado na estação espacial internacional mostra um amanhecer de cima, acenando com a luz verde incomum que chamou nossa atenção para o céu com o tempo.





Astronauta da NASA Don Pettit Compartilhe o vídeo Do seu ponto de vista orbital em 6 de janeiro, capturando as fitas “intensas” raramente vistas de cima.

Nosso sol passa um momento bastante tumultuado no momento, desencadeando uma série de enormes erupções, foguetes esclarecedores e ejeções de massa coronal nas últimas semanas.





Os eventos conhecidos como ejeções de massa coronal – enormes erupções de plasma que levam horas em dias para se livrar do sistema solar – são os responsáveis ​​pelo magnífico show de luzes em nosso céu. As partículas responsáveis ​​por essas erupções ampliam o espaço antes de bater no campo magnético da terra, que direciona a chuva do pó de íons Em direção aos pólos do nosso planeta nos gases que constituem a atmosfera.





Em excitação, átomos e moléculas de diferentes elementos transbordam um espetáculo de luz em tons de vegetais verdes, rosas e azuis. Essas exibições acendem em fitas que traçam as linhas de campo magnéticas que governam os ventos solares em direção às extremidades da terra.

Essas cores confundiram cientistas durante o século XIX, que tentaram conciliar as luzes acima com o que viram em seus tubos de gás eletrificados em laboratório. Embora as primeiras observações tenham sugerido que o surpreendente verde pode ser o resultado de hidrogênio, ou mesmo um elemento hipotético desconhecido pertencente ao chamado Sol “cru. “”





O oxigênio foi proposto como culpado, mas sua recusa obstinada em brilhar em verde em condições menos naturais nas mãos dos físicos fez um problema há décadas.





Ao contrário de muitos elementos que brilham uma fração de segundo depois de serem atingidos, o oxigênio atômico “ relaxa ” para um ritmo lento de quase um todo, Graças à maneira não convencional Seus elétrons são recuperados. Isso dá ao meio ambiente muito tempo para roubar sua energia e impedir que ele mostre suas cores reais.





Sob as condições lotadas próximas à superfície da terra, o oxigênio mal tem tempo para brilhar. Em um ponto crítico a cerca de 100 quilômetros (cerca de 60 milhas) acima, o elemento de repente tem espaço suficiente, criando uma “linha verde brilhante” acima da qual o céu se vira se de outro mundo.

Isso geralmente ocorre em altitudes de até 300 quilômetros. Superior do que isso, e a pressão se torna tão baixa que o brilho proibido de oxigênio pode levar o tempo todo necessário, oferecendo luz vermelha escura.





Não é a primeira vez que vimos esse fenômeno impressionante de cima: uma foto do astronauta da ESA Thomas Pesquet respirou em 2021 e, em 2023, os astronautas Josh Cassada da NASA e Koichi Wakata da Agência Aeroespacial do Japão.

Também não será o último: enquanto subimos para o próximo máximo solar equipado com uma melhor tecnologia de satélite e câmera, sem dúvida continuaremos a ver Auroras dançando no céu em uma luz que nunca imaginamos.