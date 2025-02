Os físicos confirmam a existência de uma terceira forma de magnetismo

Uma experiência na Suécia demonstrou controle sobre um novo tipo de magnetismo, dando aos cientistas uma nova maneira de explorar um fenômeno com enorme potencial para melhorar a eletrônica – do armazenamento da memória à eficiência energética.





Usando Um dispositivo que acelera elétrons Em velocidades ofuscantes, uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Nottingham animou um Tellografia de Manganês ultrafina com radiografias de diferentes polarizações, para revelar mudanças em uma escala nanométrica que reflete a atividade magnética diferente de tudo o que é visto antes.





Para que um jogo bastante banal se transforme em algo Um pouco mais magnéticoSuas partículas constituintes devem ser organizadas para que seus elétrons desagradáveis ​​se alinhem de acordo com uma propriedade conhecida como spin.





Como a rotação de uma bala, essa característica quântica das partículas tem um empurrão angular. Ao contrário da rotação de um objeto físico, esse empurrão só vem em uma das duas direções, convencionalmente descritas como de cima para baixo.





Em materiais não magnéticos, eles são como um par de altos e descendentes, cancelam. Este não é o caso de materiais como ferro, níquel e cobalto. Neste último, os elétrons solitários podem unir suas forças de uma maneira extraordinária.





A organização de torres isoladas pode levar a uma força norte-sul exagerada que poderíamos usar para pegar trombones ou colar desenhos infantis nos portões da geladeira.





Com o mesmo raciocínio, incentivar os elétrons não jogados a organizar para cancelar completamente suas orientações com base no spin sempre pode ser considerado como uma forma de magnetismo – apenas uma coisa muito chata que parece completamente inativa à distância.

Conhecido como AntiferromagnetismoÉ um fenômeno que tem foi teorizado e mexido com por uma parte melhor do século.





Mais recentemente, uma terceira configuração de partículas em materiais ferromagnéticos foi teorizado.





No que é chamado de altermagnetismo, as partículas são organizadas de maneira cancelada, como anti -pechas, mas giram apenas o suficiente para permitir forças confinadas à escala nanométrica – não é suficiente para fixar uma lista de compras no seu freezer, mas com propriedades discretas que engenheiros estão ansiosos para lidar com armazenamento de dados ou tubo de energia.

“Os altermagnets são compostos de momentos magnéticos que apontam para os antiparaléis para seus vizinhos”. explicar Físico da Universidade de Nottingham, Peter Wadley.





“No entanto, cada parte do cristal que hospeda esses pequenos momentos é transformada em relação aos seus vizinhos. É como o antiferromagnetismo com uma reviravolta! Mas essa diferença sutil tem enormes ramificações”.





As experiências têm Desde confirmar A existência desse magnetismo “alterar” entre os dois. No entanto, nenhum demonstrou diretamente que era possível manipular seus pequenos redemoinhos magnéticos de uma maneira que poderia ser útil.





Wadley e seus colegas mostraram que uma folha de Manganês telão, apenas alguns nanômetros de espessura poderia ser distorcida de uma maneira que criou intencionalmente redemoinhos magnéticos distintos na superfície da borda.





Usando o produtor de raio X Synchrotron em MAX LABORATÓRIO IV Na Suécia, para imaginar o material, eles não apenas produziram uma clara visualização do altermagnetismo em ação, mas mostraram como ele pode ser manipulado.





“Nosso trabalho experimental forneceu uma ponte entre conceitos teóricos e realização real, que, esperamos, iluminam um caminho para o desenvolvimento de materiais altermagnéticos para aplicações práticas”, ” disse O físico da Universidade de Nottingham, Oliver Amin, que liderou a pesquisa com o estudante de doutorado Alfred Dal Din.

Essas aplicações práticas são todas teóricas no momento, mas têm um enorme potencial através dos campos da eletrônica e da ciência da computação como uma espécie de sistema de memória baseado em rotação, ou servir como um trampolim para aprender como as correntes podem se mover para supercondutores super -temperatura.





“Estar entre os primeiros a ver o efeito e as propriedades dessa nova classe promissora de materiais magnéticos durante meu doutorado foi um privilégio extremamente gratificante e difícil”, ” disse Dal din.

Esta pesquisa foi publicada em Natureza.