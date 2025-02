Os fragmentos das rochas revelam o momento em que a lua se tornou sólida

Qual é a história da primeira história da nossa lua? Apesar de tudo o que sabemos sobre o nosso satélite natural mais próximo, os cientistas sempre encontram peças de sua história.

Novas medidas de rochas coletadas durante as missões da Apollo agora mostram que ela solidificou 4,43 bilhões de anos atrás. Acontece que quase é hora de a terra se tornar um mundo habitável.





O cientista da Universidade de Chicago, Nicolas Dauphas, e uma equipe de pesquisadores executaram as medidas. Eles analisaram diferentes proporções de elementos dentro das rochas da lua. Eles fornecem uma janela nas primeiras épocas da lua. Começou como Uma gota totalmente derretida após uma colisão Entre dois corpos do sistema solar.

Como foi resfriado e cristalizado, o marco em fusão se separou em fraldas. Finalmente, cerca de 99% do Oceano Magma lunar solidificou. O resto era um único líquido residual chamado Kreep. Este acrônimo representa os elementos do potássio (K), elementos da Terra Rara (Ree) e Fosforus (P).





Dauphas e sua equipe analisaram este Kreep e descobriram que se formou cerca de 140 milhões de anos após o nascimento do sistema solar. É nas rochas de Apollo e os cientistas esperam encontrá-la em amostras da bacia do sul-Aitken.





É a região onde os astronautas de Artemis acabarão por explorar. Se a análise confirmar isso lá, isso indica uma distribuição uniforme dessa camada de Kreep através da superfície lunar.





Entenda a história de Kreep na lua

Os índices no último “período de resfriamento” da lua “estão em um elemento de terra rara ligeiramente radioativa chamado” Lutetium “.





Com o tempo, ele se desintegra para se tornar Hafnium. No sistema solar inicial, todas as rochas tinham aproximadamente as mesmas quantidades de lutetium. Seu processo de desintegração ajuda a determinar a idade das rochas onde existe.





No entanto, a solidificação da Lua e a formação subsequente de tanques de Kreep não levaram a muito lutetium em comparação com as outras rochas criadas ao mesmo tempo.

Assim, os cientistas queriam medir as proporções de lutetio e hafnio nas rochas da lua e compará -las a outros corpos criados aproximadamente ao mesmo tempo – como meteoritos. Isso lhes permitiria calcular um momento mais preciso para o momento em que o Kreep se formou na lua.





Eles testaram pequenas amostras de rochas lunares e analisaram o relatório do hafnium nos zircões lunares integrados. Graças a esta análise, eles descobriram que as idades das rochas são consistentes com o treinamento em um tanque rico em Kreep.





Essas idades cumprem o treinamento de tanques de Kreep aproximadamente 140 milhões de anos após o nascimento do sistema solar, ou cerca de 4,43 bilhões de anos atrás.





“Levamos anos para desenvolver essas técnicas, mas obtivemos uma resposta muito precisa para uma pergunta que tem sido controversa há muito tempo”, disse Dauphas.





Coloque cr.

Curiosamente, os resultados da equipe mostraram que a cristalização do Oceano Magma lunar ocorreu enquanto os restos de embriões planetários e planetasimals bombardearam a lua.





Esses objetos eram as “sementes” do nascimento dos planetas e da lua, que começaram depois que o sol se fundiu cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. O que restava da formação dos planetas continuou a vencer os planetas já formados.





A formação da própria lua começou cerca de 60 milhões de anos após o nascimento do próprio sistema solar. O evento mais provável foi a colisão de um mundo do tamanho de uma marcha chamada Theia com terra infantil.





Isso enviou detritos derretidos ao espaço e ele começou a se fundir para fazer a lua.





“Temos que imaginar uma grande bola de magma flutuando no espaço ao redor da terra”, disse Dauphas. Logo depois, essa bola começou a esfriar. Esse processo finalmente levou à formação de fraldas lunares de Kreep.





O estudo da desintegração do lutetio em Hafnium em amostras dessas rochas Kreep é um grande passo à frente no entendimento da era mais antiga da história lunar.





Outras amostras de rocha trazidas de volta da bacia do pólo-polo ajudarão a encher os brancos e ajudarão os pesquisadores a esclarecer a cronologia tanto do resfriamento da rocha lunar quanto da subsequente criação de depósitos de rochas, como a égua dos basais.





Essas camadas de rocha foram criadas quando os impactadores atingiram a superfície lunar, gerando fluxos de lava que preencheram as bacias de impacto. A égua formou os seguintes impactos no final do início da história da lua, cerca de 240 milhões de anos após o nascimento da formação do sistema solar.





Esses impactos estimularam os fluxos de lava que cobriram menos de 20% da superfície lunar e engoliram as superfícies mais antigas.





O tempo é tudo

O reparo da datação do resfriamento lunar nos diz não apenas sobre a história da lua, mas ajuda os cientistas a entender a evolução da terra. De fato, o impacto que formou a lua provavelmente também foi o último grande impacto na Terra.





Pode muito bem marcar uma época em que a Terra pode ter iniciado sua transformação em um mundo estável. Este é um passo importante em direção à evolução de um local de hospital para a vida.





“Essa observação se alinha bem com outras evidências – é o lugar ideal para se estar nas missões de Chang’e e Artemis”, disse Dauphas. “Temos várias outras perguntas que você está esperando para responder”.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.