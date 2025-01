Os fundos de Trump pararam. O que a ajuda financeira e os vencedores dos empréstimos estudantis devem saber?

Se depende de empréstimos federais para estudantes, subsídios da Pell ou outra ajuda financeira federal para pagar seu registro, é possível que você esteja preocupado com o congelamento de fundos federais que foram anunciados e depois pararam temporariamente na terça -feira.

Pouco antes do lançamento do congelamento federal da administração de Trump-Vance, foi bloqueado Pelos Estados Unidos, o juiz do distrito de Loren Alikhan. A ordem do Tribunal Federal impede que a Casa Branca pare os fundos que já estavam programados para desembolsar, mas permite que o governo congelasse novos fundos.

Uma audiência está programada para revisar o caso para segunda -feira às 11h ET. A ordem judicial durará até 3 de fevereiro às 17h et.

O que isso significa para os mutuários de empréstimos para estudantes? Se o tribunal disser que a Casa Branca pode congelar todos os fundos federais, não se espera que ele afete a ajuda federal fornecida às pessoas. Ele A Federal Student Association emitiu uma declaração Dito isto, o congelamento de fundos não deve afetar os fundos do Título IV, como empréstimos federais para estudantes ou subsídios da Pell.

Isso não significa que todo o financiamento financeiro dos estudantes seja seguro. “Não está claro como isso pode afetar a ajuda de outros programas que não estão no Título IV”, disse Elaine Rubin, especialista em política de empréstimos para estudantes e membro do Conselho de Revisão de Especialistas em Dinheiro.

Por exemplo, os programas federais de estudo do trabalho e o subsídio federal de oportunidades de educação complementar podem ser afetados, uma vez que esses fundos são enviados às universidades para fornecer ajuda aos estudantes, disse Mark Kantrowitz, especialista em ajuda financeira e membro do Conselho de Revisão de Expertos de Especialistas da CNET da CNET. No entanto, a maioria desses fundos já teria sido atribuída para o período da primavera; portanto, é possível que esses programas não sejam afetados pelo congelamento.

Especialistas dizem que os alunos não devem se preocupar com sua ajuda financeira para o semestre atual.

“Os estudantes devem esperar que a ajuda federal do aluno esteja disponível para o período de primavera”, disse Rubin. “Os administradores de ajuda financeira da universidade permanecem ativamente envolvidos no monitoramento de mudanças nas políticas e na avaliação diligentemente de seu impacto potencial naqueles que atendem”.