Os gregos antigos poluíram o planeta há mais de 5.000 anos

Nós, humanos, somos um grupo desordenado. Onde vivemos, acumula evidências de nosso ninho. Temos muitos resíduos fossilizados que remontam a mais de 100.000 anos. É uma coisa.





Ao deixar de lado seu potencial de dano, a poluição antropogênica pode ser uma ferramenta arqueológica útil. Podemos ver quando as pessoas começaram a usar certas tecnologias e rastrear a evolução da cultura com base na impressão impensada deixada para trás milhares de anos após as pessoas que o fizeram.





É em tais traços que os arqueólogos da Alemanha e da Grécia agora encontraram a prova mais antiga conhecida de Poluição de chumbo A atividade humana – e até ligou sua ascensão ao surgimento e ao estabelecimento de uma empresa monetizada avançada na Grécia antiga.





“Como o chumbo foi libertado durante a produção de dinheiro, entre outras coisas, a prova do aumento das concentrações de chumbo no ambiente é, ao mesmo tempo, um importante indicador de mudança socioeconômica”, ” Disse o paleocientífico Andreas Koutsodendris da Universidade Heidelberg na Alemanha.

Liderar como subproduto da atividade humana emerge primeiro no arquivo arqueológico para Acima, quando começamos a produzir dinheiro através da fusão e refino de minérios de chumbo cerca de 5.000 anos atrás. Pode ser encontrado em dentes antigos e ossos humanos; E, mais tarde, em amostras ambientais preservadas em camadas arqueológicas, ao mesmo tempo que o surgimento de moedas há cerca de 2.500 anos.





Para estudar a trajetória da poluição do chumbo na Grécia antiga, Koutsodendris e sua equipe fizeram um estudo do fundo do mar do mar Egeu e seu litoral. A equipe usou uma escavadeira para extrair cuidadosamente uma longa seção vertical do fundo do mar, que forneceu camadas de material depositado em sequência durante os milênios.





Essas camadas podem ser datadas e analisadas quanto a pistas para determinar o que caiu no fundo do mar em um determinado momento. A equipe de Koutsodendris não estava apenas procurando sinais de poluição, mas também o pólen – um traçador de atividade agrícola que revela uma imagem mais ampla da sociedade humana que vive na região.





Sua análise das amostras básicas revelou até o momento a mais antiga poluição antropogênica do chumbo, coincidindo com camadas depositadas cerca de 5.275 anos atrás. É cerca de 1.200 anos a mais que a poluição antropogênica de chumbo, conhecida anteriormente a mais antiga do ambiente e coincide com o advento da Idade do Bronze na região.





Curiosamente, os pesquisadores não detectaram nenhum sinal de poluição de chumbo nas camadas associadas a toda a própria Idade do Bronze. Mas então eles encontraram um aumento espetacular há cerca de 2.225 anos – logo após um aumento semelhante, foi detectado nos antigos esqueletos romanos.

“As mudanças coincidem com a conquista da Grécia helenística pelos romanos, que mais tarde reivindicaram a riqueza dos recursos da região”, ” explica o arqueólogo Joseph Maran da Universidade Heidelberg.





Enquanto isso, as mudanças no pólen identificaram mudanças na economia, enquanto a Grécia antiga passou de uma sociedade pastoral amplamente para uma sociedade cada vez mais monetizada. Essa transição parece ter tido um profundo impacto no meio ambiente, marcado por um desmatamento generalizado, uma expansão agrícola e um aumento significativo no depósito ambiental de metais pesados.





De fato, os antigos romanos empurraram a mineração e a fusão de metais como prata, ouro e cabeça, que faz fronteira com o encanamento romano. Essa atividade não apenas levou à entrada no ambiente, mas exigiu um aumento na produção de madeira para alimentar instalações de fusão, além da compensação da terra para fins agrícolas.





“A incorporação de regiões gregas na esfera política romana permitiu que novos líderes se beneficiassem dos recursos naturais das províncias recentemente adquiridas”, ” Os pesquisadores escrevem“Isso levou a um aumento sem precedentes na exploração de distritos de mineração grega, a fim de extrair recursos de ouro, prata e outros recursos metálicos”.





E provavelmente um aumento em Envenenamento por chumbo para os velhos gregos velhosPara começar.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da Terra e Meio Ambiente.