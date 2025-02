Os homens estão mais preparados para a paternidade do que pensamos

Gosto de dizer aos meus estudantes de graduação que os hormônios predispõem as organizações, incluindo pessoas, para mover sua energia entre os diferentes objetivos da vida. Quando nos tornamos pais, os hormônios ajudam a redirecionar a energia de acasalar para a paternidade. Dito isto, a maioria dos mamíferos masculinos não está envolvida na paternidade, mas há exceções importantes.

Para os seres humanos, sabemos que as mulheres experimentam mudanças hormonais significativas durante gravidez e enquanto amamentação que os ajudam a se amarrar com seus bebês. Mas e os homens? Nas culturas humanas e ao longo da história, houve muitas sociedades nas quais os homens geralmente têm pouco ou nenhum envolvimento na administração de bebês ou mesmo crianças, incluindo, às vezes, a nossa. Isso significa que os cuidados infantis não são naturais para os homens? Não estamos equipados para isso?

Um número crescente de pais gays, pais solteiros e pais domésticos que assumem o papel do cuidador principal nos diz o contrário. E novas pesquisas mostram que os homens estão experimentando mudanças hormonais semelhantes, mas menos pronunciadas do que as mulheres que podem prepará -las para a paternidade. Eu entro em detalhes sobre isso no meu livro Pai Natureza: a ciência do potencial paterno. O potencial de prestar cuidados dos homens é uma capacidade antiga que evoluiu pela seleção natural. Podemos fazer isso claramente. Só precisamos tirar isso.

Os pássaros nos fornecem muitas boas idéias dos pais: a maioria dos pássaros masculinos alimenta e protege seus jovens, tornando -o um excelente modelo para estudar a biologia da paternidade. Durante a estação de reprodução, os pássaros têm altos níveis de testosterona e lutam com outros homens para garantir os territórios que atrairão companheiros. Mas então, uma vez que os ovos eclodiram, eles entram no modo pai; Eles param de acasalar e começam a cuidar de seus jovens. Ao fazer isso, os níveis de testosterona caem. A testosterona é a chave – quando os cientistas estabeleceram pássaros masculinos que se tornaram pais Testosterona adicionalEles começaram a agir como se estivessem novamente no modo de acoplamento, ampliando agressivamente seu território e gastando menos tempo alimentando seus filhotes. Esta prova e outros sugerem que a testosterona leva os homens a investir Mais energia no acasalamento e menos na paternidade.

A testosterona faz o mesmo nas pessoas? Bem, estudos mostram que A testosterona aumenta Em jovens homens heterossexuais, quando eles simplesmente falam com mulheres jovens a quem não estão ligadas. E sabemos que homens que relatam Mais parceiros sexuais para a vida tendem a ter níveis mais altos de testosterona do que aqueles que relatam menos parceiros. Além disso, um estudo mostrou que homens solteiros jovens com níveis mais altos de testosterona tinham maior probabilidade de se tornarem pais parceiros durante os quatro anos que se seguiram, o que sugere que eles experimentaram maior acoplamento de sucesso. Tudo isso é consistente com a idéia de que a testosterona promove o esforço de acasalamento em homens humanos.

E como nas aves masculinas, os níveis de testosterona diminuem quando os homens se envolvem. Embora não gostemos da idéia de experimentar novos pais, injetando -os adicionais de testosterona para ver se a paternidade está se deteriorando, há conexões reveladoras entre testosterona e parentalidade. Por exemplo, entre os novos pais, aqueles que têm níveis mais baixos de testosterona tendem a prestar mais atenção ao bebê, serem mais sensíveis ao bebê, expressam mais simpatia por Cripe ChildE se envolver mais no Cuidado infantil diário.

Ainda não sabemos o que causa essas mudanças na testosterona, mas elas parecem ser mais pronunciadas em homens que são Pais mais comprometidos. Os hormônios dos homens poderiam responder às pistas de seu bebê, para que os homens que passam mais tempo com o bebê tenham quedas maiores. Ou pode ser que as diminuições de testosterona ocorram no início da transição para a paternidade, refletindo a preparação psicológica de um homem para a paternidade e prevendo seu compromisso futuro.

Se a testosterona interfere em certos aspectos da atenção parental, a ocitocina hormonal parece ser o oposto. Tendemos a considerar a ocitocina como um hormônio materno e por uma boa razão. Está envolvido no parto e na amamentação, e facilita Bondage mãe-filho. Mas agora existem evidências emergentes de que a ocitocina também está envolvida no vínculo pai-filho. Embora a quantidade de pesquisa seja limitada, alguns estudos revelam que os pais de crianças pequenas têm Níveis mais altos de oocitocina que Homens que não são Pais. Entre os pais, homens com Mais ocitocina no sangue deles tende a fisicamente estimular ainda mais seus bebêsPor exemplo, empurrando -os com brincadeira, movendo -os para o espaço ou fazê -los saltar no joelho.

Melhores evidências dos efeitos da ocitocina no comportamento paterno vêm de experiências onde os cientistas dão novos pais através do narizPortanto, ele pode alcançar o cérebro e ver como isso afeta a paternidade deles. A oxitocina intranasal torna os pais mais propensos a tocar seus bebês, fazer expressões e vocalizações faciais de seu bebê, e envolvê -las em Jogo sensível e estimulante. Ao mesmo tempo, a ocitocina também parece apoiar a conexão com o parceiro. Depois de receber a ocitocina intranasal, os homens relatam encontrar sua parceira mais atraenteE os casais presentes Melhor comunicação verbal e não -verbal Quando você discute assuntos difíceis. Em uma experiência notável, homens tratados com ocitocina guardou mais Entre eles e um atraente confederado, mas apenas se os homens fossem parceiros. A interpretação oferecida foi que a ocitocina protege a visita de pares de tentações externas que podem liderar os homens.

Obviamente, a ocitocina deve, portanto, atuar no cérebro para influenciar o comportamento paterno. E quanto a pássaros e testosterona, os Campagnols de Mandarin, um dos raros mamíferos em que os homens ajudam a criar seus filhos, oferecem algumas pistas sobre o que poderia acontecer nos seres humanos. Quando os Campagnols se tornam pais, seus cérebros realmente mudam, como se os estivessem preparando para seu novo papel. As células cerebrais em uma parte antiga do cérebro chamada área pré -óptica medial crescem mais receptores de ocitocina, aumentando sua sensibilidade ao hormônio. Por sua vez, ativa um centro de dopamina que recompensa esse pai a cuidar de seus jovens. Acreditamos que algo semelhante pode acontecer nos homens. Os encantos das crianças alcançam nosso cérebro e ativam esse sistema para encontrá -los enriquecedores e que queremos cuidar deles.

Sabemos que os bebês que têm pais calorosos e atenciosos fazer melhor. No entanto, nossa cultura tende a minimizar o papel dos homens como cuidadores. Mas a ciência nos diz que os homens estão biologicamente prontos para serem pais. Então beije -o. Você é natural.

