Os humanos evoluem diante de nossos olhos no platô tibetano

Os seres humanos ainda não terminaram de cozinhar. Continuamos a evoluir e nos adaptar ao mundo ao nosso redor, os arquivos de nossas adaptações escritas em nosso corpo.

Sabemos que existem ambientes que podem nos fazer errar. Alpinadores de montanhas geralmente sucumbem a altitude – A reação do corpo a uma queda significativa na pressão atmosférica, o que significa que menos oxigênio é tomado a cada respiração.





E, no entanto, em grandes altitudes no platô tibetano, onde os níveis de oxigênio na aeronave respiram são significativamente menores do que as altitudes mais baixas, as comunidades humanas prosperam.





Durante os mais de 10.000 anos, a região foi estabelecida, os corpos daqueles que vivem lá mudaram de uma maneira que permitisse que os moradores aproveitassem ao máximo uma atmosfera que a maioria dos humanos não treinaria oxigênio através de células sanguíneas para células Os tecidos do corpo, uma condição conhecida como hipóxia.

“A adaptação à hipóxia de alta altitude é fascinante porque o estresse é sério, também experimentado por todos em uma altitude dada e quantificável”, na antropóloga Cynthia Beall, nos Estados Unidos, no caso da Universidade Ocidental nos Estados Unidos nos Estados Unidos.





“É um bom exemplo do caminho e da razão pela qual nossa espécie tem tantas variações biológicas”.





Beall estudou a resposta humana a condições hipóxicas por anos. Em pesquisa publicada em outubro de 2024, ela e sua equipe revelaram algumas das adaptações específicas nas comunidades tibetanas: recursos que ajudam o sangue a fornecer oxigênio.





Para desbloquear essa descoberta, os pesquisadores mergulharam em um dos marcadores do que chamamos de evolução da forma física: o sucesso da reprodução. As mulheres que entregam bebês vivos são aquelas que transmitem suas características para a próxima geração.





As características que maximizam o sucesso de um indivíduo em um determinado ambiente são mais prováveis ​​em mulheres que são capazes de sobreviver ao estresse da gravidez e do parto.

É mais provável que essas mulheres dêem à luz mais bebês; E esses bebês, com características de sobrevivência herdados de sua mãe, também têm maior probabilidade de sobreviver à idade adulta e transmitir características para a próxima geração.





É uma seleção natural no trabalho e pode ser um pouco estranha e contra-intuitiva; Em lugares onde a malária é comum, por exemplo, a incidência de anemia falciforme é alta, porque implica um gene que protege contra a malária.





Beall e sua equipe fizeram um estudo de 417 mulheres de 46 a 86 anos que viveram toda a sua vida no Nepal em altitudes de cerca de 3.500 metros (11.480 pés). Os pesquisadores registraram o número de nascimentos vivos, passando entre 0 e 14 por mulher por uma média de 5,2, bem como informações e medidas físicas e de saúde.





Entre as coisas que eles mediram, havia níveis de hemoglobinaProteína de glóbulos vermelhos responsável pela entrega de oxigênio aos tecidos. Eles também mediram a quantidade de oxigênio transportado por hemoglobina. Curiosamente, as mulheres que demonstraram a maior taxa de natalidade viva apresentaram níveis de hemoglobina que não eram altos nem baixos, mas médios para o grupo de teste.





Mas a saturação de oxigênio da hemoglobina foi alta. Juntos, os resultados sugerem que as adaptações são capazes de maximizar a administração de oxigênio às células e tecidos sem espessamento do sangue – um resultado que colocaria mais estresse no coração, porque tem problemas para bombear um fluido mais viscosidade mais resistente ao fluxo.

“Anteriormente, sabíamos que a queda na hemoglobina era benéfica, agora entendemos agora que um valor intermediário tem a maior vantagem. Sabíamos que uma maior saturação de oxigênio da hemoglobina era benéfica, agora entendemos que quanto maior a saturação, maior o O número de nascimentos é alto.





“Foi inesperado notar que as mulheres podem ter muitos nascimentos vivos com baixos valores de certas linhas de transporte de oxigênio se tiverem valores favoráveis ​​de outras linhas de transporte de oxigênio”.





Mulheres com a maior taxa de sucesso reprodutiva também tiveram um alto nível de fluxo sanguíneo nos pulmões, e seu coração deixou os ventrículos mais largos que a média, a câmara do coração responsável pelo bombeamento de sangue oxigenado no corpo.





Tomados em conjunto, essas características aumentam a taxa de transporte e administração de oxigênio, permitindo que o corpo humano aproveite ao máximo o baixo oxigênio no ar.





É importante observar que os fatores culturais também podem desempenhar um papel. As mulheres que estão começando a reproduzir jovens e têm longas casamentos parecem ter uma exposição mais longa à possibilidade de gravidez, o que também aumenta o número de nascidos vivos, revelaram os pesquisadores.





Mesmo levando isso em consideração, no entanto, os recursos físicos tiveram um papel. As mulheres nepalesas com as fisiologias mais semelhantes às mulheres em ambientes pouco claras e de baixa altitude tendiam a ter a maior taxa de sucesso reprodutiva.





“Este é um caso de seleção natural em andamento”. Beall disse. “Entenda como populações como essas se adaptam nos dão uma melhor compreensão dos processos da evolução humana”.





A pesquisa foi publicada no Anais da Academia Nacional de Ciências.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em outubro de 2024.