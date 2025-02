Os impostos com a nova regra do IRS devem pagar a aplicação de Venmo, PayPal e Cash?

Se ele é um profissional independente, proprietário de uma empresa ou alguém que ocasionalmente ganha dinheiro ao lado dele, ele deve saber sobre o novo requisito de relatórios do TaxPal para usuários do PayPal, Venmo, Cash e outros usuários de pagamentos de terceiros.

Os pedidos de pagamento de terceiros devem enviar um formulário de imposto de 1099-K se você ganhou mais de US $ 5.000 na plataforma em 2024. Essa mudança de relatórios dará ao IRS uma imagem mais clara de quanto você ganhou na renda não xilada este ano para ajudar Para garantir que pague seus impostos corretamente. Para o ano fiscal de 2025, o limite cairá para US $ 2.500.

Esta história faz parte de Impostos 2025Cobertura da CNET para o melhor software tributário, dicas de impostos e tudo o mais necessário para apresentar sua devolução e acompanhar seu reembolso.

O IRS lançou originalmente um plano para implementar novos requisitos de relatório para qualquer pessoa que ganha mais de US $ 600 por meio de pedidos de pagamento em 2023. Após dois anos de atrasos, a agência tributária decidiu Implementar uma exibição em fasesAumentando o limite do relatório em US $ 5.000 para o ano fiscal de 2024.

Se você receber independente ou auto -emprego, provavelmente não será estranho a 1099 formulários fiscais. Você é obrigado a relatar qualquer Ganhos líquidos por mais de US $ 400 Para o IRS quando você Apresente sua declaração de impostosMesmo que não receba um 1099. A mudança de impostos de 1099-K impõe um requisito de relatórios sobre os pedidos de pagamento para que o IRS possa manter melhores abas sobre ganhos de renda que, de outra forma, não podem levar em consideração.

Cnet

“Os requisitos de tratamento tributário e tratamento tributário para os contribuintes não mudaram”, disse Mark Steber, diretor de informações fiscais de Jackson Hewitt. “O IRS sempre considerou que essa renda é tributável e deve ser informada em uma declaração de impostos”.

A nova regra do relatório tributário de 1099-K se aplica apenas à receita obtida de pedidos de pagamento de terceiros. O IRS não está taxando o dinheiro que você envia para seus amigos ou familiares.

Aqui está tudo o que você deve saber sobre a nova mudança de relatórios fiscais do 1099-K.

Leia mais: Os apoios fiscais federais atualizados do IRS podem aumentar seu cheque de pagamento no próximo ano. Aqui está o porquê

O que é um 1099-K?

PARA 1099-K é um formulário de imposto Isso informa a receita recebida por meio de uma terceira plataforma de pagamento de partido de um trabalho não permanente, como uma agitação lateral, um contrato independente ou uma posição de contratante em que os impostos não são retidos.

Atualmente, o IRS exige qualquer pedido de pagamento de terceiros, como Cash Applied e Venmo, para enviar um 1099-K ao IRS e aos indivíduos se eles ganhassem mais de US $ 20.000 em pagamentos comerciais em mais de 200 transações. Se você ganha regularmente mais de US $ 20.000 em renda independente, é pago através da Venmo e receberá mais de 200 transações em pagamentos, poderá ter recebido um formulário tributário de 1099 K antes.

Qual é a regra de 1099-K para o ano fiscal de 2024?

Para seus impostos de 2024 (que serão apresentados em 2025), o IRS está planejando uma exibição em estágios, o que exige que os pedidos de pagamento relatam freelancer e proprietário de empresa Lucros maiores que US $ 5.000. “Antes de 2024, o limite de ganhos foi de US $ 20.000 e 200 transações para receber um documento fiscal de 1099 K”, disse Steber.

Por que a regra tributária de 1099-K foi adiada?

Originalmente, começará a começar no início de 2022, o IRS planejava implementar uma nova regra de relatório que exigiria pedidos de pagamento de terceiros, como o pedido do PayPal, Avemo ou Cash para informar a receita de mais de US $ 600 ou mais por ano para a agência tributária. O IRS atrasou esse novo requisito de relatório em 2022 e novamente em 2023.

Porque? Distinguir entre transações tributáveis ​​e não possíveis por meio de aplicativos de terceira parte nem sempre é fácil. Por exemplo, o dinheiro que seu colega de quarto envia através de Venmo para o jantar não está sujeito a impostos, mas o dinheiro recebido por um projeto de design gráfico pode ser. O lançamento atrasado deu plataformas de pagamento mais tempo para se preparar.

“Passamos muitos meses reunindo comentários de grupos de terceiros e outros, e ficou cada vez mais claro que precisamos de tempo adicional para implementar efetivamente os novos requisitos de relatório”, disse o comissário do IRS Danny Werfel em um Novembro de 2023.

Quais pedidos de pagamento 1099-Ks enviarão?

Todos os pedidos de pagamento da terceira parte em que freelancers e empresários recebem renda devem começar a informar as transações que envolvem o IRS em 2024. Alguns pedidos de pagamento populares incluem o PayPal, Venmo e Cash Application. Outras plataformas que os freelancers podem usar, como Fivver ou Upwork, também estão no gancho para começar a informar os pagamentos que os trabalhadores independentes recebem ao longo do ano.

Se você obtiver renda por meio de pedidos de pagamento, é uma boa idéia estabelecer contas separadamente do PayPal, eficaz ou AVEMO para suas transações profissionais. Isso pode impedir que acusações não possíveis, dinheiro enviado à família ou amigos, a serem incluídas no seu 1099-K por engano.

Existe um pedido de pagamento popular isento da regra de 1099-K. Serviço de transferência de pagamento Zelle não emitirá 1099 KsIndependentemente de receber fundos comerciais através do serviço ou não. Isso ocorre porque Zelle não tem seus fundos em uma conta, como PayPal, Venmo ou Cash, e em seu lugar é usado como uma maneira de transferir dinheiro entre contas bancárias. Se você é pago por suas pequenas empresas independentes ou por meio da Zelle, é sua responsabilidade informar toda a receita no Anexo C de sua declaração de impostos.

Como um 1099-K é apresentado?

Incluirá a renda que você obteve em seu 1099-K apresentando um Anexo c (Um formulário do IRS que informa lucros ou perdas do seu negócio). Se você apresentar o uso do software tributário on -line, o guiará através do relatório de sua renda.

Cuidado para não informar sua renda duas vezes. Por exemplo, se você ganhou US $ 10.000 em renda independente de um cliente, provavelmente receberá um Formulário tributário 1099-NEC Para remuneração indesejada detalhando seus lucros. Se o cliente o pagou através do PayPal, ele também receberá um 1099-K do pedido de pagamento pelos mesmos lucros. Você não precisa informar seus ganhos duas vezes.

Se você geralmente não recebe formulários fiscais de seus clientes, poderá usar 1099-K para garantir sua renda completa. Se você tiver renda de vários clientes ou se preocupe com o fato de o seu 1099-K estar incorreto, comunique-se com um contador para revisar seus documentos de declaração e renda fiscais antes de apresentar.

O dinheiro fiscal do IRS é que envia familiares ou amigos?

Não. Rumores circularam de que o IRS estava tomando medidas energéticas no dinheiro enviado à família e amigos por meio de pedidos de pagamento de terceiros, mas isso não é verdade. Transações pessoais envolvendo presentes, favores ou reembolsos não são consideradas tributáveis. Alguns exemplos de transações não inocentes incluem:

Dinheiro recebido de um membro da família como presente de férias ou aniversário

Dinheiro recebido de um amigo que cobre sua parte de uma conta de restaurante

Dinheiro recebido de seu parceiro ou parceiro por seus serviços públicos e de aluguel

Os pagamentos que serão informados em um 1099-K devem ser marcados como pagamentos por bens ou serviços do fornecedor. Quando você seleciona “Envie dinheiro para a família ou amigos”, ele não aparecerá em seu formulário de imposto. Em outras palavras, esse dinheiro do seu colega de quarto para sua metade da conta do restaurante é seguro.

“Isso é apenas para sua própria renda”, disse Steber. “Você não deve receber um 1099-K para transações pessoais, mas lembre-se de que algumas plataformas podem incluir acidentalmente transações pessoais em 1099-K e isso deve ser corrigido na declaração de imposto sobre o usuário”.

Leia mais: Eleição 2024: onde cada candidato presidencial está em crédito tributário infantil

A regra é aplicada aos itens vendidos no Facebook ou no Poshmark?

Se você vender itens pessoais por menos do que pagou por eles e coletar o dinheiro por meio de pedidos de pagamento de terceiros, essas alterações não o afetarão. Por exemplo, se você comprar um sofá para sua casa por US $ 500 e depois vendê -lo no mercado do Facebook por US $ 200, não deve pagar impostos porque é um item pessoal que vendeu com perdas. É possível que você mostre a documentação da compra original para demonstrar que vendeu o artigo com perdas.

Se você tiver uma agitação secundária em que compra itens e os revela para obter lucros através do PayPal ou outro aplicativo de pagamento digital, os lucros de mais de US $ 5.000 serão considerados tributáveis ​​e informados para o IRS em 2024. Certifique -se de manter um bom Registro de suas compras e transações on -line para evitar pagar impostos sobre qualquer renda não unida e, em caso de dúvida, entre em contato com um profissional tributário para obter ajuda.

O que acontece se você receber um formulário 1099-K por engano?

Agora que a temporada de impostos chegou, é possível que você receba um 1099-K por dinheiro que não é renda. Por exemplo, se o seu parceiro de quarto pagar US $ 1.000 por mês através da Venmo pelo aluguel, você poderá enviar um 1099-K por US $ 12.000 em lucros. Nesse caso, o IRS diz que você deve se comunicar com a plataforma de pagamento e notificar o erro usando o número de telefone no canto inferior esquerdo do formulário.

Então você deve emitir um 1099-K corrigido. Se você não tiver um 1099-K corrigido antes do prazo para o envio de impostos, ainda poderá enviar sua declaração de impostos. O IRS diz Siga estas três etapas:

Relate o valor que aparece no Anexo 1, Parte 1, Linha 8z: Outra Renda. Liste isso como “Formulário 1099-K recebido por engano” e adicione o valor total. Para o exemplo anterior, seria “US $ 11.000”. Ajuste a quantidade no Anexo 1, Parte II, linha 24Z: outros ajustes. Liste isso como “Formulário 1099-K recebido por erro” e liste o valor. Mantenha uma cópia do seu 1099-K para o seu Arquivos. Fique sobre isso, caso o IRS tenha alguma dúvida.

Após o processo anterior, o erro 1099-k errônea cancelará. No entanto, se o IRS acredita que a renda é legítima, pode marcar ou auditar seu retorno. Certifique -se de se comunicar com um profissional tributário se tiver alguma dúvida.