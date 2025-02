Os infernos da terra estão cheios de vida, e vai além do que sabíamos

A superfície de nossa terra é toriladora da vida: é a característica decisiva do nosso planeta, que, até onde sabemos, a torna única entre o cosmos. Mas podemos ter subestimado como as criaturas de nossos pés da terra podem prosperar.





Em um censo ambicioso de 8 anos, uma equipe internacional de cientistas encontrou uma diversidade surpreendente de micróbios que vivem abaixo da superfície do nosso planeta, mais profundo do que qualquer coisa Descobrimos antes.





Dirigido pelo ecologista microbiano Emil Ruff, da Woods Hole Oceanographic Institution, nos Estados Unidos e no bioinformático Isabella Hrabe de Angelis do Instituto Max Planck de Química na Alemanha, o estudo apareceu A vida se forma tão profunda quanto 491 metros (1610 pés) sob o fundo do oceano e ainda mais abaixo da Terra: Até 4.375 metros (2,7 milhas) de profundidade.





A equipe analisou amostras de mais de 50 locais em todo o mundo, coletados acima e abaixo da superfície da terra, bem como locais como as cavernas e as aberturas hidrotérmicas profundas que formam o limiar da superfície.





Amostras de superfície foram coletadas de solos, sedimentos ou colunas de água, enquanto amostras subterrâneas foram recuperadas de furos, minas, aqüíferos ou fluido de fraturamento hidráulico.





A diversidade das formas de vida descobertas segue um esquema inesperado.





“Geralmente, supõe -se que quanto mais você desce abaixo da superfície da terra, menos energia está disponível e menor o número de células que podem sobreviver”, ruff disse.





“Mas mostramos que, em certos ambientes subterrâneos, a diversidade pode competir facilmente, se não exceder, a diversidade na superfície”.

Isso foi particularmente verdadeiro para micróbios em ambientes marinhos e para micróbios na categoria taxonômica conhecida como Archaea O campo, que se tornou mais geneticamente rico, com diversidade mais difundida, pesquisadores mais profundos assistiram. A diversidade bacteriana no porão do mar foi inesperada que os ecossistemas de superfície.





A vida nesses submundo trabalha em uma cronologia muito diferente da superfície animada da terra. Sem o sol, a energia é escassa e deve ser colhida nos materiais circundantes e em suas reações químicas: hidrogênio, metano, enxofre, serpentinização, cadávero morto (ou vivo) de micróbios vizinhos e até radioatividade.





Esses ecossistemas se movem em um ritmo tectônico. Os cientistas acreditam que certas células na biosfera profunda se dividem apenas uma vez a cada mil anos.

“É lógico ser adaptado a uma maneira evolutiva de minimizar absolutamente suas necessidades de energia e energia e otimizar cada parte do seu metabolismo para ser o mais eficiente possível”, Ruff disse.





O estudo avaliou a diversidade microbiana entre 478 bactérias e 964 bactérias, bem como 147 metagenomas de vários locais marinhos e terrestres.





A vida superficial e subterrânea tendiam a cair ao longo de um continuum de diversidade e estrutura, em vez de existir como dois ecossistemas distintos com uma fratura clara.





Mas houve diferenças marcadas na maneira como os ecossistemas marinhos e terrestres foram compostos, independentemente do habitat superficial ou subterrâneo.





“”As pressões seletivas são muito diferentes na terra e no mar, e elas escolhem para várias organizações que têm problemas para viver nos dois reinos, “Ruff explicar. Como acima, portanto, abaixo.





A equipe observa que havia quase muitos dados disponíveis para certos ambientes, por exemplo, a superfície marinha, enquanto os dados eram raros ou ausentes para outros ambientes, como cavernas ou pisos.





Se a vida puder existir tão abaixo da superfície do nosso planeta, pode ser possível ainda mais: como ruff disse“U.O profundo entendimento da vida profunda na Terra pode ser um modelo para descobrir se havia vida em Marte e se sobreviveu. “”





A água líquida em outros planetas poderia ter dado a eles habitats subterrâneos rochosos muito semelhantes aos da terra, apenas três metros abaixo da superfície. Se for esse o caso, as reuniões extraterrestres podem exigir um pouco de escavação.

Esta pesquisa foi publicada em Avanços científicos.