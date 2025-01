Os mais novos óculos AR da RayNeo caem para tamanhos menores

Todos os óculos inteligentes estão tentando ficar mais inteligentes. Numa busca contínua por formas de mudar a nossa cara, as empresas lançam designs cada vez mais normais. óculos que prometem IA a bordo que podem interagir com nossas vidas usando câmeras integradas. Meta já traçou um caminho para esse futuro com o atual Objetivo Ray-Ban e sonhos futuros de Óculos AR completos Meta Orionenquanto Google e Samsung têm planos para óculos AR usando Android XR. RayNeo, outra empresa de óculos AR, tem um par de óculos AR compactos anunciados na CES deste ano em Las Vegas e chegando este ano voltados para a mesma área.

O RayNeo X3 Pro é uma atualização de uma linha de óculos AR Eu tentei isso antesmas desta vez eles se tornaram muito menores. Os óculos de 3 onças parecem bastante normais nas fotos RayNeo, no entanto, eles possuem telas Micro LED duplas integradas que se projetam nas lentes transparentes por meio de guias de onda. Os óculos anteriores da RayNeo tinham um chip VR para potencializar seus recursos AR/AI, o mesmo chip do Quest 2. Desta vez, os óculos usam o chipset AR 1 Gen 1 da Qualcomm que se concentra em reduzir o tamanho dos óculos e otimizar. eles para IA. Eles ainda têm câmeras duplas, rastreamento de sala e até rastreamento manual. O X3 Pro chegará no final de 2025, com preço ainda desconhecido.

Ray Neo

Os óculos RayNeo X2 anteriores eram volumosos, tinham bateria limitada e eram mais pesados ​​(4,3 onças em comparação com 3 onças do X3 Pro). De acordo com os críticosEles também tinham um campo de visão muito estreito, limitando as telas brilhantes a uma pequena janela flutuante.

O X3 Pro será melhor e mais confiável? Esperamos que a CNET possa fazer uma demonstração em breve, para sabermos mais. Esses óculos também não parecem fazer parte do próximo Android XR focado em AR e IA do Google no momento, embora em algum momento faria sentido que fizessem.

Os óculos de visualização RayNeo Air X3 são semelhantes aos fabricados pela Xreal e outros, com melhorias prometidas de áudio e vídeo. Ray Neo

Os outros novos óculos da RayNeo seguem formatos familiares: os X3 Air são óculos de tela, semelhantes aos disponíveis na Xreal e outros. RayNeo promete uma taxa de contraste de 200.000:1, uma tela virtual equivalente a 201 polegadas e melhor áudio, mas eles não parecem ser capazes de fixar telas automaticamente como as novas. óculos xreal one pode, e não há detalhes sobre o campo de visão ou tipo de exibição. Os V3, por sua vez, são óculos equipados com câmera e áudio, semelhantes aos Ray-Ban da Meta. Parece que todos esses óculos chegarão no segundo semestre deste ano, mas novamente, ainda sem preços disponíveis.

O que me chama a atenção, porém, é o quão pequenos são os óculos AR do X3 Pro que estão começando a chegar, o que se aproxima do tipo de coisa que Meta promete, embora o campo de visão do RayNeo seja certamente muito menor… e seus serviços de software. ainda são relativamente desconhecidos.