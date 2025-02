Os matemáticos resolvem o infame “sofá em movimento”

Para aqueles que lutaram com um sofá grande em um canto apertado e deplorado, “ele vai se adaptar?” Os matemáticos ouviram suas ligações. O “problema do sofá móvel” da geometria requer a melhor forma que pode girar um ângulo reto em um corredor estreito sem ficar preso. O problema não foi resolvido por quase 60 anos até novembro, quando Jineon Baek, um estudante de pós-doutorado da Universidade Yonsei em Seul, publicou um papel online pretendente para resolvê -lo. A prova de Baek ainda não sofreu uma revisão completa dos colegas, mas os passes iniciais dos matemáticos que conhecem Baek e o problema do sofá em movimento parecem otimistas. Somente o tempo dirá por que levou Baek 119 páginas para escrever o que Ross Geller de la Sitcom Amigos disse em uma palavra.

É improvável que a solução o ajude a mudar o dia, mas, como a matemática da fronteira está se tornando mais abrupta, os matemáticos têm uma ternura particular por problemas não resolvidos que todos podem entender. De fato, o popular fórum matemático de MathOvenflow mantém uma lista de “Não particularmente famosos e longos problemas que todos podem entenderE o problema do sofá em movimento está atualmente classificado em segundo lugar na lista. No entanto, cada evidência está expandindo nosso entendimento, e as técnicas usadas para resolver o problema do sofá em movimento provavelmente se prestarão a outros quebra -cabeças geométricos na estrada.

As regras do problema, que o matemático canadense Leo Moser primeiro oficialmente posou Em 1966, envolveu uma forma rígida – para que as almofadas não se amortecem quando estavam com pressa – girando um ângulo reto em um corredor. O sofá pode ter qualquer forma geométrica; Ele não precisa parecer um sofá de verdade. A forma e o corredor são bilimensionais. Imagine que o sofá pesa muito para levantar, e você só pode deslizá -lo.

Uma rápida visita através da história do problema revela o esforço profundo que os matemáticos fizeram nela – eles não eram batatas. Diante de um corredor vazio, qual é a melhor forma que você pode pressioná -lo? Se cada perna do corredor mede uma unidade através (a unidade específica não importa), podemos facilmente criar um quadrado por um através da passagem. O alongamento do quadrado para formar um retângulo falha instantaneamente, porque uma vez que atinge a dobra no corredor, ele não tem espaço para girar.

No entanto, os matemáticos perceberam que poderiam se tornar maiores, introduzindo formas curvas. Considere um semicírculo com um diâmetro (a base direita) de 2. Quando atingir a curva, uma grande parte ainda tem vista para o primeiro estágio do corredor, mas a borda arredondada deixa espaço suficiente para limpar a área.

Lembre -se de que o objetivo é encontrar o maior “sofá” que desliza na esquina. Poeira de nossas fórmulas de geometria secundária, podemos calcular a área semicírculo como π / 2, ou cerca de 1,571. O semicírculo dá uma melhoria significativa em comparação com o local, que tinha apenas 1. Infelizmente, os dois pareceriam estranhos em uma sala de estar.

A resolução do problema do sofá móvel não apenas requer otimizar o tamanho de uma forma, mas também o caminho Este formulário cruza. A configuração permite dois tipos de movimento: mudança e rotação. O sofá quadrado só escorregou, enquanto o semicírculo escorregou, depois virou a curva e depois escorregou do outro lado. Mas os objetos podem deslizar e girar ao mesmo tempo. O matemático Dan Romik, da Universidade da Califórnia em Davis, um observação que uma solução para o problema deve otimizar os dois tipos de movimento simultaneamente.

Matemático britânico John Hammersley descoberto em 1968, que estende o semicírculo pode Compre um sofá maior se você cortar uma peça para lidar com este canto irritante. Além disso, o sofá de Hammersley tira proveito de uma mudança híbrida e movimento rotativo. O sofá resultante parece um telefone fixo:

A otimização das diferentes variáveis ​​fornece um sofá com a zona π / 2 + 2 / π, ou aproximadamente 2,2074. Esta é uma enorme atualização do semicírculo, semelhante a passar de um assento romântico para uma seção. Mas o progresso está bloqueado lá por 24 anos. A próxima melhoria significativa seria a última. Em 1992 Joseph Gerver revelou Uma obra -prima da carpintaria matemática, que agora sabemos ser o maior possível.

Você seria perdoado por sentir o já visto agora. O sofá do Gerver parece idêntico ao de Hammersley, mas é uma construção muito mais complicada. Gerver costurou 18 curvas distintas para formar sua forma. Ao olhar para ele, você pode identificar certas diferenças, em particular as bordas chanfradas na base do corte arredondado.

A área do Triumph Gerver é de 2.2195 unidades. Surpreendentemente, o sofá relativamente simples de Hammersley caiu apenas cerca de 012 com menos ideal. Embora apenas um skosh maior que seu antecessor, Gerver suspeitou que sua descoberta atingisse o tamanho máximo possível. No entanto, ele não pôde provar isso. E ninguém mais poderia por 32 anos.

Baek terminou seu doutorado. Em 2024, escreveu sua tese sobre o problema do sofá em movimento, contribuindo para várias informações incrementais. No mesmo ano, ele costurou todas as suas novas idéias juntas em um impressionante Opus Isso não prova um sofá maior que o de Gerver não pode se esgueirar no corredor. Atravessar um problema aberto de longa data é um sonho para qualquer matemático, sem mencionar aquele tão cedo em sua carreira. Se o trabalho de Baek for resistente a um exame meticuloso, ele provavelmente se encontrará em alta demanda por professores. A menos que ele gire na fabricação de móveis.