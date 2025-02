Os materiais podem formar “memórias” de uma maneira nova e inesperada, mostra o estudo

Os cientistas encontraram uma nova maneira pela qual os materiais podem formar “ memórias ” sobre o que aconteceu com eles no passado, potencialmente abrindo novas possibilidades fascinantes através da ciência da computação e da engenharia mecânica.





A idéia de memória nos materiais não é nova – um pedaço de papel enrugado mostra a memória de seu antigo estado amassado, por exemplo – mas aqui pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade Estadual da Pensilvânia conseguiram confiar no que é conhecido como memória-retorno-pontual, que se baseia na força da frente e para trás em duas direções.





A memória de retorno – Point é um pouco como uma trava combinada em uma maneira, depois a outra, mas os pesquisadores descobriram que a força em uma direção ainda poderia ser usada para armazenar memórias em circunstâncias específicas.

“Os teoremas matemáticos da memória do ponto de retorno dizem que não podemos armazenar uma sequência se tivermos apenas essa conduta assimétrica em uma direção”, ” disse O físico Nathan Keim, da Universidade Estadual da Pensilvânia.





“Se o mostrador de bloqueio de combinação não puder exceder zero durante a turnê na direção anti -titular, ele armazena um único número na combinação. Mas encontramos um caso especial quando esse tipo de direção assimétrica pode, de fato, codificar uma sequência. “





Usando Modela Para simular diferentes direções e forças de força, os pesquisadores propuseram elementos abstratos chamados Hystelon. Acima de tudo, esses histesias poderiam viver “interações frustradas“Isso quebra as regras de memória do ponto de retorno.





“Hystemons são elementos de um sistema que não atende imediatamente às condições externas e que podem permanecer em estado passado”, ” disse O físico Travis Jalowiec, da Universidade Estadual da Pensilvânia. “Como a maneira pela qual as partes de um bloqueio combinado refletem as posições anteriores do mostrador, não onde o mostrador está agora”.





Puxar um canudo dobrado é uma maneira de imaginá -lo: enquanto o movimento está em uma direção, a abertura de uma dobra no pescoço da palha, mas não os outros, aliviam a tensão em todo o sistema. A avaliação de todas as dobras oferece pistas para as forças passadas que foram aplicadas.





Não é uma analogia perfeita, mas oferece uma ideia geral. Os pesquisadores descobriram que os histesianos frustrados poderiam atuar como bancos de memória para a mais recente e maior deformação até o momento.





“Se você puder fazer um sistema que armazena uma sequência de lembranças, pode usá-lo como uma trava combinada para verificar um histórico específico ou recuperar informações de diagnóstico ou leve-luz do passado”. disse Keim.





Embora os histórias frustradas sejam provavelmente raras em materiais reais, de acordo com os pesquisadores, eles podem ser integrados aos materiais artificiais – um novo tipo de memória material com a qual trabalhar. Finalmente, podemos ter sistemas mecânicos que lembram os estados anteriores sem exigir eletricidade.





“Achamos que é uma maneira de projetar sistemas artificiais com esse tipo de memória especial, começando com os sistemas mecânicos mais simples não muito mais complicados do que uma palha dobrável e, esperançosamente, trabalham para algo como uma trava de combinação assimétrica”, ” disse Keim.

A pesquisa foi publicada em Avanços científicos.