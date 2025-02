Os melhores acessórios AirPods Pro até 2025: casos, carregadores, cabos e muito mais

Compatibilidade

A primeira coisa que você deve fazer é garantir que o acessório que você está comprando seja compatível com o modelo AirPods Pro que você possui, porque existem algumas pequenas diferenças entre o AirPods Pro e o AirPods Pro 2.

Orçamento

Os acessórios ProPods Pro podem ser um pouco caros. Por exemplo, alguns casos custam mais de US $ 40. Você também pode encontrar casos baratos mais próximos de US $ 10. Um acessório mais barato pode estar bem, mas lembre -se de que mais acessórios premium tendem a custar mais e provavelmente permanecem melhores com o tempo.

Durabilidade

Você deseja um acessório que permaneça bem ao longo do tempo; portanto, procure modelos que tenhamos que ter uma qualidade de construção resistente.

Política de devolução

É uma boa ideia comprar seu acessório em um varejista que tenha uma boa política de retorno, caso você tenha o remorso do comprador.