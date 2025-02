Os melhores acessórios de Apple Airtag 2025 Apple

Gosto mais do design da cadeia de ar de couro nômade do que do da Apple, o que deixa o avião parcialmente exposto. Essa cadeia de chaves de airtag o esconde e é mais como uma cadeia de chaves padrão. Ele foi projetado para “clima” ao longo do tempo, ficando mais escuro (principalmente a versão marrom). Está disponível em marrom ou preto por US $ 30, o que é caro, mas é bom. Nomad também faz um loop de couro que também é uma cadeia -chave e Listas por US $ 20. Eu prefiro o modelo mais caro mostrado aqui.