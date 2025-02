Os melhores ar condicionados portáteis de 2025

Para testar os ar condicionados portáteis, aquecemos uma sala de clima a 92 graus. Depois que a sala atinge 92 graus, desligamos o fogo e ligamos a unidade portátil de CA no modo frio, com uma velocidade média do ventilador e uma temperatura estabelecida de 68 graus. Executamos a unidade por 2 horas e 30 minutos e repetimos o mesmo teste duas vezes por unidade de ar condicionado. Em seguida, usamos os dados coletados durante os testes para medir duas coisas:

Como o ar condicionado portátil consistentemente mantém a sala dentro de 5% de 68 graus

Com que consistência a sala manteve dentro de 5% da temperatura individual mais baixa da unidade de CA?

Depois de termos essas informações, comparamos os resultados nas unidades para ver quais mantiveram a temperatura estabelecida durante o período mais longo. Também analisamos quais unidades elas mantiveram sua temperatura individual mais baixa por um longo tempo. Fizemos isso para que, se uma unidade não atingisse 68 graus no tempo atribuído, ainda poderíamos rastrear como ela mantinha constantemente a temperatura mais baixa que atingiu. Quanto maior a porcentagem, melhor a unidade será realizada.

Ao observar o desempenho, é importante ter em mente que as unidades que tentamos não possuem especificações idênticas; portanto, as comparações diretas de desempenho não são a única coisa que consideramos quando chegamos à nossa lista dos melhores ar condicionados portáteis. Também observamos as características de uma unidade e outras opções em referência ao seu preço e especificações para determinar seu valor geral.

Nem fazemos comparações de desempenho direto quando observamos unidades muito diferentes de tamanhos e capacidades, por exemplo, o Madea mede 12.000 BTU14HS1TBL versus o FHPC082AC1 de 5.500 BTU FHPC082AC1. Por esse motivo, comparamos o desempenho resulta em dois grupos com base na área de cobertura. Especificamente, comparamos as medidas de modelos, áreas de cobertura preta+decker, Frigidaire, Whirlpool e gest de 500 a 550 pés quadrados) entre si.