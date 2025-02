Os melhores brinquedos de cachorro, de acordo com especialistas: nossos cães

Há uma lei do tipo Murphy quando se trata de brinquedos para cães: se você não receber os brinquedos satisfatórios do seu cão, isso fará isso fazer Típico de suas almofadas, seus móveis e qualquer coisa que não esteja ferrada em sua casa. Seus animais de estimação precisam de entretenimento e alívio do estresse, tanto quanto os humanos, e uma luta favorita ou Frisbee pode ser mais do que uma distração, mas um conforto para a vida.

É fácil se sentir sobrecarregado ao procurar brinquedos para animais de estimação, online ou pessoa. Existem tantos tipos, materiais e estridentes para considerar também adivinhar o que seu cão realmente gostaria. Você também deve julgar se um brinquedo em potencial sobreviverá ao seu filhote de dentição ou no Manic Malamute ou se será tantas peças quanto a embalagem em uma única tarde.

Para ajudar os pais dos cães, pesquisamos os funcionários atuais e anteriores da CNET com seus próprios bebês para reunir esta lista dos brinquedos favoritos de todos os filhotes de todos os filhotes. Encontrar brinquedos duráveis ​​que pode lidar com inúmeras sessões de mastigação e um jogo enérgico não é fácil, mas essas seleções demonstraram seu valor. Ele Chucks É o jogo mais popular da lista.

Como cada cão tem peculiaridades e preferências únicas, incluímos um conjunto diversificado de brinquedos. Seja seu amigo de quatro pernas é um ótimo mastigador, um pequeno puxão ou um pouco intermediário, você certamente encontrará o brinquedo perfeito para mantê -los ocupados. Confira nossas melhores opções para ver os melhores brinquedos de cachorro: eles farão com que seus filhotes movam as caudas com prazer.

Os melhores brinquedos de cachorro

Galeria de fotos 1/1 Para ser sincero, obtemos muita quilometragem das antigas bolas de tênis bruto que Molly encontra na sarjeta, mas Chuckit Ultra Balls funciona muito melhor resistindo aos seus esforços para destruí -los. Eles também estão babando, não coletam tanta lama e são fáceis de lavar. A única desvantagem é que eles tendem a desaparecer em parques para cães. -Tephen Shankland Se você tem um cão ativo que gosta de perseguir bolas (como meu laboratório), o Chuckit é essencial para seus jogos de pesquisa. Você nunca precisa se curvar para colecionar ou jogar uma bola baba. Esta peça moldada de baixo custo recolhe a bola para você e permite que você a “jogue” repetidamente com um movimento de pulso. –-Comias Guglielmo Meu filhote tocará para olhar até que as vacas voltem para casa, então esse arremessador facilita muito a tolerar sessões longas. Não é apenas excelente para aqueles de nós com habilidades de lançamento abaixo da média, mas também significa menos flexão para agarrar a bola. Toda vez que o arremessador de Chuckit chegava, meu filhote está mais do que empolgado! –-Lexy Savvides Esconder nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 Quando você tem um cachorro que exige atenção quase constante, você fará qualquer coisa para mantê -los ocupados por alguns minutos. Eu uso este brinquedo de quebra -cabeça para isso. Existem três bandejas rotativas onde você pode esconder doces, fazendo com que seu cão trabalhe para sua recompensa. Meu filhote tem que usar o focinho para virar as bandejas para revelar os compartimentos, e eu tenho que esperar o cérebro agudo manter, porque ele precisa resolver problemas para obter todas as guloseimas. Eu tenho uma versão de nível dois (intermediário) e comprei novamente em uma batida. –-Sarah Mitroff Mostre nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 Este brinquedo é durável e cobre todas as coisas que podem manter um cachorro divertido para sempre. No interior, há uma corda e alguns chirrions para ganhar e manter sua atenção, e geralmente acaba sendo o brinquedo com o qual meu cachorro se abre. –-Teodore Liggians Mostre nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 Banjo fica ansioso quando fica sozinho, mas como a maioria dos laboratórios, é muito impulsionado pela comida. Mochi, nosso pequeno, é apenas uma mastigação extrema. Se você não tiver algo para mastigar, começará a entorpecer buracos no tapete da nossa sala de estar. Então, quando sei que vou sair por algumas horas, retiro os Kongs. O recheado com mussarela ou manteiga de amendoim (ou ambos), e meus dois cachorros permanecem felizes e ocupados o tempo todo, estou fora. –-Desiree Denunzio Meu cachorro é uma besta quando se trata de brinquedos e foi arruinada quase cada Brinquedo individual que damos em um ou dois dias. Isso foi até encontrarmos a linha de brinquedos de cães de Kong Extreme, que trabalhou perfeitamente para ela e a mantém divertida. Podemos usá -lo como recompensa, enchendo -o de manteiga de amendoim quando foi bom para o dia. Existem algumas formas e tamanhos diferentes, e ela parece gostar de todos! –-Sary pand Mostre nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 A maioria dos bichos de pelúcia não é rival para o meu cachorro, Junebug, que quebra em questão de minutos. Esta bola de cotão e Toba levam as semanas até lançam um fio. Consequentemente, ela é obcecada por ele e o leva com ela em todos os lugares (mesmo grandes demais para seu pequeno corpo, um bônus adorável). Ela permanece leal, mesmo depois de nada mais do que uma caixa triste, quebrada e oca. Finalmente, jogo e compro um novo e o ciclo começa novamente. Está em sua terceira bola de praia em aproximadamente um ano! Vale a pena dinheiro. –-Kim Wong-shing Mostre nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 Meu cachorro adora duas coisas (além de seus humanos): comida e brinquedos. Este quebra -cabeça combina muito para diversão sem fim. Recebi esse quebra -cabeça de cachorro como presente, depois de meses de toalhas de rolos e camisetas antigas para fazer brinquedos mentalmente estimulantes para minha mistura de Chihuahua. Agora, eu o uso toda vez que não tenho a oportunidade de levar meu cachorro em sua longa caminhada à noite. Todas as peças de plástico em movimento fazem com que pareça complexo, mas, na realidade, é fácil configurar. Basta esconder sua escolha de doces ou croquetes nos cubículos escondidos, cubra -os com a porta de plástico, empurre o controle deslizante para manter a porta fechada e isso é tudo. Parecia uma ótima opção interior para meu cachorro queimar um pouco de energia e também provar seu cérebro. –-Alexandra Garrett Mostre nosso especialista em tomar



Galeria de fotos 1/1 Meu filhote Alistair tem sido louco por seu álbum Dogobie Flying há tanto tempo que o temos, que tem cerca de 14 anos. Um disco feito de silicone flexível, é bastante indestrutível e tão fácil para mim quanto para ele se recuperar, e é fácil de encontrar no pincel após um lançamento errante, graças às suas cores de neon. Alistair está avançando em anos, mas ele ainda fica empolgado toda vez que vê seu Dogobie sair para brincar. Se eu apenas o traria de volta com tanto entusiasmo como quando você o perseguir. –-Jim Hoffman Mostre nosso especialista em tomar