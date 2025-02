Os melhores bulbos de holofotes de 2025 LED

Boa pergunta!

Primeiro, um pouco sobre mim: não sou um engenheiro de iluminação, mas tentei e revisei lâmpadas para a CNET por mais de cinco anos. Que inclui centenas de horas em nosso laboratório de iluminação doméstica: uma sala climática equipada com um espectrômetro e a Integração da esfera Isso nos permite executar os testes mais científicos e precisos da lâmpada que podemos executar. Também visitei e escritas características sobre os principais fabricantes de iluminação na América do Norte, como você acredita e na GE, para entender melhor seus métodos e padrões. Este é um dos inúmeros guias de compra de LED e residentes que tentamos atualizar o mais rápido possível.

Um olhar dentro de nossa esfera integrativa. Ry Crist/Cnet

Carregamos todas as lâmpadas que testamos no centro de nossa esfera integrativa: uma bola grande e oca com tinta especial e reflexiva que cobre o interior. Nosso espectrômetro olha através de um pequeno orifício na lateral da esfera, com um “defletor” que o impedem de olhar diretamente para a lâmpada. Por outro lado, a luz da lâmpada salta dentro, o que permite que nosso espectrômetro faça medições confiáveis ​​e calibradas para coisas como brilho e temperatura da cor.

Registramos essas medições de brilho a cada 10 minutos por 90 minutos e depois fazemos uma leitura final no final. Nesse ponto, conecto o cabo de alimentação da esfera a uma variedade de interruptores de atenuação e depois medro a configuração média e mínima média em todos eles, mantendo um guarda próximo para tremer ou zumbir.

Depois que uma lâmpada que estamos testando é feita em laboratório, analisamos de perto as coisas como a propagação da luz, o tom e a qualidade da cor. Nossa equipe de fotos e vídeos (Tyler Lizenby, Chris Monroe e Vanessa Salas aqui em Louisville) tem sido muito útil, com uma fotografia padronizada que nos permite dar uma olhada nessas métricas. Eles também são muito bons em tirar fotos de lâmpadas.

Disse tudo isso, o mais importante é o que acredito quando estou fazendo leituras em nosso laboratório de iluminação: é o que você e sua família pensam depois de ferrar as lâmpadas e iluminá -las em sua sala de estar ou em outra área. . Como eu disse, LEDs como esses foram projetados para serem duráveis ​​e à prova d’água e nos últimos anos, por isso vale a pena comprá -los com os quais ele realmente gostaria de viver. Você tem muitas boas opções hoje em dia, então realmente não há necessidade de se comprometer. Estou aqui para ajudá -lo a encontrar essas lâmpadas “corretas” um pouco mais rápidas ou mais eficientemente, você poderia dizer.