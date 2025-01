Os melhores canais do YouTube para treinamento gratuito em 2025

Existem muitos benefícios ao ingressar em uma academia quando a sua viagem de fitness começa. A maioria das academias possui personal trainers, que podem fornecer a orientação e a motivação necessárias para continuar com suas rotinas de exercícios. No entanto, a academia não é a solução para todos. Os membros de uma academia podem ser caros e pode ser difícil encontrar tempo suficiente para se mudar de e para a academia para se exercitar regularmente. Mas, graças à tecnologia, as aulas de fitness online permitem se exercitar em casa. Com treinamento físico on -line e algum investimento em equipamentos de exercícios em casa, você pode ter uma excelente configuração de treinamento em casa.

É difícil sair dessa situação por meio de compras. Não adianta ter a equipe sem um treinador ou um programa guiado. Felizmente, o YouTube é um recurso excelente e quase infinito para vídeos de exercícios. Então, depois de ter a equipe, você pode começar imediatamente. Mas como os melhores canais de exercício do YouTube são identificados? Para evitar problemas, fizemos todo o trabalho. Coletamos alguns dos melhores canais de exercícios do YouTube com os melhores vídeos de exercícios gratuitos que você pode encontrar na Internet.

Seja você iniciante ou entusiasta do fitness, o exercício em casa oferece uma variedade de benefícios e, junto com eles, os desafios vêm. Esses canais do YouTube o ajudarão a aproveitar ao máximo o treinamento em casa sem se sentir comprovado ou julgado na frente de outras pessoas.

Também rotulamos esses melhores vídeos de exercícios do YouTube por tipo de exercício, para que seja ainda mais fácil iniciar sua rotina de exercícios. Mova -se para ver todos eles.

Os melhores canais do YouTube para treinamento gratuito

O PS Fit (anteriormente PopSugar Fitness) tem um pouco de tudo. Neste canal do YouTube, dirigido por PopSugar (ou PS agora, com a mudança da marca), você encontrará cardio, treinamento com pesos, dança, bar, HIIT e tudo mais. As aulas têm durações diferentes, para que você possa escolher o que funciona melhor de acordo com a quantidade de tempo que você tem para o seu treinamento em casa. Também existem muitos níveis de dificuldade em escolher, por isso, se você quiser experimentar o Yoga e nunca o fez antes, poderá escolher uma aula de ioga para iniciantes e avançar para se tornar um profissional. Há centenas de treinamento para escolher e você pode encomendá -los de acordo com o treinamento que deseja ou com o instrutor que deseja. Você pode até aceitar um desafio selecionado, como a explosão de 5 dias de corpo inteiro.



A treinadora pessoal Heather Robertson oferece uma ampla variedade de treinamento do HIIT em seu canal para se mudar. Ela é especializada em treinamento que não requer equipamentos e pode ser feita em qualquer quantidade de tempo. O treinamento, variando a partir de 10 minutos, é projetado para uma variedade de níveis de habilidade e grupos musculares. Ele também projetou várias séries e calendários para ajudá -lo a encontrar uma programação para exercer grupos de seus músculos de uma maneira equitativa e eficiente.



Juice e Toya têm tudo o que você precisa para fazer seu próprio treinamento com peso em casa. Neste canal, você encontrará listas de reprodução por grupo de músculos e equipamentos, para poder escolher especificamente uma série de exercícios usando os pesos que você tem manualmente. Esses exercícios vídeos, que duram em grande parte entre 10 e 30 minutos, são fáceis de seguir para uma variedade de níveis de habilidade. Eles também mostram modificações se você precisar ir mais facilmente em qualquer seção de treinamento.



Sydney Cummings Houdyshell é uma espécie de lenda no espaço de fitness do YouTube. Seus vídeos abrangem muitos exercícios diferentes que se concentram em exercitar cada grupo de músculos corporais, mas recomendamos, especialmente para treinamento de halteres. Sydney é um ex -atleta de salto no atletismo, mas seu treinamento é holístico e o canal tem muitos vídeos envolvendo halteres, desde o uso padrão a algumas maneiras inovadoras de incorporar halteres em sua rotina de exercícios. Ele também publica novo treinamento regularmente, o que significa que, mesmo que você não encontre exercícios suficientes que coincidam com seu estilo em seus mais de 2000 vídeos, é provável que você encontre um nas cobranças mais recentes.



O treinamento de dança de fitness marshall é mais do que simplesmente sacudir sua bunda. Esses treinamento de corpo inteiro são projetados para aumentar sua frequência cardíaca e trabalhar com todos os seus músculos ao mesmo tempo. Com todos os tipos de músicas populares, esses treinamento são rápidos, para que você possa fazer um, dois ou 10 treinando, dependendo de quanto tempo você quer suar. O Fitness Marshall também oferece vídeos mais longos para treinamento de 30 ou 60 minutos.



Mova -se com Nichole oferece muitos treinamentos de Pilates que podem ser feitos em casa com apenas um tapete. Ela tem algo para você, quer você queira um treinamento de 20 ou 60 minutos. Você também pode encontrar planos de treinamento guiados que o ajudarão por um mês inteiro. Se você nunca fez Pilates antes, não se preocupe. Nicole também oferece vídeos para iniciantes que o ajudarão a entender o treinamento antes de mergulhar em algo avançado.



Yoga com Adrienne recebe os praticantes de todos os níveis. Ele criou listas de reprodução e o Yoga planeja se alinhar com seus níveis de habilidade, objetivos e tempo. Você pode escolher uma prática de ioga de 10 minutos, uma meditação guiada ou uma espécie de fundações de ioga para ensinar a você o que é o treinamento. Este é um excelente canal para começar o dia: uma prática de ioga de 10 minutos pode ajudá -lo a se concentrar antes de iniciar o dia de trabalho.



Pamela Reif oferece um pouco de tudo, especialmente exercícios aeróbicos que fazem seu coração bater. Existem muitos treinamento rápido de 10 minutos (mas você também encontrará outros mais), que incluem dança e treinamento completo. Existem listas de reprodução organizadas por tipo de treinamento para que você possa ir diretamente para o que está procurando, e a REIF também oferece transmissões de treinamento ao vivo se você quiser suar com ele em tempo real.



A Global Cycling Network fornecerá todas as ferramentas necessárias para ser um ciclista profissional. Neste canal, você encontrará dicas de ciclismo, treinamento de academia para melhorar seu treinamento de ciclismo e bicicleta estática. O GCN é um canal completo para ciclistas que também inclui entretenimento: você pode ver os melhores ciclistas andando em diferentes terras e inspirá -lo a pegar sua bicicleta e fazê -lo também.



Se você está procurando treinamento que o faça suar de maneira eficaz, mas não tão difícil para o seu corpo, teste o projeto do corpo. Neste canal, você encontrará treinamento de baixo impacto que é macio para suas articulações, mas mantenha seu corpo em movimento. O treinamento geralmente dura entre 25 e 30 minutos e mostra como queimar gordura sem danificar demais as articulações e os músculos.



O Thenx tem vários exercícios destinados a certos grupos musculares e a todo o corpo. Perfeito para fazer em casa, esses treinamento começam com apenas 5 minutos, o que não lhe dá uma desculpa para parar de tentar. Chris Heria mostrará como trabalhar seus músculos no conforto da sua casa, usando o peso corporal, os móveis e o piso, conforme necessário.