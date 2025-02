Os melhores canais do YouTube para treinamento gratuito em 2025

Sydney Cummings Houdyshell é uma lenda no espaço do YouTube do fitness. Seus vídeos cobrem uma tonelada de exercícios diferentes que se concentram na solução de todos os grupos musculares em seu corpo, mas recomendamos, especialmente para o treinamento de halteres. Sydney é um ex -atleta atlético de altura atlética, mas seu treinamento é holístico, e o canal tem muitos vídeos que envolvem pesos, variando de uso padrão, a algumas maneiras inovadoras de incorporar pesos em sua rotina de treinamento. Ele também publica novo treinamento regularmente, o que significa que, mesmo que ele não encontre exercícios suficientes para coincidir com seu estilo de mais de 2.000 vídeos, é provável que ele encontre um nas cargas mais recentes.