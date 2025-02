Os melhores carregadores de carro sem fio para 2025

Avaliamos os carregadores de carros sem fio usando alguns critérios diferentes, incluindo design, características, desempenho e valor.

Projeto

Quando observamos o design, verificamos se o suporte é segura com segurança à placa ou ventilação do ar (certas montagens também se encaixam em slots de CD ou suporte) e tentamos o quão duradouro é por pelo menos duas semanas de uso.

Características

Para as características, consideramos a inclusão de um mecanismo de sujeito automático, a compatibilidade com o MagSafe e que tipo de energia e adaptador de cabo estão incluídos. Um mecanismo automático de inspeção pode ser especialmente útil durante a condução, pois oferece menos distrações ao colocar o telefone no suporte. Um produto nesta lista, o MagicRip Freeflow AutoGrip Scossche, está equipado com uma bola e uma junta de plugue que permite uma rotação completa de 360 ​​graus de seu dispositivo. Para carga sem fio, alguns produtos nesta lista estão equipados com a tecnologia Apple Magsafe, permitindo carregamento rápido em dispositivos iPhone compatíveis. Aqueles com carga de Qi ainda carregarão o iPhone, mas não tão rápido quanto um telefone Android servirá. Para carregar a própria montagem, alguns cabos são integrados ao design do carregador, enquanto outros têm um cabo removível. Alguns adaptadores de alimentos também possuem portas adicionais para conectar um segundo cabo, permitindo carregar um segundo dispositivo. Muitos dos carregadores de carros sem fio nesta lista são equipados com cabos e portas USB-C, que se tornaram o padrão para a carga universal nos últimos cinco anos. Ao usar carregadeiras de carro sem fio, consideramos cada uma dessas características para tomar nossa decisão.

Desempenho

Quando se trata de desempenho, observamos o quão forte pode ser um ímã no suporte e quais são as velocidades de carga sem fio para iPhones e Android. Um ímã fraco pode fazer seu telefone cair arredondando uma curva ou uma velocidade e velocidades de carregamento podem afetar a duração da bateria do seu telefone. Também buscamos facilidade de uso e confiabilidade geral ao tentar as montagens do telefone do carro.

Valor

Ao selecionar os melhores produtos, também levamos em consideração quanto um golpe pelo dinheiro que eles oferecem. O valor é determinado pela qualidade do produto em relação ao seu preço. Se um produto tiver vários recursos avançados por um preço mais baixo, provavelmente fará a lista. Pelo contrário, são deixados produtos caros de baixo desempenho. Temos certeza de levar em consideração o orçamento de todos ao selecionar nossas montagens de telefone.