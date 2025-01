Os melhores colchões king size para 2025, testados e revisados ​​pelos especialistas em sono da CNET

Nossos especialistas em sono testam colchões, roupas de cama e acessórios há anos (alguns há até oito anos). Até agora, testamos mais de 300 colchões de dezenas de marcas, desde grandes marcas como Purple e Tempur-Pedic até empresas mais especializadas como Sonu e Airweave.

Nossa equipe é formada por testadores de cama com diferentes pesos e tipos de corpo, alturas, gêneros e preferências de sono, o que nos ajuda a fornecer uma avaliação geral de cada colchão sob diversos pontos de vista. Muitos colchões são testados durante longos períodos, variando de um ou dois meses a cinco anos.

Testamos colchões king-size como faríamos com qualquer outra cama. Quando um novo colchão chega às nossas instalações de testes, cada um dos nossos especialistas o submete a rigorosos testes práticos. Observamos características específicas, incluindo firmeza, toque, temperatura, isolamento de movimento, suporte de borda e outras características especiais que o colchão pode ter.

Firmeza

A firmeza é avaliada numericamente em uma escala de 1 (mais suave) a 10 (mais firme), e usamos termos do setor como empresa suave ou média para descrevê-la. Toda a nossa equipe se reveza avaliando e avaliando a firmeza de cada colchão, o que nos permite sugerir a posição de dormir e o tipo de corpo que melhor se adapta a você. Depois de analisar subjetivamente a firmeza, deixamos nosso exclusivo Mattress Smasher 9000 fazer o seu trabalho e nos dar uma pontuação objetiva de firmeza.

Um close do Mattress Smasher 9000 em ação. Aly Lopez/CNET

Sentir

Outro elemento subjetivo que analisamos é a sensação de um colchão, independentemente da sua firmeza. Ele parece elástico e responsivo quando você se deita nele? É fácil mudar de posição? Ou a densa espuma viscoelástica se adapta ao nosso corpo e mantém nossa forma por um tempo? O colchão tem um toque macio e macio como um travesseiro ou é mais neutro? Podemos sentir espirais ou suporte zonado? Fazemos o nosso melhor para descrever exatamente como é deitar em cada cama para ajudá-lo a determinar se é certo para você, sem ter que experimentar todos você mesmo.

Temperatura

Pode ser difícil verificar a temperatura quando se considera as preferências pessoais de cada pessoa que dorme e o fato de que muitas marcas de colchões exageram na capacidade de refrigeração de suas camas. Ao testar e revisar colchões, detalhamos o quão quente ou frio o colchão dorme. Muitos fatores externos entram em jogo aqui (como clima e ambiente, roupas de cama, pijamas, etc.), por isso testamos camas em quartos com temperatura controlada, sem lençóis ou roupas de cama. Utilizando o nosso amplo conhecimento e experiência, analisamos a sua construção e materiais e explicamos como afetam a temperatura.

Isolamento de movimento

Testando o isolamento de movimento do colchão WinkBed com um copo d’água. Dillon Lopez/CNET

Isolamento de movimento é um termo que usamos para descrever quão bem o colchão amortece o movimento em sua superfície. É um recurso especialmente importante para pessoas com sono leve ou para quem compartilha a cama com um parceiro ou animais de estimação. Testamos suas capacidades de isolamento de movimento fazendo com que um especialista se deitasse na cama enquanto outro se deitava e mudava de posição. O segundo método é colocar um copo d’água na borda, virando-o na direção e na direção oposta para ver se o copo tomba ou cai.

suporte de borda

O suporte das bordas geralmente não é tão importante para colchões king size quanto para tamanhos menores, como queen ou twin. Independentemente disso, testar o suporte da borda nos permite avaliar quão bem ele mantém sua estrutura e suporte em todo o perímetro. Sentamos e deitamos na beirada para ver como a cama reage. Ele cede e parece que vamos cair ou é resistente e oferece suporte? Também pressionamos as bordas com os punhos para ver o quanto a borda comprime sob pressão.

Recursos especiais

Algumas marcas incluem recursos especiais em seus colchões, como capas refrescantes para quem dorme com calor ou suporte zoneado para quem tem dores nas costas. Testamos e revisamos esses recursos adicionais e determinamos que tipo de dorminhoco seria mais beneficiado.