Os melhores elípticos domésticos em 2025

Ao longo dos nossos anos de testes, estabelecemos uma metodologia que nos ajuda a avaliar e avaliar todos os equipamentos de fitness que testamos. Usamos esses dados para nos ajudar a recomendar o melhor equipamento para cada tipo de pessoa. Avaliamos os equipamentos de fitness com base nos seguintes critérios:

Características: Analisamos os tipos de recursos que esses dispositivos oferecem, quão avançados ou simples são esses recursos e se a máquina pode se conectar a aplicativos, smartwatches e dispositivos integrados ou de terceiros. Idealmente, uma máquina com bons recursos terá uma tela sensível ao toque integrada e se conectará facilmente a Wi-Fi e aplicativos compatíveis. Por mais sofisticado que seja, seu uso deve ser intuitivo para a maioria dos usuários.

Programas: Muitas dessas máquinas possuem programas integrados, por isso analisamos a facilidade de uso e os desafios que enfrentamos ao acessá-las ou conectar-se a dispositivos externos compatíveis.

Funcionalidade: Durante os testes, determinamos se a máquina funciona conforme prometido ou está com defeito. Além disso, notamos como é intuitivo de usar, quer você tenha todos os recursos ou seja minimalista. Por exemplo, sabemos que alguns usuários vão querer uma máquina que seja simples e sem tecnologia avançada, mas que ainda funcione conforme prometido. Se a máquina for mais moderna, deverá ser fácil de usar para qualquer pessoa, seja um profissional de tecnologia ou alguém menos familiarizado com as últimas inovações.

Conjunto: Sabemos que as pessoas querem saber como é fácil montar uma máquina de exercícios e quanto tempo levará aproximadamente, por isso tomamos nota disso. O equipamento de ginástica tende a ser pesado e, dependendo da máquina, movê-lo para sua casa e configurá-lo pode ser uma tarefa para duas pessoas. Também discutimos se eles têm a opção de escolher a entrega com luvas brancas e se ela é gratuita ou se é cobrada uma taxa.

Garantia: É importante conhecer as informações de garantia do seu equipamento caso você tenha algum problema e precise substituí-lo. Por se tratar de compras importantes, você deve se sentir confortável sabendo que está adquirindo um produto de alta qualidade. Caso algo precise ser substituído, o prazo para substituição ou reembolso deve ser claramente indicado. A duração da garantia varia dependendo do tipo de máquina que você possui, o que a garantia cobre e o que o fabricante está disposto a cobrir.