Os melhores estojos para o seu iPhone 14 e iPhone 14 Pro em 2025

Casos de Torras: Torras faz vários casos com uma pitada integrada, mas cada um tem seu próprio suporte. Eles incluem o Lstand que possui um anel de perna retrátil ao redor da câmera, o pstand do pstand que tem uma espada no fundo da caixa e a ossand que possui um anel retrátil ao redor do anel de Magsafe.

Caso de recuo: Os casos de incrustações são feitos de materiais baseados em plantas e são 100% biodegradáveis ​​(mais de 3 anos). Eles não verão e se sentirão exatamente como sua caixa típica de silicone ou plástico rígido e são bastante básicos. Eles oferecem proteção decente de quedas e vêm em uma variedade de designs impressionantes. Melhor ainda, eles são acessíveis, que custam cerca de US $ 19 e, às vezes, menos depois de aplicar um cupom instantâneo. Sua única desvantagem é que eles não são ativados para o MagSafe (não há anel incorporado), mas ele pode viver com isso e está procurando um caso ecológico, o InBeage é um dos melhores por dinheiro.

Caso Pitaka Magez 4: (Atualização: atualmente não está disponível) Se você estiver procurando uma proteção mais séria das quedas, esse provavelmente não é o caso apropriado para você, principalmente porque é bastante caro (entre US $ 60 e US $ 70). Se você está procurando um estojo muito fino e leve, considere -o. Ele vem em alguns designs diferentes, alguns um pouco mais impressionantes que outros. Todos os casos são ativados para MagSafe usando a tecnologia Pitaka Magsafe Slimoard.

Casos Mujjo: Mujjo faz capas de couro bronzeadas de vegetais atraentes para o iPhone há um tempo e seus traços para o iPhone 14 incluem sua caixa de couro padrão com MagSafe, uma caixa de carteira de couro com MagSafe e sua caixa de escudo mais difícil com MagSafe. Eles custam de US $ 50 a US $ 64, embora às vezes você possa encontrá -los à venda por menos na Amazon.

Roam m + switcheasy cintury: Eu não experimentei os casos de switchension durante algumas gerações de iPhones, mas tive a oportunidade de experimentar alguns de seus novos casos para o iPhone 14 que vem com uma correia de corpo cruz . Ambos têm excelente proteção contra quedas, mas o Odyssey Ultra possui uma proteção de canto ainda mais alta. Ambos estão disponíveis em algumas opções de cores.