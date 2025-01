Os melhores fones de ouvido abertos para 2025: principais opções da Bose, Shokz e Apple

Testamos fones de ouvido sem fio abertos com base em cinco critérios principais, comparando modelos de estilo e preço semelhantes. Esses critérios são projeto, qualidade de som, características, desempenho de chamada de voz e valor.

Projeto

Avaliamos não apenas o quão confortável é o ajuste dos fones de ouvido (ergonomia), mas também sua qualidade de construção e quão bem os controles são implementados. Também analisamos as classificações de resistência à água e poeira.

Qualidade de som

Avaliamos a qualidade do som ouvindo uma lista de reprodução definida de faixas musicais e comparando os fones de ouvido abertos com os melhores produtos concorrentes em sua faixa de preço. Recursos sonoros como definição de graves, clareza, faixa dinâmica e naturalidade do som dos fones de ouvido são fatores-chave em nossa avaliação.

Características

Alguns fones de ouvido abertos com excelente som não possuem recursos, mas levamos em consideração os recursos extras incluídos. Isso inclui tudo, desde cancelamento de ruído e modos de transparência (modo de som ambiente) até modos de som especiais e sensores de detecção de ouvido que pausam automaticamente a música quando você remove os fones de ouvido.

Desempenho de chamada de voz

Quando testamos o desempenho das chamadas de voz, fazemos chamadas nas ruas barulhentas de Nova York e avaliamos até que ponto os fones de ouvido reduzem o ruído de fundo e com que clareza os chamadores conseguem ouvir sua voz.

Valor

Determinamos o valor após avaliar a resistência dos fones de ouvido em relação a todos esses critérios e o que os fones de ouvido podem oferecer em comparação com outros modelos em sua faixa de preço.