Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído de 2025: AirPods, Bose e muito mais.

Google Pixel Buds Pro: Os Pixel Buds Pro são os primeiros fones de ouvido do Google a apresentar cancelamento de ruído ativo. Embora seja bom que eles finalmente tenham um recurso que muitos fones de ouvido verdadeiramente sem fio já possuem há algum tempo, o que diferencia os Pixel Buds Pro e os faz valer a pena considerá-los, especialmente para usuários do Android, é seu design diferenciado e sua atratividade. ajustar. Isso ajuda a melhorar seu desempenho tanto na qualidade do som quanto no cancelamento de ruído. Embora não sejam exatamente a escolha para chamadas de voz, também funcionaram bem como fones de ouvido para fazer chamadas. Leia nossa análise do Google Pixel Buds Pro.

Música Anker Space One: Disponível em três opções de cores, os Soundcore Space One são os mais recentes fones de ouvido com cancelamento de ruído da Anker e têm um bom valor em torno de US $ 100, oferecendo um conjunto sólido de recursos junto com boa qualidade de som e desempenho. Eles não podem competir em termos de som com muitos dos modelos premium com cancelamento de ruído, mas você não sente que está desistindo de tanto som para economizar muito dinheiro. Falta-lhes um pouco daquela qualidade natural e refinada que você procura em um grande conjunto de latas, mas os Space Ones têm um som respeitável, com clareza e definição de graves decentes, e estão no mesmo nível do Soundcore Space 45, mais caro. -O desempenho da chamada também é bom para fones de ouvido nessa faixa de preço, embora o modo de transparência seja bom. Anker desenvolveu uma versão do recurso Speak-to-Chat da Sony (Anker chama de Easy Chat) que pausa automaticamente sua música e entra em modo de transparência quando você se aproxima de alguém e inicia uma conversa. Os fones de ouvido são equipados com sensores de detecção de desgaste, um recurso normalmente não encontrado por esse preço, e incluem uma bolsa de transporte. O suporte ao codec de áudio LDAC está disponível para usuários do Android.

Depois do Aonic 50: Muitos de nós gostamos dos fones de ouvido Aonic 50 originais da Shure, mas eles tinham um cancelamento de ruído bastante medíocre. Bem, a versão de segunda geração corrige esse problema (o cancelamento de ruído melhorou muito) e a Shure mais que dobrou a duração da bateria para cerca de 45 horas (agora eles têm um recurso de carga rápida) e também reduziu o transporte dos fones de ouvido. um pouco o caso, embora ainda não seja tão compacto. Essas atualizações tornam o Aonic 50 Gen 2 um dos melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído. Embora os Aonic 50 Gen 2 sejam bastante pesados, pesando 334 gramas, eles são robustos e também confortáveis ​​de usar, com protetores auriculares muito bem acolchoados. Apresentam excelente qualidade de som com muito boa clareza e graves bem definidos. Shure os chama de “fones de ouvido de estúdio”, então o perfil de som é bastante neutro, mas você pode adicionar mais graves nas configurações de EQ no aplicativo complementar Shure para iOS e Android (ativar a configuração Spatializer no aplicativo expande ligeiramente o palco sonoro, mas isso não faz muita diferença).

Marcos Levinson nº 5909: Os nº 5909 são os primeiros fones de ouvido da marca de áudio premium Mark Levinson e, sim, são muito caros, US$ 999, mas também são muito bons. Eles têm um design robusto sem pesar na cabeça (leia-se: são substanciais, mas não muito pesados) e são confortáveis ​​de usar por longos períodos, graças aos fones de ouvido e à faixa de cabeça bem acolchoados (e substituíveis) revestidos de couro. . Leia nosso Mark Levinson nº 5909 acessível.

Batis focais: Empresa de áudio francesa Focal é conhecida por seus sistemas de alto-falantes e fones de ouvido de última geração. Poderíamos chamá-lo de Bowers & Wilkins da França. E agora finalmente foi feito o que muitas empresas de áudio de última geração tiveram que fazer nesta era de ouvir música sem fio em qualquer lugar: criar fones de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído ativo. Essas latas de US $ 699 têm um som fantástico e são ótimas no geral, mas seu cancelamento de ruído é bastante leve, então não compre-as pelo ANC.

Mestre e dinâmico MW09: Os fones de ouvido Master & Dynamic sempre apresentaram designs exclusivos e atraentes que incluem materiais premium como alumínio, cristal de safira e Kevlar. Seus mais recentes fones de ouvido MW09 são bastante semelhantes aos MW08 anteriores, mas apresentam algumas melhorias internas que oferecem melhor desempenho, especialmente no que diz respeito à duração da bateria e cancelamento de ruído (agora está muito próximo do oferecido pela Bose e Sony, embora não) . bastante ao seu nível para o ANC).

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: O Galaxy Buds 2 Pro oferece cancelamento de ruído aprimorado junto com som muito bom e desempenho de chamadas de voz, além de suporte para streaming de áudio sem fio de alta resolução se você possuir um dispositivo Galaxy com as configurações corretas. Dito isto, a maior melhoria pode ser o novo design e o tamanho menor, tornando-os mais adequados para mais ouvidos. Além do preço um tanto alto, sua única desvantagem é que alguns de seus principais recursos funcionam apenas com dispositivos Samsung Galaxy.

Beats Studio Buds Plus: Infelizmente, para aqueles que compraram os Beats Studio Buds originais, que permanecem no mercado por enquanto, lamento informar que esses novos fones de ouvido Plus foram significativamente aprimorados, com melhor som, cancelamento de ruído e vida útil da bateria. vida. Além disso, eles agora oferecem desempenho de chamada de voz de alto nível.

Beats Fit Pro: Embora os Beats Fit Pro não sejam tecnicamente AirPods, eles são construídos na mesma plataforma tecnológica do AirPods Pro (sim, a Apple é proprietária da Beats). Ao contrário dos Studio Buds anteriores e mais baratos da Beats e do 2023 Studio Buds Plus, o Beats Fit Pro inclui o chip H1 da Apple e tem a maioria dos recursos do AirPods Pro, incluindo cancelamento de ruído ativo, áudio espacial e equalizador adaptativo. Eu chegaria ao ponto de chamá-los de AirPods esportivos que você sempre quis.

Técnicas EAH-A800: Há um pouco de vibração old-school no Technics EAH-A800, e não é apenas a marca Technics, que a Panasonic ressuscitou nos últimos anos. Seu design é uma espécie de retrocesso, mas os fones de ouvido são confortáveis ​​e dobram-se e dobram-se na horizontal. Eles apresentam um som grande e energético com graves potentes e bons detalhes (no entanto, levam um ou dois dias para se instalarem).

Technics EAH-AZ80 – A Panasonic fez um bom trabalho ao criar um conjunto completo de fones de ouvido de alto desempenho que oferecem um ajuste aprimorado com som excelente, bom cancelamento de ruído e um conjunto sólido de recursos.