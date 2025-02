Os melhores fones de ouvido com orelhas para 2025

Voltar para Anonic 50 Gen 2: Muitos de nós gostamos dos fones de ouvido original do Aonic 50 Shure, mas eles tinham um belo cancelamento médio de ruído. Bem, a versão de segunda geração aborda esse problema (o cancelamento de ruído melhorou muito) e o Shure tem mais para dobrar a duração da bateria para cerca de 45 horas (agora eles têm uma função de carga rápida) e também reduziu um pouco o transporte dos fones de ouvido um pouco , embora ainda não seja tão compacto. Essas atualizações fabricam os fones de ouvido Aonic 50 Gen 2 com cancelamento de ruído superior. O Aonic 50 Gen 2s é bastante pesado com 334 gramas, é construído de forma resistente e também é confortável de usar, com terra bem acolchoada. Eles têm excelente qualidade de som com muito boa clareza e bem definidos. Shure os chama de “fones de ouvido de estudo”, então o perfil de som é bastante neutro, mas pode adicionar mais sério na configuração do EQ na aplicação complementar de Shure para iOS e Android (envolve a configuração do espacializador na aplicação em expansão do cenário de som levemente não fazer uma grande diferença).

Bang & Olufsen Beeopley HX: Os fones de ouvido Bang & Olufsen Beeoplay HX são o sucessor dos fones de ouvido da série H9 da empresa (o X é o número romano de 10) e, como os modelos H9 anteriores, os fones de ouvido HX têm uma lista de preço de tabela de $ 599 (algumas cores são com desconto na Amazon na Amazon). Esse preço o torna um concorrente direto do Apple AirPods Max, que é mais pesado com 385 gramas em comparação com 285 gramas de HX. Não sei se os fones de ouvido HX são mais confortáveis ​​que os AirPods Max, mas descobri que os dois modelos são os mesmos no departamento de conveniência durante as sessões de escuta mais longas e têm os fones de ouvido elegantes da capa de espuma de memória do cordeiro. Seu som é bem medido ao som do AirPods Max: em geral, é bem equilibrado, com um som natural grave e profundo e bem definido (onde as vozes vivem) e detalhes convidativos no agudo.

V-Moda M-200: O M-200 de V-Moda é um dos poucos fones de ouvido de cabo nesta lista. Corra no final de 2019, esses fones de ouvido da orelha de som limpa e detalhada têm uma excelente resposta séria, e fones de ouvido confortáveis ​​significam que eles também são confortáveis ​​de usar. Com condutores de 50 mm com ímãs de neodímio, bobinas de voz CCAW e ajuste fino por Roland Engenheiros-Yes, V-Moda agora pertence à Roland, o M-200 é aludido ao CER certificado pela Audio Society of Japan. Outros fones de ouvido V-Moda tendem a empurrar um pouco o baixo, mas esse conjunto tem o perfil mais neutro que esperaria dos fones de ouvido de estúdio. Eles vêm com dois cabos, um dos quais possui um microfone construído para fazer chamadas. Seria bom se o V-Moda oferecesse raio ou cabos USB-C para telefones sem fones de ouvido. Observe que no ano passado o V-Moda lançou o M-200 ANC (US $ 350), uma versão sem fio desses fones de ouvido que inclui cancelamento de ruído ativo. Eles também parecem muito bons, mas seu cancelamento de ruído, a qualidade das chamadas e o conjunto de características gerais não coincidem com as do AirPods máx.

Mark Levinson No. 5909 (Atualmente em pedidos em atraso): Estes são os primeiros fones de ouvido da marca Premium Mark Levinson Audio e, sim, eles são muito caros para US $ 999. Eles também são muito bons. Eles têm um design resistente sem se sentirem consideráveis ​​na cabeça (leia -se: são substanciais, mas não muito pesados) e se sentem confortáveis ​​de usar por longos períodos, graças aos fones de ouvido e fones de ouvido de couro bem acolchoados e substituíveis. Leia nosso Mark Levinson No. 5909.

Oneodio A10: O Oneodium A10 oferece mais do que o que esperaria por seu preço relativamente modesto, para que eles apareçam em várias de nossas melhores listas. Eles são construídos melhor do que você pensa que seria por cerca de US $ 90 e são bastante confortáveis ​​de usar. Eles têm um design de dobradiça dupla e se sentem resistentes, com um peso de 395 gramas, o que os torna fones de ouvido perfeitos para o treinamento. Eles parecem surpreendentemente decentes e têm um cancelamento de ruído razoavelmente bom com um modo de transparência (que tem um leve apito audível). Os fones de ouvido também têm uma vida útil muito boa da bateria. Não, eles não são tão confortáveis ​​quanto os modelos de Bose e Sony (eles se sentem um pouco pesados) e seu som carece de um pouco mais de clareza, definição de grave e profundidade do que os fones de ouvido mais premium tendem a entregar. Eles excederam minhas expectativas e vêm com um caso de transporte decente, mesmo que o logotipo do Oneodium fosse estendido por ele, seja um pouco impressionante.

Técnicos EAH-A800: Existe alguma atmosfera da velha escola para as técnicas EAH-A800, e não é apenas a marca técnica, que a Panasonic ressuscitou nos últimos anos. Seu design é um tipo de revés, mas esses fones de ouvido são confortáveis ​​e dobráveis ​​e planos. Eles têm um som grande e energético com túmulos poderosos e bons detalhes, embora demore um ou dois dias para entrar.