Tentamos o orçamento para os verdadeiros fones de ouvido sem fio com base em cinco critérios -chave, que comparam modelos e preços de estilo semelhantes. Esses critérios são projetoAssim, qualidade de somAssim, característicasAssim, Voice Lhamas Performance e valor.

Projeto

Avaliamos não apenas o quão confortável eles se encaixam nos fones de ouvido (ergonomia), mas também em sua qualidade de construção e quão bem os controles são implementados. Também observamos as classificações de resistência à água e poeira, que são especialmente importantes para fones de ouvido e fones de ouvido orçamentários que podem levar à academia.

Qualidade de som

Até os fones de ouvido orçamentários ainda podem oferecer um ótimo áudio de som. Avaliamos a qualidade do som ouvindo uma lista de reprodução estabelecida de faixas de música e comparando os fones de ouvido com os melhores produtos competitivos em sua faixa de preço. Características sônicas, como a definição de séria, clareza, faixa dinâmica e o som dos fones de ouvido naturais, são fatores -chave em nossa avaliação. Algumas das minhas faixas de teste incluem a batida de Spoon, os atletas do Don Don’t Don Don’t Be Normal, as portas me tocam: Take 3, o rato sujo do orbital, a merda de vigília de Taylor Swift, a hora dourada de Jvke e o Drake Maracuyá.

Características

Muitos fones de ouvido orçamentários não estão carregados com características, mas levamos em consideração quais características adicionais estão a bordo. Isso inclui tudo, desde modos de cancelamento de ruído e transparência (modo de som ambiental) a modos de som especiais e sensores de detecção de orelhas que interrompem automaticamente a música quando você tira os fones de ouvido dos seus ouvidos.

Voice Lhamas Performance

Quando tentamos o desempenho das chamadas de voz, chamamos as ruas barulhentas de Nova York e avaliamos o quão bem os fones de ouvido reduzem o ruído de fundo e com que claramente as chamadas podem ouvir sua voz. Isso é especialmente importante para aqueles que desejam um fone de ouvido mais barato que lança sua bolsa de trabalho. Os melhores fones de ouvido sem fio para chamadas de voz coletam sua voz claramente, reduzindo significativamente o ruído de fundo. Microfones a bordo, algoritmos sofisticados de redução de ruído e acelerômetros de voz que detectam quando todo o fator na qualidade das chamadas fala. Além disso, um recurso Sidetone permite que você ouça sua própria voz ao conversar com surtos de ruído isolados, ajudando a evitar falar muito forte. Se você estiver procurando por uma seleção mais ampla de fones de ouvido que se encaixem nesta fatura, consulte nosso resumo dos melhores fones de ouvido para fazer chamadas telefônicas.

Valor

Determinamos o valor depois de avaliar a força dos fones de ouvido em relação a todos esses critérios e o que os surtos podem entregar em comparação com outros modelos em sua classe de preços. Como muitos desses modelos se enquadram em uma faixa de preço semelhante, quebramos as classes de preços ainda mais para garantir que eles coincidam adequadamente. Excelentes fones de ouvido cheios de características que oferecem uma ótima explosão para Buck ganham as melhores notas nesta categoria.