Os melhores fones de ouvido sem fio e Bluetooth para som premium em 2025

MW09 Professor e dinâmico: Fones de ouvido e fones de ouvido mestre e dinâmico sempre apresentaram designs exclusivos e impressionantes que incluem materiais premium, como alumínio, vidro de safira e kevlar. Seus fones de ouvido sem fio MW09 Flagral (US $ 349) são bastante semelhantes aos surtos anteriores do MW08, mas eles têm algumas atualizações dentro que oferecem melhor desempenho, principalmente quando se trata de cancelamento de ruído. Os fones de ouvido soam muito bons, mas estão misteriosamente exaustos em todos os lugares, então os removemos da melhor lista. Se eles estiverem em estoque novamente, nós os adicionaremos novamente a esta lista.

Soundpeats Air3 Deluxe HS: O que torna o Soundpeats Air3 Deluxe HS Buds Special é que eles parecem surpreendentemente bons para fones de ouvido abertos relativamente econômicos: eles estão bem próximos do que você recebe do Apple AirPods 3 para som (eles estão um pouco mais atrás dos AirPods 4, que oferecem um melhorado som de airpods 3). Além disso, eles apoiam o codec de áudio Sony LDAC para dispositivos que o oferecem. Poucos fones de ouvido abertos baratos têm um bom som, mas esses pratos de som têm uma boa resposta e clareza. Eles também são bons para fazer chamadas e têm um modo de baixa latência. A duração da bateria é classificada em 5 horas para moderar os níveis de volume, e estes são à prova de respingos do IPX4. (Aplique o código Alas2ai No final da compra, para obter um desconto adicional de 13%).

Sennheiser CX: Se não podermos ser permitidos fones de ouvido Sennheiser True Wireless 3, o CX é uma boa alternativa. Eles têm um som muito bom, além do cancelamento de ruído decente e um desempenho de chamas de voz. O único problema é que eles se destacam um pouco dos ouvidos e podem não caber em alguns ouvidos menores. Este modelo, que geralmente é vendido por menos de US $ 100 na Amazon, não tem um cancelamento de ruído ativo, mas o CX Plus o faz (o CX Plus É também um bom valor, principalmente quando está à venda). Obtenha mais informações sobre o modelo de orçamento em meus fones de ouvido sem fio reais revisam o CX Sennheiser CX.

BOTES BODOS DE ESTUDIO: The Beats Studio Buds se parece muito com os rumores de aeropodas aeropidentes que algumas pessoas estavam esperando. Orientados para usuários de iOS e Android, eles não têm alguns recursos importantes no lado da Apple (não há chip H1 ou W1), mas são fones de ouvido pequenos e sem fio leves que são confortáveis ​​de usar e oferecer um som muito bom. Seu cancelamento de ruído não é tão bom quanto o do AirPods Pro, mas eles têm um modo de transparência e são decentes para fazer chamadas. Saiba mais no meu completoRevisão do Batio Buds de Beats Isso inclui uma visão mais profunda das características.

JBL Live grátis 2: Como ele Live Pro 2Os novos surtos Live Free 2 da JBL são surpreendentemente bons. Com controladores de 11 mm, seis microfones, tubos ovais e pontas ovais de silício, combine um ajuste confortável, juntamente com um forte cancelamento de ruído, qualidade de som muito boa e desempenho de lhamas. As características incluem o multipunto bluetooth e a carga sem fio e são classificados por até sete horas com resistência à água IPX5 (prova de respingos).

Galaxy Buds 2 Pro: O Galaxy Buds 2 Pro oferece um melhor cancelamento de ruído, juntamente com um rendimento de som muito bom, além de suporte para transmissão de áudio sem fio de alta resolução, se possuir um dispositivo galáxia com a configuração correta. Sua melhor atualização pode ser seu novo design e tamanho menor, o que os torna melhores para mais ouvidos. Além de seu preço um tanto alto, sua única desvantagem é que alguns de seus principais recursos funcionam apenas com os dispositivos Samsung Galaxy. Leia minha revisão completa do Samsung Galaxy Buds 2 Pro para obter mais informações sobre os fones de ouvido habilitados para o Android.

JBL Tour Pro 2: Os fones de ouvido Tour Pro 2 da JBL recebem muita atenção por fornecer algo novo aos verdadeiros fones de ouvido sem fio: uma tela de toque de coragem completa incorporada no caso que permite acessar os principais recursos dos fones de ouvido e reprodução de controle, como bem como controlar os níveis de ajuste de volume. É um pouco um truque, mas também é útil. Embora os surtos possam parecer um pouco melhor para o preço de tabela, em geral, o JBL Tour Pro 2 são fones de ouvido muito bons que oferecem um bom ajuste, um conjunto de recursos robustos, uma forte duração da bateria, além do cancelamento de ruído e voz sólidos Chamada de desempenho. Eu olhei mais próximo para os fones de ouvido na minha resenha completa do JBL Tour Pro 2 em 2023.

Sony Linkbuds s: Ao contrário dos linkbuds “abertos”, os linkbuds são os verdadeiros fones de ouvido sem fio que são o ruído tradicional com conselhos que lutam. Eles são mais compactos e mais leves que o antigo carro-chefe da Sony WF-000XM4 e também apresentam o processador V1 da Sony (a Sony lançou o WF-1000XM5 mais compacto). Embora seu cancelamento de som e ruído não chegue a XM4 ou XM5, eles ainda são muito bons. Eles são os brotos da Sony para pessoas que não podem pagar os fones de ouvido dos principais fones de ouvido da Sony, mas querem 80% das características e desempenho desses surtos por significativamente menos. Leia mais sobre eles em nossa revisão prática do Sony Linkbuds S.

Sony WF-1000XM4: Lançado em 2021, o WF-1000XM4 da Sony ganhou um prêmio de editor da CNET ‘Choice. Eles ainda são excelentes fones de ouvido, mas a Sony lançou a próxima geração WF-1000XM5. Eles podem ser uma boa opção se você os encontrar com um bom desconto. Se você estiver interessado no modelo, olhei mais próxima da minha revisão completa da Sony WF-1000XM4.

Sennheiser Momentum True Wireless 3: O momento Sennheiser Momentum True Wireless 3 estava entre os melhores fones de ouvido sem fio verdadeiros de 2022. Eles ainda estão entre os melhores fones de ouvido verdadeiramente sem fio, mas a Sennheiser lançou o momento realizado sem fio 4. Além disso, mais novo AirPods The Pro 2 e Sony surtos O WF-000XM5 é possivelmente mais alto; portanto, procure comprar o momento sem fio True Wireless 3 quando eles têm um desconto significativamente. Obtenha mais informações sobre os surtos impressionantes na minha revisão completa do Sennheiser Momentum True Wireless 3.

Byerdynamic de graça Byrd: Beyerdynamic pode se atrasar para o jogo, mas finalmente introduziu seus primeiros fones de ouvido sem fio, que têm cancelamento de ruído ativo, até 11 horas de duração da bateria (com cancelamento de ruído) e qualidade de som impressionante. Leia nossa revisão de Byrd gratuita Beyerdynamic.

Mestre e dinâmico MW08: É possível que esses surtos não se encaixem no ouvido de todos igualmente bem, mas eles certamente têm uma aparência distinta, além de um excelente som e excelente experiência auditiva se você conseguir um carimbo ajustado (eu poderia obter um ajuste seguro com o mais conselhos grandes). Eles fornecem mais de um perfil de som audiófilo, com som suave e bem -equilibrado e bem definido.

Estado entre 3anc: Os fones de ouvido estaduais não são exatamente os fones de ouvido mais elegantes ou mais atraentes que você pode comprar, mas se você não se importa com sua aparência utilitária e hastes gigantes, está obtendo um excelente conjunto de fones de ouvido. Entre a 3anc, os primeiros fones de ouvido sem fio verdadeiros da empresa que cancelaram os verdadeiros fones de ouvido sem fio, também fazem um bom trabalho amortecendo o som ambiental, embora não estejam de acordo com o nível dos fones de ouvido Bose quietcomfort 2 para habilidade de cancelamento de ruído. Eles funcionaram muito bem no meu teste de chamadas de voz, reduzindo grande parte do ruído de fundo ao meu redor nas ruas de Nova York enquanto colecionava minha voz claramente, ou isso me contou as ligações.

Bang & Olufsen Beeopley Ex: Os brotos de Beeplay EX de US $ 399 da Bang & Olufsen são os melhores fones de ouvido sem fio da empresa. Eles têm um ajuste confortável e seguro (exceto talvez para aqueles com orelhas muito menores), qualidade de construção de primeiro nível, excelente som, bom cancelamento de ruído e melhor desempenho de voz na voz para reduzir o ruído de fundo enquanto coleta sua voz. Eles estão fora da faixa de preço da maioria das pessoas, mas pode -se dizer que são os melhores fones de ouvido com hastes e oferecem um som um pouco mais alto ao AirPods Pro 2 com uma maior clareza, um baixo mais poderoso e um som mais rico e preciso . Obtenha mais informações sobre o modelo premium na minha revisão completa do Bang & Olufsen Beeopley.

JBL Live Pro 2: Ao longo dos anos, a JBL pegou alguns fones de ouvido sem fio, mas nada que realmente me excitou demais. Isso finalmente mudou com a chegada da nova marca de propriedade da Samsung. Live Pro 2 e Viva de graça 2 Capults Ambos os conjuntos de surtos: o Live Pro 2 tem hastes, enquanto o Live Free 2 possui um design em forma de comprimido, eles oferecem um ajuste confortável, juntamente com um forte cancelamento de ruído, qualidade de som muito boa e desempenho de chamadas de voz, chamadas de voz, além de um Conjunto robusto de recursos, incluindo emparelhamento bluetooth multiponto, uma classificação IPX5 Splash e uma carga sem fio.

Sony Linkbuds: Linkbuds são, em certo sentido, a resposta da Sony aos AirPods padrão da Apple. Embora eles não pareçam tão bons quanto o carro-chefe da Sony WF-000XM4 ou os links isolados do Linkbuds Ruído, eles oferecem um design discreto e inovador e um ajuste mais seguro que o AirPods, bem como o som decente e a voz muito boa. desempenho. Como a terceira geração AirPods, seu design aberto permite que você ouça o mundo exterior, é disso que se trata o anel. Leia nossa revisão da Sony Linkbuds.

Amazon Echo Buds 2023: Os surtos ecoam 2023 me impressionaram de uma maneira que eu não esperava. Para começar, eles parecem bons para fones de ouvido econômicos abertos, oferecendo clareza decente e um baixo amplo. Mas eles também têm um conjunto de recursos robustos, que incluem uma partida de Bluetooth multipunto, os sensores de detecção de Alexa Manos Libre e ouvidos que interrompem o áudio quando um ou ambos os surtos de seus ouvidos. Seu som não atinge o AirPods 3 da Apple, que oferece um baixo mais completo e um som mais suave e mais suave (eles são melhores para lidar com pistas musicais mais complicadas com muitos instrumentos que são reproduzidos ao mesmo tempo). O AirPods 3 custou cerca de US $ 150 e oferece apenas cerca de 15% a 20% de melhor áudio. Em resumo, se você estiver procurando por fones de ouvido aberto ou “semi -aberto”, já que às vezes esse tipo de fone de ouvido é chamado, os brotos de eco têm um bom valor no preço de tabela de US $ 50 e ainda mais fáceis de recomendar quando saem para que saem para Venda por US $ 35.