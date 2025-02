Qual é o melhor provedor de internet em Cleveland?

Os residentes de Cleveland, Ohio, têm várias opções decentes quando se trata de fornecedores de Internet. Você tem problemas para encontrar todas as opções e descobrir a conexão correta para suas necessidades? Não se preocupe; Os especialistas em banda larga do CNET o cobriam. Espectro É a escolha do CNET para o melhor fornecedor geral da Internet para residentes de Cleveland. Nós escolhemos isso como a melhor opção depois de tentar vários ISPGraças à sua acessibilidade e disponibilidade em toda a cidade.

Obviamente, o Spectrum não é sua única opção rápida na Internet em Cleveland. Suas opções dependerão de onde você mora na cidade de Forest. Se você deseja a conexão mais rápida da cidade, a AT&T Fiber oferece velocidades de até 5.000 megabits por segundo, o que o torna o fornecedor da Internet mais rápido em Cleveland. Infelizmente, a AT&T Fiber não tem uma cobertura muito ampla na área e está disponível apenas em uma pequena porção de endereços na área.

Os residentes de Cleveland também têm outras opções, como a Internet doméstica 5G (da Verizon e T-Mobile) e a Internet Satélite Hughesnet, Viasat e Starlink. Se você já possui um plano de telefone celular através da Verizon ou T-Mobile, pode obter preços de desconto em casa em casa, que tornam essas opções tornarem essas opções bastante atraentes. Os planos começam a partir de apenas US $ 35 por mês. De outra forma, Spectrum oferece o site mais barato em Cleveland A US $ 50 por 500 Mbps. Algumas casas também podem ser elegíveis para o plano de 100 Mbps de US $ 30 por mês.

Os melhores fornecedores de Internet em Cleveland, Ohio

Fornecedores de Internet em Cleveland Fornecedor Tecnologia da Internet Faixa de preço mensal Faixa de velocidade Custos mensais de equipamento Cobertura de dados Contrato Pontuação de revisão da CNET AT&T

DSL/fibra $ 55- $ 245 10-5.000 Mbps Nenhum 1,5 TB para menos de 100 Mbps planos Nenhum 7.4 Hughesnet

Satélite $ 50- $ 175 25mbps Compra exclusiva de US $ 15 ou $ 350 15-200 GB 2 anos 5.7 Espectro

Arame $ 30- $ 70 100-1.000 Mbps Modem grátis; Aluguel de roteador de US $ 10 (opcional) Nenhum Nenhum 7.2 Link de estrela

Satélite $ 120 Download de 25-220Mbps, carga de 5-20 Mbps $ 599 Compre exclusivo (ou US $ 2.500 por prioridade) Ilimitado; 1-6TB (prioridade) Nenhum N / D Internet doméstica da T-Mobile

Fixado inalação $ 50- $ 70 (US $ 35- $ 55 com planos móveis elegíveis) 87-415Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 Internet doméstica da Verizon 5G

Fixado inalação $ 50- $ 70 (US $ 35- $ 45 com planos móveis da Verizon 5G qualificados) 50-250Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.2 Viasat

Satélite $ 50- $ 300 25-100Mbps Compra exclusiva de US $ 15 ou US $ 300 40-300GB 2 anos 6.1

Fonte: Análise de CNET de dados do provedor



Fonte: Análise de CNET de dados do provedor

Todos os fornecedores de Internet residencial de Cleveland disponíveis

Alguns moradores de Cleveland podem ter sorte de ter algumas opções quando se trata de seu ISP. Se você estiver nessa situação, recomendamos a fibra da Internet, se disponível para sua velocidade e estabilidade. Para aqueles que vivem em partes da cidade sem acesso às opções mencionadas acima, aqui estão as outras opções:

Hughesnet : Com sorte, se você estiver em Cleveland ou nos subúrbios circundantes, não precisará da Internet de satélite. Ele está disponível apenas em velocidades de 25 Mbps, com preços que começam em US $ 50 com um contrato de dois anos e as taxas de equipamentos.

Com sorte, se você estiver em Cleveland ou nos subúrbios circundantes, não precisará da Internet de satélite. Ele está disponível apenas em velocidades de 25 Mbps, com preços que começam em US $ 50 com um contrato de dois anos e as taxas de equipamentos. Link de estrela : Cleveland está entre as cidades com acesso à Internet da SpaceX Satellite, mas, como as outras opções de Internet por satélite, não o recomendamos para os habitantes da cidade. Primeiro, é caro, com um preço inicial de US $ 249 para o equipamento, e as velocidades não coincidem com a maioria das conexões de cabo.

Cleveland está entre as cidades com acesso à Internet da SpaceX Satellite, mas, como as outras opções de Internet por satélite, não o recomendamos para os habitantes da cidade. Primeiro, é caro, com um preço inicial de US $ 249 para o equipamento, e as velocidades não coincidem com a maioria das conexões de cabo. Internet doméstica da T-Mobile : Os residentes de Cleveland também têm acesso à Internet 5G da T-Mobile, disponível por US $ 50 a US $ 70 mensalmente e oferece velocidades de até 415 Mbps.

Os residentes de Cleveland também têm acesso à Internet 5G da T-Mobile, disponível por US $ 50 a US $ 70 mensalmente e oferece velocidades de até 415 Mbps. Viasat: Os preços do Viasat do mês começam em US $ 50 e aumentam para US $ 300, com velocidades de 25 a 100 Mbps, de acordo com o plano escolhido.

Informações de preço sobre o serviço de internet em casa de Cleveland

Como suas cidades irmãs em Ohio, os residentes de Cleveland podem esperar pagar um preço inicial médio mensal de US $ 51 on -line em casa. O plano mais barato pertence aos US $ 30 por mês de espectro para velocidades de descarga de 100 Mbps.

Douglas Sacha / Gettyimages

Opções baratas da Internet na área metropolitana de Cleveland

Se você deseja a Internet mais acessível em Cleveland, o Spectrum ela cobriu. Embora não esteja disponível para cada endereço, este fornecedor oferece Internet de 500 Mbps a partir de US $ 50 por mês (algumas áreas também podem ser elegíveis para o plano de 100 Mbps por US $ 30). Outras opções incluem a AT&T Fiber, que custa apenas US $ 5 a mais por mês.

Qual é o plano da Internet mais barato em Cleveland? Fornecedor/plano Preço inicial Velocidade máxima de descarga Taxa mensal de equipamentos Contrato Espectro vantagem na Internet

$ 30 100mbps Modem grátis; Aluguel de roteador de US $ 10 (opcional) Nenhum Espectro da Internet

$ 50 500Mbps Modem grátis; Aluguel de roteador de US $ 10 (opcional) Nenhum Internet doméstica da T-Mobile

US $ 50 (US $ 35 com planos móveis elegíveis) 318Mbps Nenhum Nenhum Internet doméstica da Verizon 5G

US $ 50 (US $ 35 com planos móveis elegíveis) 250Mbps Nenhum Nenhum AT&T Fiber 300

$ 55 300Mbps Nenhum Nenhum

Fonte: Análise de CNET de dados do provedor



Fonte: Análise de CNET de dados do provedor

Qual é o estado de banda larga em Cleveland?

As velocidades médias de descarga são de cerca de 300 Mbps em Cleveland, e as opções estão disponíveis no Spectrum e na AT&T que o excedem. Os planos que oferecem velocidades em torno de um concerto estão disponíveis para determinados endereços da AT&T e do espectro.

Os fornecedores mais rápidos da Internet em Cleveland

Os planos multi-gigabit da AT&T podem estar disponíveis em áreas selecionadas de Cleveland, mas a disponibilidade é extremamente limitada. Para a maioria dos residentes, os planos mais rápidos aproveitam um concerto e estão disponíveis no Spectrum e na AT&T Fiber.

Quais são os planos mais rápidos da Internet de Cleveland? Fornecedor/plano Velocidade máxima de descarga Taxa de carga máxima Preço inicial Cobertura de dados Contrato AT&T Fiber 5000

5.000 Mbps 5.000 Mbps US $ 245 Nenhum Nenhum AT&T Fiber 2000

2.000 Mbps 2.000 Mbps $ 145 Nenhum Nenhum Concerto da Internet do Espectro

1.000Mbps 35Mbps $ 70 Nenhum Nenhum AT&T Fiber 1000

1.000Mbps 1.000Mbps $ 80 Nenhum Nenhum

Fonte: Análise de CNET de dados do provedor



Fonte: Análise de CNET de dados do provedor

Qual é a última palavra sobre fornecedores de internet em Cleveland?

As opções da Internet de Cleveland podem ser bastante confusas, porque o próprio ISP cobrará preços diferentes de acordo com o endereço. A maioria dos fornecedores espera não ser notada, pensando que ficará presa com as opções que dão. Mas o advento do serviço de Internet em casa 5G significa que os consumidores agora têm algumas opções adicionais, mesmo que isso signifique apenas uma alavancagem adicional para negociar melhor com seu ISP. No entanto, uma coisa é segura: se você tiver acesso à Internet de fibra, recomendamos seguir isso.

Como a CNET escolheu os melhores fornecedores da Internet em Cleveland

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário do último smartphone, laptop, roteador ou ferramenta de cozinha, não é prático experimentar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Então, qual é a nossa abordagem? Começamos investigando as informações, disponibilidade e velocidade de velocidade baseadas em nossos próprios dados históricos do ISP, nos sites de fornecedores e no mapeamento de informações da Comissão Federal de Comunicações de Comunicações de Fcc.gov.

Mas não termina aí. Vamos ao site da FCC para verificar nossos dados e garantir que estamos considerando todos os ISPs que prestam serviço em uma área. Também entramos em endereços locais em sites de fornecedores para encontrar opções específicas para os residentes. Para avaliar o quão felizes os clientes estão com o serviço de um ISP, observamos fontes, incluindo o índice de satisfação do cliente dos EUA e o JD Power. Os planos e os preços do ISP estão sujeitos a mudanças frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas no momento da publicação.

Depois de localizar essas informações, fazemos três perguntas principais:

O fornecedor oferece acesso a velocidades razoavelmente rápidas da Internet?

Os clientes têm um valor decente pelo que está pagando?

Os clientes estão felizes com seu serviço?

Embora a resposta a essas perguntas seja frequentemente em camadas e complexa, os fornecedores que estão mais próximos de “sim” nos três são os que recomendamos.

Para explorar nosso processo mais profundidade, visite nossa página ISP de como tentamos.

Fornecedores de Internet nas perguntas frequentes de Cleveland

Qual é o melhor provedor de serviços de Internet em Cleveland? Em geral, a Internet da Fibra da AT&T receberia a aprovação em qualquer cidade disponível. Mas o serviço é irregular em Cleveland, deixando muitas pessoas apresentadas apenas com o serviço aéreo lento e caro da empresa da empresa. Dito isto, recomendamos o Spectrum como o melhor ISP para a maioria dos residentes de Cleveland.



A fibra da Internet está disponível em Cleveland? Sim. No entanto, você terá que jogar os dados e conectar seu endereço com esse ISP para ver se está disponível para você.



Quem é o fornecedor da Internet mais barato de Cleveland? O Spectrum oferece os planos mais baratos de Cleveland. O plano mais acessível começa em US $ 50 com velocidades de até 500 Mbps. Em seguida, é a fibra AT&T por US $ 55 por mês, que fornece velocidades de até 300 Mbps.