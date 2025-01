Os melhores fornecedores de Internet em Stone Mountain, Geórgia

Qual é o melhor provedor de internet em Stone Mountain?

Fibra AT&T É o melhor provedor de serviços de Internet em Stone Mountain, na Geórgia. Como fornecedor de internet de fibra de fibra na área, a AT&T Fiber é o único ISP que oferece velocidades simétricas de carregamento e descarregamento, além da confiabilidade superior de uma rede de fibras de 100%. Os planos variam de 300 a 5.000 megabits por segundo, os mais rápidos em Stone Mountain e incluem equipamentos gratuitos e dados ilimitados sem nenhum custo adicional.

Com o serviço a partir de US $ 55 por mês, a AT&T Fiber não é o ISP mais barato em Stone Mountain. O provedor de internet de cabo XFINITY possui a menor taxa introdutória da Internet na área a US $ 35 por mês por velocidades de até 150 Mbps.

Outros planos do Xfinity têm um preço competitivo e muitos são inferiores aos da fibra da AT&T para velocidades de download comparáveis. No entanto, vale a pena notar que as velocidades de carregamento da Xfinity são significativamente mais lentas, e o serviço pode vir com taxas de equipamentos, limites de dados ou contratos, sem mencionar um aumento de preço após um ano ou dois como cliente.

Se você está procurando alternativas para a AT&T ou Xfinity, uma internet fixa sem fio da T-Mobile Internet é a opção mais disponível e prática em Stone Mountain. Não é o serviço de Internet mais rápido, com velocidades que variam de 87 a 415 Mbps, mas a configuração simples e o preço direto compensam as velocidades mais lentas.

Melhor Internet em Stone Mountain, Geórgia

Stone Mountain, Geórgia, fornecedores de Internet em casa em comparação Fornecedor Tecnologia da Internet Faixa de preço mensal Faixa de velocidade Custos mensais de equipamento Cobertura de dados Contrato Pontuação de revisão da CNET Fibra AT&T

Leia a revisão completa Fibra $ 55- $ 245 300-5.000 Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 Internet doméstica da T-Mobile

Leia a revisão completa Fixado inalação US $ 60 (US $ 40- $ 50 com planos móveis elegíveis) 72-245Mbps Nenhum Nenhum Nenhum 7.4 Xfinity

Leia a revisão completa Arame $ 35- $ 105 150-2.000 Mbps US $ 15 (incluído na maioria dos planos) 1.2 TB 1-2 anos (opcional) 7



Qual é o plano da Internet mais barato em Stone Mountain?



Como encontrar ofertas e promoções na Internet em Stone Mountain

As melhores ofertas da Internet e as principais promoções em Stone Mountain dependem de quais descontos estão disponíveis para um determinado tempo. A maioria das ofertas é de curta duração, mas frequentemente procuramos as ofertas mais recentes.

Começar

Quantos membros da sua casa usam a Internet?



Os fornecedores de Internet da Stone Mountain, como a T-Mobile Home Internet e o Xfinity, podem oferecer preços introdutórios mais baixos ou outros incentivos de tempo limitado. Outros, no entanto, incluindo a AT&T Fiber, têm o mesmo preço padrão ao longo do ano.

Para obter uma lista mais extensa de promoções, consulte nosso guia sobre as melhores ofertas da Internet.

Os planos mais rápidos da Internet em Stone Mountain Plano Preço inicial Velocidade máxima de descarga Taxa de carga máxima Cobertura de dados Tipo de conexão AT&T Internet 5000

Leia a revisão completa US $ 245 5.000 Mbps 5.000 Mbps Nenhum Fibra AT&T Internet 2000

Leia a revisão completa $ 145 2.000 Mbps 2.000 Mbps Nenhum Fibra Xfinity Gigabit x2

Leia a revisão completa $ 105 2.000 Mbps 200 Mbps Nenhum Arame AT&T Internet 1000

Leia a revisão completa $ 80 1.000Mbps 1.000Mbps Nenhum Fibra Xfinity Gigabit

Leia a revisão completa $ 65 1.000Mbps 20 Mbps 1.2 TB Arame Quanta fibra $ 75 940Mbps 940Mbps Nenhum Fibra Mostre mais (2 elementos) Armazenar fornecedores no meu endereço



O que é uma boa velocidade da Internet?

A maioria dos planos de conexão à Internet agora pode lidar com tarefas básicas de produtividade e comunicação. Se você estiver procurando um plano da Internet que possa acomodar videoconferência, transmissão de vídeo ou jogos, terá uma experiência melhor com uma conexão mais robusta. Aqui está uma descrição geral das velocidades mínimas de download recomendadas para várias aplicações, De acordo com a FCC. Lembre -se de que essas são apenas diretrizes e que a velocidade, o serviço e o desempenho da Internet variam de acordo com o tipo de conexão, fornecedor e endereço.

Para obter mais informações, consulte nosso guia sobre a quantidade de velocidade da Internet que você realmente precisa.

De 0 a 5Mbps, permite abordar os conceitos básicos: navegue on -line, envie e receba email, transmita vídeos de baixa qualidade.

De 5 a 40Mbps oferece uma transmissão de vídeo e videoconferência de maior qualidade.

40 a 100Mbps devem fornecer uma largura de banda suficiente para atender às demandas de teletrabalho moderno, transmissão de vídeo e jogos on -line.

100 a 500Mbps permite que um a dois usuários participe simultaneamente em atividades de alta largura de banda, como videoconferência, transmissão e jogos online.

500 a 1.000 Mbps permite que três ou mais usuários participem de atividades de alta largura de banda ao mesmo tempo.

Como a CNET escolheu os melhores fornecedores da Internet em Stone Mountain, Geórgia

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário do último smartphone, laptop, roteador ou ferramenta de cozinha, não é prático experimentar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Então, qual é a nossa abordagem? Começamos a investigar os preços, disponibilidade e velocidade de velocidade, recorrer a nossos próprios dados históricos do ISP, os sites de provedores e mapeando informações da Comissão Federal de Comunicações de Comunicações de Fcc.gov.

Mas não termina aí. Vamos ao site da FCC para verificar nossos dados e considerar todos os ISPs que prestam serviço em uma área. Também entramos em endereços locais em sites de fornecedores para encontrar opções específicas para os residentes. Observamos as fontes, incluindo o índice de satisfação do cliente americano e do JD Power, para avaliar o quão felizes os clientes estão com o serviço de um ISP. Os planos e os preços do ISP estão sujeitos a mudanças frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas da publicação.

Depois de localizar essas informações, fazemos três perguntas principais:

O fornecedor oferece acesso a velocidades razoavelmente rápidas da Internet? Os clientes têm um valor decente pelo que está pagando? Os clientes estão felizes com seu serviço?

Embora as respostas para essas perguntas sejam frequentemente em camadas e complexas, os fornecedores que estão se aproximando “sim” nos três são os que recomendamos. Ao selecionar o serviço de Internet mais barato, procuramos planos com a menor taxa mensal, embora também contribuamos para coisas como aumentos de preços, equipamentos e taxas de contrato. Escolher o serviço de Internet mais rápido é relativamente simples. Observamos as velocidades de carregamento e descarregamento divulgadas e consideramos dados de velocidade do mundo real de fontes como Ookla e Relatórios da FCC. (Ookla é de propriedade da mesma empresa -mãe que a CNET, Ziff Davis).

Para explorar nosso processo mais profundidade, visite nossa página ISP de como tentamos.

Fornecedores de Internet em Stone Mountain, Geórgia, perguntas frequentes

Qual é o melhor provedor de serviços de Internet em Stone Mountain? A AT&T Fiber é o melhor provedor de serviços de Internet em Stone Mountain devido a suas velocidades rápidas e simétricas, preços estáveis ​​e termos de serviço simples. Ao contrário do Xfinity, a AT&T Fiber não possui aumentos de preços estabelecidos e inclui aluguel de equipamentos gratuitos, dados ilimitados e nenhum requisito de contrato com todos os planos.

A fibra da Internet está disponível em Stone Mountain? De acordo com dados recentes da FCC, pouco mais da metade dos endereços residenciais de Stone Mountain foram úteis para a Internet de fibra óptica a partir de junho de 2023. A AT&T Fiber é o principal fornecedor de internet da fibra principal em Stone Mountain.

Qual é o provedor de Internet mais barato em Stone Mountain? O Xfinity possui a menor taxa introdutória de Internet na casa em Stone Mountain a US $ 35 por mês por velocidades de até 150 Mbps. Lembre -se, no entanto, que possíveis taxas de equipamentos e limites de dados, além de um aumento no preço estabelecido, pode aumentar o preço mensal acima do que pagaria com a fibra da AT&T.