Os melhores fornecedores de Internet na Carolina do Norte

Os especialistas em banda larga da CNET fizeram o trabalho para ajudá -lo a encontrar o fornecedor correto e o plano da Internet. Se você deseja as velocidades mais rápidas ou a opção mais amigável com o orçamento, há algo para todos. Depois de revisar os fornecedores disponíveis, nossos especialistas selecionaram Espectro Como o melhor provedor de serviços de Internet na Carolina do Norte –Graças às suas rápidas velocidades, disponibilidade generalizada e preços razoáveis. A gigante a cabo fornece muitas direções no estado, mas se estiver fora da área de cobertura, existem muitas outras opções, dependendo de onde você mora.

Se você quiser velocidades máximas, Fibra do Google Ofereça a Internet mais rápida da Carolina do NorteCom velocidades de até 8.000 megabits por segundo a preços razoáveis. No entanto, o Google Fiber atende apenas cidades selecionadas na Carolina do Norte, como Charlotte e Wilmington. Se estiver em áreas rurais, você pode optar por fornecedores de fibras locais ou opções sem fio fixas, como a T-Mobile Home Internet. As partes selecionadas do estado também podem acessar velocidades de até 5.000 Mbps através da fibra AT&T. Veja todas as nossas melhores opções abaixo para encontrar o melhor provedor de Internet para sua casa.

Quais são os melhores fornecedores da Internet na Carolina do Norte?

Os jogos, assistindo a filmes e programas de televisão, ou trabalhando, a Carolina do Norte abriga algumas das velocidades mais rápidas da Internet no país. Embora as opções de fibra AT&T e Google sejam limitadas principalmente a Charlotte e ao Triangle, os carolinianos do norte podem acessar muitos tipos de conexão com a Internet. Devido à sua ampla disponibilidade no estado, velocidades rápidas e preços simples, estamos nos aproximando Espectro como o melhor provedor de internet em geral na Carolina do Norte. Suas opções variam dependendo de onde você mora, mas, felizmente, tudo no estado pode se conectar on -line, embora possa ser através da Internet de satélite.

Opções rurais da Internet na Carolina do Norte Fornecedor Tipo de conexão Faixa de preço Faixa de velocidade Cobertura de dados Disponibilidade Velocidade brilhante Dsl $ 50 Até 100 Mbps Nenhum Parte oriental do estado Fibra de velocidade brilhante Fibra $ 49- $ 89 200-2.000 Mbps Nenhum Parte oriental do estado Hughesnet

Leia a revisão completa Satélite US $ 75 a US $ 90 (desconto de US $ 25 disponível nos primeiros 12 meses) 50-100 Mbps 100-200GB Estado completo Internet doméstica da T-Mobile

Leia a revisão completa Fixado inalação $ 50- $ 70 (US $ 35- $ 55 com planos telefônicos elegíveis) 87-415Mbps Nenhum Estado completo Viasat

Leia a revisão completa Satélite $ 100 25-150Mbps 850 GB Estado completo Mostre mais (0 elemento) Armazenar fornecedores no meu endereço



Banda larga da Carolina do Norte de relance

Cerca de 96% dos carolinianos do norte têm acesso a velocidades de alta de 100 Mbps e velocidades de carregamento de 20 Mbps, de acordo com dados do estado. Dados da FCC Ele coloca esse número 100%. Além disso, a Carolina do Norte ocupa o sétimo lugar entre os 50 estados e Rhode Island, para velocidades médias de download mais rápidas, de acordo com a empresa de teste de velocidade Ookla. (Divulgação: Ookla é de propriedade da mesma empresa -mãe que a CNET, Ziff Davis.) Apassa em sua lista de cidades com a Internet mais rapidamente, com velocidades medianas de alta de aproximadamente 289 Mbps. A Carolina do Norte tem quatro cidades entre os 30 primeiros da classificação Ookla de 100 cidades para as velocidades mais rápidas da Internet, com Raleigh chegando ao topo, Durham aos sete anos, Charlotte aos 21 anos, Winston-Salem no número 22 e Greensboro entra não . De pouco mais 48% têm acesso a uma conexão com a Internet de fibra, embora principalmente em Charlotte e no Triângulo.

Redução da Internet pela cidade na Carolina do Norte

É difícil cobrir as opções de banda larga de um estado inteiro e fornecer às cidades individuais a atenção que eles merecem. É por isso que também compilamos listas dos melhores fornecedores de Internet nas cidades dos Estados Unidos, incluindo os da Carolina do Norte. Abordamos detalhes como tipos de conexão com a Internet, velocidades máximas e fornecedores mais baratos. Volte mais tarde se você não encontrar a cidade que está olhando abaixo. Estamos trabalhando para adicionar mais locais toda semana.

Preços da Internet na Carolina do Norte

O preço inicial do serviço de Internet na Carolina do Norte dependerá de onde você mora, mas a julgar pelo ISP mais disponível no estado, aguarde para pagar cerca de US $ 50 para se conectar. Se for um cliente existente de certos planos da T-Mobile e tem acesso à sua oferta da Internet 5G, você pode obter esse serviço por US $ 40 por mês.

Como a CNET escolheu os melhores fornecedores da Internet na Carolina do Norte

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário do último smartphone, laptop, roteador ou ferramenta de cozinha, não é prático experimentar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Qual é a nossa abordagem? Começamos a investigar os preços, disponibilidade e velocidade de velocidade, recorrer a nossos próprios dados históricos do ISP, os sites de provedores e mapeando informações da Comissão Federal de Comunicações de Comunicações de Fcc.gov.

Ele não termina aí: vamos ao site da FCC para verificar nossos dados e considerar todos os ISPs que prestam serviço em uma área. Também entramos em endereços locais em sites de fornecedores para encontrar opções específicas para os residentes. Observamos as fontes, incluindo o índice de satisfação do cliente americano e do JD Power, para avaliar o quão felizes os clientes estão com o serviço de um ISP. Os planos e os preços do ISP estão sujeitos a mudanças frequentes; Todas as informações fornecidas são precisas da publicação.

Depois de localizar essas informações, fazemos três perguntas principais:

O fornecedor oferece acesso a velocidades razoavelmente rápidas da Internet? Os clientes têm um valor decente pelo que está pagando? Os clientes estão felizes com seu serviço?

Embora as respostas para essas perguntas sejam frequentemente em camadas e complexas, os fornecedores que estão se aproximando “sim” nos três são os que recomendamos. Ao selecionar o serviço de Internet mais barato, procuramos planos com a menor taxa mensal, embora também contribuamos para coisas como aumentos de preços, equipamentos e taxas de contrato. Escolher o serviço de Internet mais rápido é relativamente simples. Observamos as velocidades de carregamento e descarregamento divulgadas e consideramos dados de velocidade do mundo real de fontes como Ookla e Relatórios da FCC.

Para explorar nosso processo mais profundidade, visite nossa página ISP de como tentamos.

Futura banda larga na Carolina do Norte

O governo federal no final de junho concedeu a Carolina do Norte US $ 1,5 bilhão para expandir Acesso à Internet em alta velocidade em todo o estado. A divisão do Departamento de Tecnologia da Informação da Banda Larga e da Informação de Equidade Digital “usará financiamento (equidade de banda larga, acesso e implantação) para conectar áreas de alto custo, nenhum local importante que não é servido e instituições de ancoragem da comunidade sem acesso a fibras”, lê o Cinco anos do estado rascunho. O governo também planeja aumentar a alfabetização digital e tornar o acesso à Internet mais acessível.

Internet nas questões frequentes da Carolina do Norte

A Carolina do Norte tem uma boa internet? Você apostará no seu alcatrão, faça -o. A Carolina do Norte não apenas ocupa o sétimo lugar dos 50 estados e do distrito de Columbia em termos de velocidades rápidas de alta de alta, de acordo com Ookla, mas cinco cidades, Charlotte, Durham, Greensboro, Raleigh e Winston-Salem, têm algumas das cidades mais altas velocidades de descarga no país. Mostre mais



Existe fibra na Internet na Carolina do Norte? Sim. A fibra da Internet está disponível principalmente em Charlotte e no Triângulo, mas o governo do estado planeja expandir o acesso à tecnologia nos próximos cinco anos. Mostre mais