Os melhores fornecedores de internet na Virgínia

Qual é o melhor provedor de internet na Virgínia?

A Virginia possui velocidades médias impressionantes da Internet, em grande parte devido à sua pequena seleção de importantes provedores de serviços. A Verizon se destaca como o principal ISP do estado, com seu serviço FIOS que oferece velocidades médias de 235 megabits por segundo e velocidades ainda mais rápidas em Chesapeake e Virginia Beach. É por isso que em parteVerizonphia É a primeira seleção da CNET do melhor provedor de internet da Virgínia. Deve ser uma escolha fácil se você puder acessar seu excelente serviço de fibra, disponível principalmente nas cidades da Virgínia e na área de Washington, DC. Se você estiver fora da área de cobertura da Verizon Fios, não se preocupe. Os residentes da Virgínia também têm alternativas como T-Mobile, Xfinity, Cox, fornecedores menores de Internet por satélite e ISP.

As melhores opções de internet na Virgínia

Opções rurais da Internet na Virgínia Fornecedor Tipo de conexão Faixa de preço Faixa de velocidade Limite de dados Disponibilidade Velocidade brilhante ADSL $ 50 Até 40 Mbps Ilimitado Área de Charlottesville e ao longo da fronteira sul Hughesnet

Leia a revisão completa Satélite $ 50- $ 90 15-100 Mbps 100-200GB Todo o estado Internet residencial da T-Mobile

Leia a revisão completa Fixo sem fio $ 50- $ 70 (US $ 35- $ 55 com planos telefônicos elegíveis) 72-245 Mbps Nenhum Todo o estado Internet residencial da Verizon

Leia a revisão completa Fixo sem fio $ 50- $ 70 (US $ 35- $ 45 com planos telefônicos elegíveis) 50-1000 Mbps Nenhum Todo o estado Viasat

Leia a revisão completa Satélite $ 50- $ 300 25-100Mbps 40-300GB Todo o estado Mostre mais (1 artigo) Compra de fornecedores no meu endereço



Fonte: Análise de CNET de dados do provedor.

Imagens WellEnderSpersprises/Getty

Banda larga da Virgínia de relance

Virginia é para os amantes de rápidas velocidades da Internet. Anteriormente, o estado do sul manteve a distinção de ter a velocidade mais rápida da Internet no país, com uma média impressionante de 13,7 megabits por segundo. Isso foi em 2014 e o estado avançou muito desde então. Domínio antigo agora vê velocidades médias de descarga de aproximadamente 214 Mbps, de acordo com OoklaColocando -o em um respeitável 18 entre os 50 estados e o vizinho Washington, DC, em termos de velocidade da Internet. (Divulgação: Ookla é de propriedade da mesma empresa -mãe que a CNET, Ziff Davis).

Uma de suas cidades foi ainda melhor na classificação de Oookla, com Chesapeake ocupando o segundo lugar entre as 100 cidades mais populosas nos EUA na 31ª posição com velocidades médias de aproximadamente 246 Mbps. com velocidades médias de download de aproximadamente 209 Mbps.

Todos os virginianos têm acesso a velocidades da Internet de pelo menos 25 Mbps, de acordo com a Federal Communications Commission, mas isso provavelmente se deve a opções mais caras dos fornecedores da Internet de Satélite Hughesnet e Viasat. As velocidades no estado são sólidas em geral, com velocidades médias de descarga de aproximadamente 203 Mbps.

Quebra da Internet pela cidade na Virgínia

É difícil cobrir as opções de banda larga de um estado inteiro e fornecer a áreas individuais a atenção que eles merecem. É por isso que também compilamos listas dos melhores fornecedores da Internet nas cidades dos EUA, incluindo as da Virgínia. Abordamos detalhes como tipos de conexão com a Internet, velocidades máximas e fornecedores mais baratos. Consulte mais tarde se não conseguir encontrar a cidade que está procurando abaixo. Estamos trabalhando para adicionar mais locais toda semana.

Começar

Quantos membros da sua casa usam a Internet? Próximo



Preços da Internet na Virgínia

O preço inicial do serviço de Internet na Virgínia varia de acordo com o local onde você mora, e as pessoas nas áreas rurais serão forçadas a pagar um prêmio em velocidades mais lentas. Para um valor aproximado, aguarde para pagar cerca de US $ 50 por mês para se conectar, mas o Xfinity oferece planos mais baratos. Os clientes existentes de determinados planos da T-Mobile ou da Verizon podem obter taxas de desconto em suas ofertas residenciais da Internet 5G.

O futuro da banda larga na Virgínia

Mais virginianos terão acesso à Internet de alta velocidade em breve, relata o WDBJ, graças a um Investimento de 1,4 bilhão de dólares do programa de implementação de patrimônio, acesso e banda larga do governo federal. A Administração Nacional de Telecomunicações e Informações do Departamento de Comércio estima que 364.156 casas e pequenas empresas na Virgínia não tenham acesso à Internet de alta velocidade, mas esse número é exato? A FCC quer a opinião dos virginianos, de acordo com Virginia Mercury. Por outro lado, a Verizon anunciou que instalaria mais de 120 milhas de cabos de fibra óptica nos condados de Caroline e Greensville, expandindo o acesso a 3.000 casas e empresas. Relatórios Wric.

Como a CNET escolheu os melhores fornecedores da Internet na Virgínia

Os provedores de serviços de Internet são numerosos e regionais. Ao contrário dos mais recentes smartphones, laptops, roteadores ou utensílios de cozinha, não é prático experimentar pessoalmente cada ISP em uma determinada cidade. Qual é a nossa abordagem? Começamos investigando os preços, a disponibilidade e as informações de velocidade com base em nossos próprios dados históricos do ISP, nos locais dos fornecedores e nas informações cartográficas de Fcc.gov.

A coisa não termina aí: visitamos o site da FCC para verificar nossos dados e garantir que estamos considerando todos os ISPs que fornecem serviços em uma área. Também inspiramos endereços locais nos sites de fornecedores para encontrar opções específicas para os residentes. Para avaliar como os clientes estão satisfeitos com o serviço de um ISP, analisamos fontes que incluem o índice de satisfação do cliente dos EUA e do JD Power. Os planos e os preços do ISP estão sujeitos a mudanças frequentes; Todas as informações fornecidas são exatas no momento da publicação.

Depois de localizados essas informações, fazemos três perguntas principais:

O fornecedor oferece acesso a velocidades razoavelmente rápidas da Internet?

Os clientes obtêm um valor decente pelo que pagam?

Os clientes estão felizes com seu serviço?

Embora a resposta a essas perguntas seja geralmente complexa e estratificada, os fornecedores mais próximos do “sim” nos três são os que recomendamos.

Para explorar nosso processo mais profundidade, visite nossa página sobre como tentamos o ISP.

Perguntas frequentes à Internet na Virgínia

Virginia tem uma boa internet? Depende de onde você mora, mas muitos virginianos podem acessar uma boa internet. As velocidades médias de download são de cerca de 203 Mbps, de acordo com OoklaColocar a Virgínia em um respeitável 20º lugar entre os 50 estados e o distrito vizinho de Columbia em termos de velocidade da Internet. Você pode acessar a Internet de fibra de alta velocidade se mora em uma cidade, especialmente em Chesapeake, Richmond e Virginia Beach. Mostre mais



Existe internet de fibra na Virgínia? Sim.e (menos) Ting, o último dos quais está disponível apenas em Alexandria e Charlottesville. FiOS está mais disponível, mas apenas no leste do estado. Mostre mais