Os melhores fornos de pizza para 2025

Tipo de combustível: gás vs. pellets de madeira

O Gozney é um forno excelente, porém mais pesado que o modelo médio, pesando 60 quilos. David Watsky/CNET

Os fornos domésticos de pizza ao ar livre funcionam principalmente com gás, lenha ou pellets de madeira. gás propano Os fornos de pizza podem ser conectados rapidamente, ligados instantaneamente e aquecidos em apenas alguns minutos. Eles também queimam de forma limpa, com menos fumaça e pouca sujeira para limpar. Eles podem ser conectados a tanques de propano da mesma forma que você faria com uma churrasqueira.

Madeira e carvão Os fornos, por outro lado, devem ser carregados (e às vezes reabastecidos) com combustível antes do uso e demoram mais para aquecer; Além disso, é mais difícil manter uma temperatura constante. Eles também causam uma bagunça maior, deixando para trás cinzas e fuligem. Embora se possa presumir que os fornos de pizza a lenha dariam um sabor defumado, as tortas não são expostas a muita fumaça nem deixadas no forno por tempo suficiente para absorver o sabor da lenha. Os fornos cheiram bem depois de ligados.

Gozney estreou um grande forno a lenha tradicional. Gozney

Não há diferença significativa de custo entre os diferentes tipos de combustível. É mais uma questão de preferência pessoal. Os pellets de madeira podem ser comprados on-line ou na maioria das lojas de ferragens e supermercados e estão disponíveis em uma variedade de variedades de madeira.

Existem também elétrico fornos de pizza, incluídos este caro modelo Breville e esta nova entrada ninja. Os fornos elétricos de pizza atingem temperaturas de apenas cerca de 700 graus F. Os puristas podem dizer que não está quente o suficiente para fazer uma pizza realmente boa. Planejamos testar alguns fornos elétricos de pizza em breve e avisaremos você.

O Alpha Nano é o maior forno de todos os modelos que testamos, permitindo assar frangos inteiros e outros alimentos que não cabem na maioria dos fornos de pizza domésticos. David Watsky/CNET

Tamanho e portabilidade

Se você tiver um espaço dedicado para o seu forno, um modelo maior e mais pesado deverá funcionar. Se quiser armazená-lo entre usos ou movê-lo regularmente, um forno mais portátil é a melhor opção. Os fornos de pizza domésticos pesam cerca de 9 quilos, enquanto os fornos de pizza semiportáteis e estacionários podem pesar várias centenas.

Acessórios

A casca de pizza é a ferramenta mais importante para fazer tortas em casa. Crocodilo

Um acessório que você definitivamente precisará para o seu novo forno de pizza é uma casca de pizza. Esta ferramenta exclusiva em forma de pá permite que você deslize uma pizza para dentro e para fora com segurança e gire-a para cozinhá-la uniformemente. Lembre-se de que esses fornos atingem temperaturas de até 950 graus, então você não quer se arriscar com uma espátula trêmula ou uma pinça pequena.

O outro acessório em que você provavelmente vai querer investir é uma capa, especialmente se você planeja deixá-la ao ar livre entre os usos. Alguns fornos de pizza vêm com tampa personalizada, mas muitos não.

Custo e valor

Fornos de pizza caseiros de qualidade custam cerca de US $ 300 e aumentam (muito mais!) A partir daí. Fornos de pizza mais caros tendem a ter estruturas maiores e mais resistentes, maior capacidade de forno e atingir temperaturas mais altas com mais rapidez. Você pode encontrar fornos de pizza baratos por menos de US$ 250, mas até agora não testamos nenhum que valha o investimento.