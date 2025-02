Os melhores hacks de nossos editores de poço para sobreviver à temporada de gripes e resfriados

A estação de resfriado e gripe está na íntegra, muitas pessoas ficam doentes neste momento, Centro de Controle e Prevenção de DoençasA taxa sazonal de influenza é maior do que foi ao longo da temporada e que as pessoas buscam atenção médica para doenças respiratórias em alto nível este mês. Redditors Também tenho compartilhado que a temporada de resfriados e gripes se sentiu especialmente ruim este ano, e muitos comentaristas compartilham que seus sintomas da doença se sentiram mais enfraquecidos do que o habitual este ano ou procurando maneiras de evitar ficar doentes.

Durante os meses de inverno, as pessoas tendem a ficar doentes com uma variedade de tipos diferentes de doenças, como pneumonia a pé, gripe, covid-19 e RSV. Embora agora esteja mais fácil do que nunca descobrir se você tem uma gripe ou covid-19 com um teste autorizado pelo FDA, o que não é fácil é lidar com os sintomas que acompanham qualquer doença.

Felizmente, há coisas que você pode fazer para fazer lidar com dor na garganta, nariz carregado, tosse e mais fácil e menos doloroso. Para ajudar, os editores do bem -estar da CNET tornam nossa lista de dicas sazonais de resfriado e gripe que usamos para evitar ficar doentes.

Chá de desintoxicação

Imagens de Ludmila Chernetska/Getty

“Toda vez que sinto que um resfriado começa a aparecer, eu sempre faço essa bebida de chá de desintoxicação. A receita inclui pura suco de mirtiloUm chá de dente de limão e leão orgânico. Vou pegar um copo de galão ou uma garrafa de pedreiro muito grande e encher com água quente. Então, íngreme dois Sacos de chá de dentes León Por 10 a 15 minutos. Em seguida, adiciono o suco de limão e meia xícara de suco de mirtilo puro. Esta bebida é muito amarga, então sugiro adicionar mel.

Além de três refeições saudáveis ​​ao longo do dia, tento terminar o máximo possível da bebida de chá. Realmente ajuda a eliminar tudo e permanecer hidratado. Além disso, beber enquanto acalma a garganta. Suco de mirtilo puro e Chá de dente León Eles são ricos em antioxidantes e Limões contêm vitamina C. ” – Caroline Igo, editora de sonhos

Zinco

“Durante a estação de resfriado e gripe, tento levar zinco regularmente de alguns Estudos mostram que você pode encurtar um resfriado por um ou dois dias. Esse argumento ainda está em debate, mas descobri que, quando o aceito, permaneço saudável durante a temporada de resfriados e gripe. Eu também me concentro em manter uma dieta alta em antioxidantes para Apoie meu sistema imunológicoPortanto, pode ser uma combinação de coisas “. Giselle Castro-Sloboda, escritor de bem-estar social

Cúrcuma

Annick Vanderschelden Photography/Getty Images

“Eu amo lattes e tés de açafrão quando não me sinto bem. Conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti -inflamatórias, diz -se que açafrão poderia beneficiar aqueles que lidam com alergias e infecções. Também está conectado a facilitar a ansiedade, que é algo que sinto especialmente quando estou doente. Enfim, sabe -se que bebidas quentes Aliviar os sintomas da gripe e o resfriado comumE eu definitivamente sinto esses benefícios com minhas bebidas de açafrão favoritas.

Enquanto tentava fazer meu próprio café com leite de açafrão, prefiro o sabor de Golden Superlatte das misturas CLEVR, que incluem probióticos, fungos e adaptógenos. Para uma opção mais barata, eu também amo Chá de tea yogi mel chai mel chá com um pouco de mel adicionado (e às vezes limão). Lembre -se de que ambas as bebidas contêm pimenta preta, o que pode aumentar a capacidade do corpo de absorver a curcumina, o composto benéfico de açafrão.

SaveBerry

“Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender completamente o completo Saúco efeitos no tratamento ou prevenção de um resfriado ou a gripe, isso é um suplemento Que você sempre pode encontrar no meu kit de primeiros socorros. Eu aceito diariamente e descobri que fiquei doente menos do que quando não o levei. Eu tentei em todas as suas formas: gomitas, xarope, comprimidos e cápsulas. As gomas são seguras como saborosas, mas geralmente vêm com muito açúcar adicionado, então eu fico com as cápsulas. Isso, combinado com um bom sonho, exercício e lavado as mãos com frequência, são minhas gozadas durante a estação de resfriado e gripe “.-Nasha Adtarich Martínez, gerente do editor

Concentre -se no cuidado da garganta com chá, mel e muito mais

“Se eu tenho um resfriado, gosto de elaboração de cerveja Chá de gengibre fresco E adicionando mel. Para gargantas doloridas e ásperas, eu Gaargar com sal e águaMas eu também cobro minha garganta com um Bolsa de estudos de mel aquecida e suco de limão (algumas pessoas também usam limão). É como um xarope medicinal caseiro que conhece bem e acalma a garganta ao mesmo tempo.

Água quente, mel, vinagre de maçã e crianças gostosas

Imagens Bhofack2/Getty

“Se eu fico doente durante o inverno, geralmente é com dor na garganta ou estreptocência. Certas gotas de tosse às vezes parecem piorar a dor e a dor da minha garganta quando o breve e o alívio temporário que eles proporcionam. Bebidas quentes com mel (de preferência mel que é comprado localmente).

As variações de crianças quentes foram usadas como remédios para o frio e a tosse para centenas de anos. A receita geralmente envolve água quente, uísque, mel e limão, muitas vezes decorados com um bastão de canela. Obviamente, adicionar uísque é completamente opcional e você ainda sentirá os benefícios relaxantes desta bebida sem ela. Além de lavar as mãos com frequência, passo um tempo lá fora o mais frequentemente possível durante o inverno. Obter ar fresco e luz solar, mesmo durante os meses mais frios, parece ajudar Aumente meu sistema imunológico (e meu humor) ” – Aly López, escritor do sono

Otimize seu sonho

“Dormir é uma parte essencial da recuperação da gripe. Dito isto, pode ser muito difícil dormir quando você está doente, especialmente se você tem um nariz como um revés persistente ou tosse. Para combater isso, eu costumo apontar o sono Quando estou doente. – Taylor Leamey, escritor do sono

Vaporub

“Para congestionamento e tosse, confio Vicks Vaporub E esfregue um pouco no meu peito (lembre -se de que Você não deve colocá -lo em suas narinas ou ao redor). É uma solução temporária que ajuda a esclarecer meus seios rapidamente. E agora que estou lidando com um pequeno, descobri que os banhos de vapor ajudam com um nariz congestionado, seguido de limpo vácuo nasal. “-Giselle Castro-Sloboda, escritor de bem-estar social

Vapor

“Toda vez que fico doente, tende a causar congestionamento no meu trato respiratório superior. Para ajudar a esclarecer meus seios e facilitar meu nariz, minha opção é um banho de fumante, já que já Foi demonstrado que a inalação a vapor alivia os sintomas do frio. Para impedir que a água quente ferva minha pele, muitas vezes deixa a cabeça do chuveiro fugir do meu corpo por alguns minutos enquanto respirava profundamente para inalar o vapor.