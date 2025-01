Os melhores liquidificadores de 2025 – CNET

Testar liquidificadores não envolve apenas fazer smoothies e picar gelo. Existem muitas outras receitas para as quais os liquidificadores funcionam bem, e esses testes destacam as capacidades de cada modelo quando se trata de ingredientes grandes, grossos e secos.

Gelo

Num teste de puro poder de trituração, colocamos duas xícaras de cubos de gelo em cada liquidificador. Contar o número de pulsos necessários para atingir o gelo picado fornece uma boa indicação do poder de corte no mundo real. Os três liquidificadores que recomendamos acima funcionaram bem.

Batido

Uma receita clássica de liquidificador, os smoothies de frutas estavam no topo da minha lista de receitas para experimentar. Isso não deve ser um teste de estresse para qualquer liquidificador decente, então tudo se resume a velocidade e consistência. Usamos duas xícaras de suco de laranja e uma xícara de morangos congelados para fazer os shakes de teste.

Embora muitos desses testes tenham retornado resultados muito semelhantes, alguns funcionaram mais rápido que outros. Nem todos os liquidificadores vêm com predefinições, mas aqueles que vêm quase sempre incluem uma função de mistura. Quando possível, este é o modo que usamos. Se não houvesse função de liquidificador de smoothie, seguíamos as recomendações do manual do liquidificador para fazer smoothies. Isso geralmente acontecia cerca de um minuto no início.

O teste do smoothie começa com morangos inteiros congelados e suco de laranja. Preço de Molly/CNET

Este é um teste relativamente fácil e a maioria dos liquidificadores lida bem com ingredientes congelados. Alguns eram mais espumosos e outros mais lamacentos, mas apenas o modelo Black & Decker deixou grandes pedaços de morango congelado sem misturar.

Farinha de nozes e manteiga

Os liquidificadores não servem apenas para bebidas. Existem muitos outros usos, incluindo a moagem de ingredientes secos. Para o nosso teste de ingrediente seco, colocamos uma xícara de pedaços de amêndoa (não torrados) em cada liquidificador e pulsamos até que esses pedaços se reduzissem a uma farinha fina. Um desafio para alguns liquidificadores, mas a maioria conseguiu fazer isso em cerca de 10 a 20 pulsos, e o modelo de Hamilton Beach retornou resultados visivelmente mais grosseiros.

Manteiga de nozes é uma história diferente. A maioria dos liquidificadores não é projetada para longos períodos de funcionamento ou para o nível de processamento necessário para fazer manteiga como manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim. Na verdade, muitos recomendam não usar o liquidificador por mais do que alguns minutos de cada vez.

Esta farinha de nozes é um pouco grossa. Preço de Molly/CNET

Apenas um modelo Vitamix mostrou sinais reais de progresso em direção à manteiga de amêndoa em nossos testes com farinha de nozes, e estagnou antes de atingir uma boa consistência. A maioria dos modelos simplesmente agitou os ingredientes secos para cima e para dentro das fendas difíceis de lavar das pálpebras. Se você quer mesmo fazer manteiga de nozes, recomendamos um modelo como o Oster com um kit de processamento incluído ou um processador de alimentos separado.

Queijo

Você sabia que os liquidificadores podem ralar queijo? É verdade; alguns liquidificadores podem fazer isso. Colocamos um bloco de 8 onças de queijo em cada liquidificador e pulsamos até que todo o bloco estivesse ralado. Isso trouxe à tona algumas opções de design interessantes entre alguns modelos. O Ninja, por exemplo, perdeu a rodada de queijo porque os múltiplos níveis das lâminas do liquidificador impossibilitaram a colocação do bloco de queijo no liquidificador. Tive que cortar em pedaços.

Os liquidificadores podem ralar queijo e este NutriBullet fez isso em tempo recorde; apenas quatro pulsos. Preço de Molly/CNET

Ambos os modelos Vitamix tiveram alguns problemas com este teste específico e fizeram furos no bloco de queijo sem misturá-lo, derretendo simultaneamente o pequeno queijo que havia sido ralado enquanto a máquina esquentava. Enquanto isso, NutriBullet, Ninja, Instant Pot, Breville Super Q e Hurom Hexa conseguiram ralar o bloco de queijo em menos de cinco pulsos.

massa de panqueca

Se você viu nossa lista dos melhores fabricantes de waffles, não deveria se surpreender que a massa de panqueca tenha aparecido em nossos testes de liquidificador. Embora eu tenha ficado feliz em ligar o ferro e virar alguns bolos, misturar a massa é um grande teste. Mede o quão fácil ou difícil é para o liquidificador misturar ingredientes secos e úmidos.