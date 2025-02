Os melhores locais de babá para 2025

Um show de eco 5 pode preencher muitos lugares quando os pais estão longe de casa … se você gerenciar as características da privacidade de acordo. Amazon

Campo de visão

Uma boa babá, você precisa ver uma sala completa facilmente. Procure um campo de visão mais amplo, algo próximo de 130 graus ou mais, se possível. Ou você pode escolher uma câmara de pan/inclinação, que pode se transformar no comando para ver um espaço muito maior.

Detecção e reconhecimento do movimento

A detecção de movimento envia alertas quando os sensores reconhecem um movimento significativo no campo da visão. Isso é importante se você deseja detectar crianças ou crianças inquietas que não devem estar realmente acordadas em determinados momentos. O reconhecimento de objetos ajuda a reconhecer os seres humanos e evitar desencadear animais de estimação e outros gatilhos em potencial.

Preço

Nós nos inclinamos para câmeras mais acessíveis para essas seleções. Embora as câmeras de segurança superiores a US $ 100 possam estar cheias de características e alta resolução, as famílias geralmente procuram algo mais simples e acessível para uma babá. Para aqueles com orçamentos mais altos, também temos algumas seleções altas que oferecem recursos mais versáteis ou adicionais.

Recursos de áudio

Quer você queira conversar com uma babá, verificar a avó ou lembrar a uma criança para ficar na cama, o áudio bidirecional é uma característica muito importante para as câmeras da babá. Todas as nossas eleições têm.

Armazenamento de vídeo

Sem armazenamento de vídeo, você está preso apenas com uma vista ao vivo. Essa é uma opção viável para as câmeras de babá, especialmente se você deseja evitar taxas de assinatura, mas muitos pais desejam a capacidade de armazenar vídeos para assistir, compartilhar ou baixar. Se você gosta dessa função, procure uma câmera que ofereça uma assinatura dentro do seu orçamento para armazenamento em nuvem ou uma opção de armazenamento local, onde você pode manter o vídeo em um disco rígido.