Os melhores lugares para comprar lentes de contato online para 2025

A Warby Parker não apenas vende óculos acessíveis e elegantes, a empresa também vende lentes de contato. Você pode escolher de ExplorarA marca de lentes de contato da Warby Parker ou obtenha contatos de Acuvue, BioTrue, Air Optix, diilies e outras marcas importantes. Um fornecimento de contatos de três meses de escoteiros (um total de 90 lentes) começa em US $ 65, o que é um bom negócio para lentes de contato diárias. Dependendo de onde comprar e da marca que você usa, os preços on -line podem variar de US $ 60 a US $ 200. Você pode obter um pacote de testes de seis dias de lentes de contato de escoteiros para ver se você gosta antes de se comprometer com uma oferta completa.

Dependendo do seu seguro de visão, você pode usar seus benefícios para pagar sua compra de contatos de Warby Parker. Se sua companhia de seguros não trabalhar diretamente com a Warby Parker, você poderá registrar uma reclamação antes que seu seguro seja reembolsado por qualquer pedido qualificado.