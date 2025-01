Os melhores monitores inteligentes de 2025

Preço Normal $ 100 (£ 90, AU $ 149) US$ 150 (£ 119, ~AU$ 232) $ 250 (£ 135, AU $ 259) $ 280 (£ 240, AU $ 399) $ 180 (£ 170, AU $ 329) Tamanho da tela 7 polegadas (177,8 mm) 8 polegadas (203,2 mm) 10,1 polegadas (256,5 mm) 15,1 polegadas (383,5 mm) 8 polegadas (203,2 mm) Dimensões (LarguraxAlturaxComprimento) 7,00 x 4,70 x 2,70 polegadas (177,4 x 120,4 x 69,5 mm) 7,9 x 5,5 x 4,2 polegadas (200,7 x 139,0 x 106,0 mm) 9,9 x 9,0 x 6,7 polegadas (251,46 x 228,60 x 170,18 mm) 15,8 x 9,9 x 1,4 polegadas (402 mm x 252 mm x 35 mm) 7,9 x 5,4 x 0,6 polegadas (202 mm x 137 mm x 15 mm)” Conectividade sem fio Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth assistente de voz Google Assistente Alexa Alexa Alexa Alexa Chamadas e mensagens Discagem direta (somente nos EUA), chamada de áudio com Google Duo Alexa Messaging, Skype, discagem direta (EUA e México) Discagem direta, chamadas em grupo com Alexa, Zoom, Skype Discagem direta, chamadas em grupo com Alexa, Zoom, Skype Chamadas em grupo com Alexa Recursos de cozinha inteligente Assistência passo a passo para receitas com tutoriais em vídeo do YouTube Rede Alimentar GO; Assistência passo a passo com receitas; Integração do Kit de Refeição Amazon Cozinha da rede alimentar; Assistência passo a passo com receitas; Integração do Kit de Refeição Amazon Cozinha da rede alimentar; Assistência passo a passo com receitas; Integração do Kit de Refeição Amazon Cozinha da Food Network; Assistência passo a passo com receitas; Integração do Kit de Refeição Amazon Controles de casa inteligente na tela Sim Sim Sim Sim Sim Câmera embutida Não Sim (13 MP) Sim (13MP) Sim (5 MP) Não Obturador de privacidade n / D Sim Sim Sim n / D microfones Conjunto de 3 microfones 2 conjuntos de microfones 2 conjuntos de microfones 2 conjuntos de microfones Conjunto de 3 microfones Alto-falantes Alto-falante de gama completa com driver de 1,7 polegadas (43,5 mm) 2 alto-falantes de gama completa de 10 W de 2 polegadas 2 tweeters de 1 polegada, woofer de 3 polegadas Gama completa de 2×1,6 polegadas Alto-falantes duplos Serviços de streaming de música iHeartRadio, Pandora, Spotify, YouTube Music, Apple Music Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music Serviços de streaming de vídeo YouTube, YouTube TV, Google Play Filmes, CBS All Access, HBO Now, Hulu, Disney+, Netflix Amazon Prime Video, NBC, Vivo, Hulu, Netflix Amazon Prime Video, NBC, Vivo, Hulu, Netflix Amazon Prime Video, NBC, Vivo, Hulu, Netflix Amazon Prime Video, NBC, Vivo, Hulu, Netflix Câmeras domésticas inteligentes compatíveis D-Link, EZVIZ, Nest Cam, Netgear Arlo, campainha de vídeo Skybell, Smartcam, Swann, TP-Link Kasa Cam, Vivitar Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Campainha, Tucano, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Campainha, Tucano, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Campainha, Tucano, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Campainha, Tucano, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo Outros recursos notáveis Brilho da tela adaptativo automático do EQ ambiente; Porta-retratos digital via Google Fotos com Live Albums; TV ao vivo com YouTube TV; Detecção de sono e gestos rápidos; Modo de bem-estar digital para restrições parentais e horas de inatividade alarmes do nascer do sol; Mostradores de relógio personalizáveis; Tons de alarme personalizáveis; Acesso ao YouTube através dos navegadores Silk ou Firefox Centro Zigbee; Cor e brilho personalizáveis; Tela giratória 360º com rastreamento de movimento; YouTube através dos navegadores Silk ou Firefox; alarmes do nascer do sol; Alarmes personalizáveis; Configurações de movimento personalizáveis ID visual, suporte de parede, FireTV integrado, painel de energia, modo de baixo consumo de energia, widgets Zigbee Hub, controles avançados de casa inteligente, suporte de parede Opções de cores Carvão, Nevoeiro, Giz, Areia Carvão, Arenito Carvão, Branco Glaciar preto e branco Branco





