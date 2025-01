Os melhores repelentes de insetos para 2025

A equipe de especialistas da CNET analisa e avalia dezenas de novos produtos e serviços todos os meses, com base em mais de um quarto de século de experiência.

Para qualquer aventura ao ar livre, seja acampar ou passear no quintal, você deve sempre se proteger com repelente de insetos. Isto é especialmente importante se viajar para um país onde a malária e outras doenças As doenças são transmitidas por mosquitos.de acordo com o CDC, que recomenda o uso apenas de repelentes de insetos aprovados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Para crianças, a Academia Americana de Pediatria recomenda o uso de repelentes de insetos que contenham no máximo 30% de DEET ou outro aprovado pela EPA.

Para ajudá-lo a restringir sua busca pelo melhor repelente de insetos, testamos mais de 20 lenços umedecidos, loções, sprays e repelentes contra insetos sem DEET de diferentes marcas no calor abafado do sul da Flórida.

Quando você mora em algum lugar onde está tão quente que começa a suar ao abrir a porta dos fundos, adicionar uma camada extra de viscosidade não é uma opção. O Repelente de Insetos Seco Cutter é de longe o melhor repelente de insetos em termos de sensação. O bico de pulverização pulveriza ampla e uniformemente, e a fórmula seca quase instantaneamente na pele. Você não precisa esfregar este spray na pele. O frasco diz sem cheiro, mas Cutter Dry tem um leve odor. No entanto, não é avassalador como muitos outros sprays e definitivamente não é intolerável. Feito com 10% DEET, este repelente de insetos funciona na maioria dos ambientes. Eu consideraria trazer algo mais forte, como um repelente de 20% ou 30% de DEET, para aventuras no interior em ambientes de buggy.



Se você preferir evitar sprays, Proven é um ótimo spray repelente de insetos à base de picaridina. picaridina é um composto sintético derivado da piperina, um composto químico encontrado na família das plantas que produzem pimenta-do-reino. Não é tão odorífero quanto o DEET e, de acordo com algumas pesquisas, a picaridina é Tão eficaz para repelir insetos quanto o DEET.. O spray da bomba de picaridina testado é o único que descobri ser verdadeiramente inodoro durante meus testes. Eu provavelmente teria parecido louco para os transeuntes se eles me vissem cheirando minha pele e roupas para sentir o cheiro dessa coisa. Para um spray bomba, não tem uma textura ruim; Além disso, ele se aplica perfeitamente e eu só tive que esfregar um pouco. Foi absorvido rapidamente. De todos os repelentes de insetos que já usei, esta foi a primeira vez que experimentei o Proven e provavelmente irei comprá-lo no futuro.



Para quem deseja evitar totalmente os produtos químicos, um repelente de insetos de eucalipto com limão é uma maneira mais suave de evitar os insetos e suas picadas. Experimentei alguns repelentes de insetos de eucalipto com limão e o Natrapel saiu por cima. Por não conter os dois produtos químicos que comprovadamente repelem insetos, é natural pensar que este repelente de insetos não é tão eficaz quanto seus equivalentes que contêm DEET ou picaridina. Ele Centros de Controle e Prevenção de Doenças e EPA reconhecer o óleo de eucalipto limão como um repelente de insetos eficaz. O frasco da Natrapel diz que oferece até seis horas de proteção contra as típicas oito a 12 horas para produtos com DEET e picaridina. Porém, se você não se importa em aplicar com mais frequência, o aerossol ou pulverizador Natrapel é uma boa opção. Mesmo que o ingrediente ativo seja um óleo, este repelente de insetos não é tão oleoso quanto você poderia esperar. É um pouco mais difícil de aplicar em comparação com sprays de DEET e picaridina, mas no geral não é ruim. Ambos os tipos de frascos são fáceis de pulverizar. Além disso, o cheiro é agradável (se você gosta de eucalipto limão).



Estou obcecado por esses repelentes de insetos de permetrina de Sawyer. Pulverizei todos os meus móveis de tecido e a lona que cobria meu equipamento de ginástica em casa. A permetrina é um repelente de insetos desenvolvido para roupas e equipamentos; Não deve ser usado na pele ou na roupa durante o uso. Sério, preste atenção às instruções de segurança. O spray de permetrina cria um spray bonito, amplo, uniforme e rápido. Cobri meus móveis externos com isso facilmente em segundos. O pulverizador de bomba é menos conveniente, mas ainda assim bom. Embora os frascos digam que o produto é inodoro, notei um leve odor ao usar os sprays. Cheirava semelhante a tinta spray, mas muito menos potente. Essas garrafas não são algo com que eu gostaria de viajar, elas são muito grandes, então eu recomendo borrifar seu equipamento antes de sair para um acampamento ou outra aventura ao ar livre. O spray de permetrina Sawyer dura até seis semanas ou após seis lavagens.



Não é fã de sprays? Experimente a Loção Picaridina Comprovada. Assim como o spray de bomba Proven, a loção inodora é, na verdade, inodora. A loção de "aroma suave" cheira tão bem que eu a usaria como loção normal se não soubesse que é um repelente de insetos! Esta loção usa a mesma fórmula de 20% de picaridina do spray de bomba Proven. De tamanho conveniente, essas garrafas seriam fáceis de transportar, e a garrafa menor é até apropriada para viagens de avião. Pessoalmente, acho que a loção é melhor para caminhadas e mochilas porque é melhor absorvida pela pele. Sinto que tenho menos probabilidade de suar muito em dias quentes e ativos.



Para um repelente de insetos extremamente compacto, experimente lenços umedecidos. Gosto dos lenços umedecidos com 30% DEET do Ben porque sei que são eficazes e fáceis de levar para qualquer lugar. Você pode facilmente transportar lenços repelentes de insetos em aviões, manter alguns em sua bolsa para o caso de insetos inesperados e equipar-se com repelente leve para excursões ao ar livre de vários dias. Na Amazon você pode obter quatro pacotes de 12 lenços umedecidos. Os lenços umedecidos também são ótimos se você não gosta de borrifar ou esfregar loção na pele; Em vez de esfregar sujeira na pele enquanto aplica um spray, esses lenços limpam a pele e adicionam proteção contra insetos. Os lenços também facilitam a proteção da pele e evitam danos às roupas. (Em concentrações mais elevadas, o DEET pode deixar marcas em certos tecidos.)