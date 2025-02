Os melhores serviços de entrega de alimentos 2025

O Uber Eats and Postmates são excelentes opções para pessoas que desejam a maioria das opções de comida e entrega mais rápida e não se importa de pagar. Uber comprou Postmates em 2020Em seguida, ambos os aplicativos são muito semelhantes. A principal diferença é que você pode pedir um Uber em Uber Eats, não Postmates. Mas você pode pedir alimentos, itens comestíveis e até farmácias através de ambos os aplicativos. Cada aplicativo também possui mais de 80 categorias de alimentos que você pode escolher, incluindo halal e glúten sem.

O Uber Eats and Postmates facilita a navegação e a solicitação do seu restaurante. Quando você abre o aplicativo, há uma barra de pesquisa perto da parte superior da tela inicial. Você pode procurar um tipo de comida ou um restaurante específico. Os menus também podem ser procurados, para que você não precise passar pelo menu, potencialmente perder o que deseja e precisa se mover novamente pelo menu.

Os cartões de restaurante também mostram informações, como taxas de entrega e tempo de entrega estimados, antes de pagar, o que facilita a ver quais restaurantes receberão sua comida rapidamente sem gastar muito. Ambas as aplicações funcionam com mais de 825.000 restaurantes, de acordo com Negócio de aplicativosque é o maior número de restaurantes com os quais um serviço de entrega de alimentos funciona nesta lista.

Quando pedimos em uma área suburbana, nosso tempo de entrega esperado para ambos os aplicativos foi mais rápido do que qualquer outro aplicativo nesta lista, 25 a 40 minutos. No entanto, os aplicativos também cobraram US $ 9,49 combinados com as taxas de entrega e serviço do meu pedido, o mais alto de qualquer outro aplicativo nesta lista.

Quando pedimos a uma área urbana, nosso tempo de entrega esperado foi entre 10 e 15 minutos para um restaurante próximo ou 35 a 50 minutos para um restaurante cerca de 25 minutos. As taxas de serviço foram de US $ 3,75 em todas as áreas, o que torna esses pedidos mais baratos que os pedidos para o local suburbano.

Com o Uber Eats/Postmates, ele terá uma gama mais ampla de opções de alimentos que provavelmente serão entregues mais rapidamente, mas talvez você precise pagar mais se morar em uma área suburbana.