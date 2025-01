Os microplásticos podem bloquear o fluxo sanguíneo no cérebro, o estudo em camundongos mostra

Os microplásticos agora permeiam nossa comida e nosso corpo, os pesquisadores desejam avaliar os possíveis danos que esses pequenos fragmentos poderiam causar. Um novo estudo mostra como os plásticos podem levar a bloqueios perigosos do fluxo sanguíneo no cérebro.





O estudo, liderado por uma equipe da Academia de Pesquisa Chinesa de Ciências Ambientais em Pequim, envolveu o monitoramento dos microplásticos nos vasos sanguíneos que se movem pelo cérebro do mouse em tempo real – a primeira vez que o movimento microplástico foi seguido dessa maneira .





Ao usar técnicas de imagem a laser de alta resolução, os pesquisadores encontraram células imunes carregadas com microplásticos dentro dos vasos sanguíneos em A área do córtex do cérebro.

“Nossos dados revelam um mecanismo pelo qual os microplásticos perturbam indiretamente os tecidos, regulando a obstrução das células e a interferência na circulação sanguínea local, em vez da penetração direta dos tecidos”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





“Esta revelação oferece uma lente através da qual entender as implicações toxicológicas dos microplásticos que invadem a circulação sanguínea”.





Os pesquisadores encontraram certas semelhanças entre bloqueios aqui e coágulos sanguíneos, enquanto examinam o impacto subsequente no comportamento do mouse. Mouses com microplásticos no sangue operavam menos bem do que seus pares de plástico nos testes de movimento, memória e coordenação, apontando para a função cerebral alterada.





Os microplásticos são definidos como fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros (0,2 polegadas) de diâmetro. Como você pode esperar, pequenas manchas plásticas têm menos probabilidade de causar bloqueios do que a maior.





Embora os bloqueios microplásticos tenham sido iluminados em um mês e a maioria dos comportamentos cognitivos em camundongos retornaram ao normal, os pesquisadores sugerem que pode haver vínculos aqui a problemas neurológicos como depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e depressão e ansiedade, bem como um risco aumentado de linhas e doenças cardiovasculares.





“Esses resultados indicam que os camundongos têm várias facetas na regulação neurocomportamental, semelhantes a estados depressivos associados ao fluxo sanguíneo cerebral perturbado”, ” para escrever pesquisadores.





Embora não seja certo que os mesmos processos ocorram no cérebro humano – existem diferenças significativas em termos de sistemas imunológicos e vasos sanguíneos – os ratos são suficientemente biologicamente semelhantes a nós como uma espécie para tornar a preocupação real.





Há muito mais a explorar em termos de mecanismos por trás desses bloqueios, efeitos a longo prazo e animais que podem ser afetados. Os pesquisadores também indicam Outros estudos Isso começou a analisar os vínculos potenciais entre microplásticos e o risco de doença, embora ainda não tenha sido encontrado um relacionamento direto em humanos.





“O uso de mamíferos maiores ou modelos animais que olham mais de perto o sistema circulatório humano, como primatas não humanos, é, portanto, crucial para estudar esse processo” ” para escrever pesquisadores.





“Os efeitos potenciais de longo prazo dos microplásticos em distúrbios neurológicos, como depressão cardiovascular e saúde, estão preocupados”.

A pesquisa foi publicada em Avanços científicos.