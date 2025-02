Os microplásticos podem se acumular mais em nosso cérebro do que em rins e fígados

As amostras de cérebro post mortem colhidas no ano passado contêm mais microplásticos consideravelmente do que amostras semelhantes coletadas há quase uma década, revelaram um novo estudo, indicando que pequenas partículas sintéticas se acumulam em nossos órgãos vitais ao longo do tempo.





Além disso, o cientista da Universidade do Novo México Alexander Nihart e seus colegas encontraram concentrações maiores Removido petroquímicos Em amostras cerebrais do que nas amostras de rim e fígado.





Entre 1950 e 2019, alguns 9 bilhões de toneladas métricas O plástico foi produzido para uso em itens tão diversos quanto embalagens de uso único, recipientes de alimentos, brinquedos infantis, roupas e móveis de gramado.





Desde então, uma grande parte desse material se desenvolveu em partes cada vez mais lentas, produzindo uma poeira fina que é transportada em todo o mundo. As micro e nanopartículas resultantes agora contaminam todos os lugares onde nos importamos, restos arqueológicos Nosso próprio cocô e as mais profundas trincheiras do oceano.

“As concentrações ambientais de partículas baseadas em polímero antropogênico variando de 500 µm de diâmetro a 1 nm aumentaram exponencialmente durante o último meio século”, Nihart e a equipe Escreva em seu artigo.





Os impactos a longo prazo e o potencial de crescentes efeitos de partículas plásticas incrustadas em nossos tecidos permanecem desconhecidas, embora as evidências sugiram que possa haver uma preocupação.





Um estudoAinda a ser publicado, vinculou esses pequenos plásticos em vigor em nascimentos prematuros. Eles também estavam ligados a vasos sanguíneos bloqueados no cérebro do mouse. Outro estudo revelou que a exposição a aditivos em plásticos comumente usados ​​foi associada a milhões de mortes.





Nihart e seus colegas, portanto, estudaram as amostras de tecido de 52 corpos humanos que foram submetidos a autópsias em 2016 e 2024. Cada amostra que eles testaram continham partículas plásticas.

Enquanto as amostras de gado e rim tinham quantidades semelhantes de plástico, os pesquisadores descobriram que as amostras do cérebro tinham concentrações até 30 vezes mais.





É surpreendente. O fígado e os rins ajudam a filtrar e decompor o desperdício no corpo, aumentando potencialmente seu contato com partículas circulantes. Nossos cérebros também têm proteção adicional contra contaminantes – o barreira sanguínea – que deve impedir a passagem deste equipamento.





Nihart e a equipe também compararam seus dados com amostras cerebrais anteriores de 1997 a 2013. Eles encontraram uma tendência clara ao longo do tempo e suspeitam que o aumento exponencial nas concentrações ambientais de micro e nanoplásticos se reflete em nosso corpo.





As concentrações plásticas nos tecidos analisadas não foram influenciadas pela idade, etnia ou causa da morte. Mas havia maiores concentrações de plástico em amostras de pessoas com demência de demência do que aquelas que não são.





“A atrofia dos tecidos cerebrais, uma alteração da integridade da barreira sanguínea e mecanismos de depuração ruim são características da demência e devem aumentar as concentrações de micro e nanoplásticos”, ” explicar Os pesquisadores, mais uma vez, não sabemos com certeza se os acúmulos de plásticos contribuirem para a saúde fraca.





Nihart e seus colegas são adicionados ao coro de pesquisadores que pedem há anos há mais pesquisas sobre os impactos na saúde dos microplásticos.





Enquanto isso, todos continuamos a absorver fragmentos de plástico enquanto sua produção continua a aumentar.





“Os plásticos são produtos petroquímicos: substâncias que finalmente são derivadas de petróleo e gás”, o pesquisador mundial de Exeter, Adam Hanieh, que não estava envolvido no estudo, nos lembra em um Artigo recente Para conversa.





“Estima -se que, em 2040, os plásticos representem até 95% do crescimento líquido da demanda de petróleo”.

Esta pesquisa foi publicada em Medicina da natureza.